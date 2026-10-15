Cocos busca ser una superapp financiera y sumó cuentas en pesos y dólares, plazo fijo y pagos QR. Cómo se redefine la competencia con otros neobancos

Cocos prevé ampliar ofertas, como cuenta sueldo, con $20.000 M de inversión y busca expandirse en Latam con Warren.

La plataforma Cocos, con 2.5 millones de usuarios, ya ofrece cajas de ahorro en pesos/dólares, plazos fijos y dólar oficial.

Cocos dio un paso decisivo en su plan de convertirse en una superapp financiera: lanzó sus primeros productos bancarios dentro de su aplicación y amplió la oferta de una plataforma que ya utilizan más de 2,5 millones de personas para invertir, ahorrar y gestionar su dinero.

El debut llega a poco más de dos meses de iniciada la integración con Banco Voii, la entidad que el grupo financiero digital incorporó con el aval del Banco Central.

¿Qué servicios bancarios ofrece la app de Cocos?

Los productos bancarios se habilitaron primero para los clientes Cocos Black, el segmento de mayor patrimonio, formado por quienes eligen gestionar sus propias inversiones. Así, miles de usuarios accedieron de manera anticipada a la app bancaria integrada, que desde hoy está disponible para todos. La oferta inicial incluye:

Cajas de ahorro en pesos y dólares , sin costo

, sin costo Plazo fijo en pesos

Operatoria de dólar oficial

Pagos con QR

En lugar de lanzar una aplicación separada, la compañía integró el banco dentro de la misma app donde ya se invierte y se opera, una estrategia que ya había adoptado Ualá cuando absorbió Wilobank.

Así, el usuario podrá acceder a la app y verá la pestaña Banco VOII. Al presior Activar cuenta y aceptar las condiciones, podrá activar los sevicios bancarios.

Para Ariel Sbdar, CEO de Cocos, la lógica es la misma que guió a la empresa desde el inicio: "Estamos construyendo un banco con la misma lógica que aplicamos a Cocos desde el primer día: ejecutar rápido, escuchar a los usuarios y desarrollar productos a partir de lo que necesitan".

La estrategia de Cocos, Mercado Pago y Revolut

"Sabemos que la experiencia bancaria puede ser más simple, eficiente y competitiva, y tenemos la oportunidad de demostrarlo", completó.

Martín Diez, CEO de Banco Voii, destacó que la integración abre una nueva etapa: "Tenemos una oportunidad enorme para modernizar el banco desde sus bases y repensar cómo desarrollamos y ofrecemos servicios financieros".

¿Cuándo llegan la cuenta sueldo y el cambio de nombre a Cocos Bank?

La hoja de ruta ya está definida. En los próximos meses, la compañía prevé ampliar la oferta bancaria con pago de servicios y cuenta sueldo.

Para impulsar esta etapa, los fundadores, Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, realizaron un aporte de capital de $20.000 millones para acompañar la escala y el crecimiento proyectado. Además, avanzaron con la solicitud de cambio de nombre a Cocos Bank, una denominación elegida por los propios usuarios y sujeta a la aprobación del Banco Central.

Con la integración, Cocos busca que el usuario no necesite salir de la app para resolver su vida financiera: invertir en la Bolsa, operar cripto, pagar con QR y ahora ahorrar en un banco conviven en un mismo lugar. Esa es la esencia de una superapp, y el motivo por el que la compañía decidió sumar la licencia bancaria a las que ya tenía.

La cuenta sueldo es el activo más codiciado del sector. La Reforma Laboral mantuvo el monopolio de los bancos en la captación de salarios, algo que valorizó aún más la licencia. Según la Superintendencia de Seguros de la Nación, las pólizas laborales permiten calcular una masa salarial de casi $20 billones mensuales, unos u$s12.700 millones.

Para Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente del ITBA, el cambio es de fondo: "Hoy, Cocos administra dinero que el cliente decide enviar. Con una cuenta sueldo, el dinero ya arranca en la plataforma y debe generar valor para que el saldo permanezca".

La licencia también habilita la intermediación financiera: usar los saldos de unos clientes para prestar a otros, lo que reduce el costo de fondeo que hoy las fintech buscan en el mercado de capitales a tasas más altas. A eso se suma el valor de los datos.

Diego Kupferberg, consultor de negocios digitales y fundador de API Hub de Negocios, explica que "Cocos ya tiene el historial transaccional y de inversión de millones de usuarios; eso permite un scoring propio, más ajustado. El desafío será calibrar bien ese riesgo".

¿Cómo compite Cocos con Mercado Pago, Ualá y Revolut?

El lanzamiento ocurre en plena carrera por la licencia bancaria. Revolut también acaba de conseguir y Mercado Pago la tendrá antes de fin de año, según adelantó Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras del BRA.

En ese tablero, Cocos juega con una carta propia: parte de la inversión y no de los pagos.

Christian Balatti, cofundador de EsXAI, resume el camino: "Cocos hará el camino inverso: partirá desde el inversor y buscará capturar su transaccionalidad cotidiana, incorporando pagos, crédito y cuenta sueldo en el mismo ecosistema". Según el analista, ahí está la ventaja frente a los rivales: "Mercado Pago, Ualá y Naranja X te conocen como gastador, Cocos te conoce como inversor".

Con el banco, además, la compañía reúne cuatro licencias: bancaria, sociedad de Bolsa (ALyC), proveedor de servicios de pago (PSP) y activos virtuales (PSAV). De hecho, por regulación, debió separar su actividad cripto en una app aparte.

Balatti lo resume así: "Es integración horizontal pura: ALyC para que inviertas, PSP para que pagues, PSAV para tu cripto y la bancaria para tenerte el sueldo y prestarte".

Para Kupferberg, el objetivo de fondo es cultural: "la apuesta de superapp pasa por borrar las fronteras entre plata 'para gastar', 'para ahorrar' y 'para invertir' que hoy siguen bastante separadas en la cabeza del usuario argentino".

Los monotributistas son otro frente de batalla. ARCA recaudó este año una media de $100.000 millones mensuales en concepto de cuota del régimen, y multiplicar esa cifra por 20 permite trazar un piso de ingresos del segmento de unos $2 billones mensuales (u$s1.300 millones). Se trata de un público históricamente desatendido por la banca, que también aparece en el radar de los nuevos neobancos.

Los bancos tradicionales tampoco se quedan quietos. Macro, por ejemplo, compró el 50% de Personal Pay por u$s75 millones, un modelo de alianza con billeteras que otras entidades podrían replicar en lugar de desarrollar tecnología propia.

Además, Cocos busca la expansión regional y anunció que avanza con la adquisición de Warren en Brasil, aún sujeta a la aprobación del Banco Central del país vecino. De concretarse, la superapp administraría cerca de u$s5.000 millones en activos y alcanzaría una facturación anual superior a u$s100 millones, lo que reforzaría su posición como uno de los grupos financieros digitales más relevantes de América Latina.

Con la banca ya dentro de la app, la discusión entre bancos y fintech pierde sentido. La pregunta ahora es cuál será la app financiera que el usuario argentino abra todos los días para cobrar, invertir, ahorrar y pagar.