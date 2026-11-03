El Banco Central del Paraguay inició la resolución del banco digital por insolvencia. Hay fondos del Estado y jubilados congelados

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubrirá hasta 75 salarios mínimos por ahorrista, con un primer pago de hasta 10 millones Gs.

La crisis dejó US$380 millones del IPS y los depósitos de 32.000 jubilados afectados, generando un fuerte escándalo político en el país.

El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank por insuficiencia de solvencia, congelando los fondos de más de 2.9 millones de clientes.

El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una de las entidades digitales de mayor alcance del país, con más de 2,9 millones de clientes.

Desde este martes, ni la app, ni las tarjetas, ni los cajeros funcionan, y los ahorristas no pueden retirar su dinero. La crisis dejó fondos del Estado y de unos 32.000 jubilados congelados y se volvió un escándalo político, porque el actual presidente del BCP, Carlos Carvallo, dirigió la entidad antes de llegar al emisor.

El caso interpela a toda la región, donde las fintech que reclaman más licencias bancarias avanzan sobre el negocio de los bancos tradicionales.

¿Por qué el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank?

El directorio del BCP resolvió por unanimidad iniciar la resolución de Ueno Bank tras constatar una insuficiencia en su índice de solvencia, que quedó por debajo del 50% del mínimo requerido. La Superintendencia de Bancos designará interventores y se activará el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Es un golpe para el modelo de banco 100% digital que crece en la región.

Carvallo explicó en conferencia de prensa que el desenlace llegó tras meses de trabajo técnico, desde junio, cuando la Superintendencia detectó indicios de créditos otorgados a empresas vinculadas al grupo que controla la entidad. A eso sumó el deterioro de los indicadores de liquidez, debilidades en las carpetas de crédito y la activación de servicios informáticos sin justificación plenamente respaldada.

Una integrante del Directorio aseguró que la ley da un plazo máximo de 15 días para restituir los fondos y que no ven riesgo de contagio, ya que el banco representa "menos del 9% del total del sistema financiero". Carvallo lo definió como un hecho puntual y aislado, y la Asociación de Bancos (Asoban) sostuvo que el sistema es sólido y que el caso no afectaría la calificación país.

¿Qué pasa con los ahorristas y cuándo recuperan su dinero?

El corte dejó a los clientes sin acceso a sus cuentas. En un ecosistema donde las superapps financieras concentran cuentas, tarjetas y pagos QR, la parálisis se sintió de inmediato.

Según EFE, decenas de personas se concentraron frente a las sedes en Asunción y en Ñemby para reclamar respuestas, algunas de ellas con los locales cerrados. El emprendedor José Aguilar, que tiene unos 20 millones de guaraníes (u$s3.350) en el banco, contó que fue a retirar fondos "para poder pagar a mi personal".

El impacto también golpea al comercio. La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) advirtió que en las multitiendas dos de cada tres operaciones electrónicas se realizan a través de cuentas de Ueno Bank, por lo que anticipó una "semiparalización" del mercado. Además, el Gobierno desactivó los pagos del Portal Paraguay, la ventanilla digital de trámites del Estado.

Estas son las claves de la cobertura para los ahorristas:

El FGD cubre hasta 75 salarios mínimos , unos 228.300.000 guaraníes (u$s38.622), por persona física o jurídica.

, unos 228.300.000 guaraníes (u$s38.622), por persona física o jurídica. El BCP autorizó un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes , aunque todavía no fijó fecha de inicio.

, aunque todavía no fijó fecha de inicio. Habrá un catastro para que los ahorristas se registren y los saldos superiores se abonarán dentro de los 15 días legales , según un calendario a definir.

, según un calendario a definir. Las deudas pendientes con Ueno se descuentan antes de pagar la cobertura, por lo que el monto acreditado podría ser menor.

Las autoridades piden seguir solo los canales oficiales del BCP ante las alertas de estafas.

Para los saldos que superan el tope, la Superintendencia trabajará en procedimientos de compensación de activos y pasivos. Los activos y pasivos serán transferidos luego a otras entidades mediante un proceso competitivo.

El escándalo político

El episodio reabre el debate sobre el rol de los supervisores, un tema sensible también en la Argentina, donde el Banco Central confirmó que Mercado Pago y Revolut tendrán licencia bancaria. En Paraguay, la discusión es más áspera: Carvallo presidió Financiera Ueno, hoy Ueno Bank, antes de conducir el BCP desde 2023.

Anunció que presentó su renuncia, pero seguirá en el cargo porque los hechos desencadenados exigen su permanencia. "Mi renuncia está firmada", dijo.

El peso de la entidad en las cuentas públicas agrava el cuadro. Unos u$s380 millones del Instituto de Previsión Social (IPS) estaban invertidos en Ueno, junto con los depósitos de unos 32.000 jubilados y recursos de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) e Itaipú. EFE, en cambio, ubica los fondos del IPS en u$s355 millones.

La presión política escaló en las últimas horas. El vicepresidente Pedro Alliana puso "en pausa" su precandidatura por el Partido Colorado y se ofreció a ayudar a "arreglar la casa" frente a la crisis financiera. En 2024, el presidente Santiago Peña había calificado de "campaña mediática" las publicaciones sobre un posible conflicto de intereses cuando el IPS compró bonos de Ueno por 250.000 millones de guaraníes.

Según ABC Color, Peña vendió sus acciones en Ueno Holding en abril de 2025. Mientras tanto, La Nación de Paraguay informó que los fiscales ordenaron la detención de directivos del banco y que el Senado dio luz verde a medidas para dar liquidez rápida a los pequeños ahorristas.