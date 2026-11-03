El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, retomaron sus rachas positivas

Marcelo Trovato (Pronóstico Bursátil) advierte que la estabilidad cambiaria no disipa la desconfianza económica.

El riesgo país de Argentina se ubica en 825 puntos, reflejando una fuerte desconfianza y dificultades para el financiamiento.

El dólar blue cotiza a $1.565; el oficial cerró a $1.572,65 y el CCL a $1.663,57, mostrando variaciones hoy.

El dólar blue (o informal) se consigue a $1.565,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) avanzó $5,83 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.572,65.

Por otro lado, el dólar cripto asciende $0,01, a $1.659,34.

"La jornada financiera transcurre con un riesgo país en 825 puntos básicos, un verdadero delirio", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y agrega: "Podrán contener al dólar, pero la desconfianza no se controla por decreto: la estabilidad cambiaria es una señal positiva, pero aún no alcanza para disipar las dudas sobre la sostenibilidad del actual esquema económico".

"El mercado sigue pasando factura, con un riesgo país en un nivel que continúa reflejando las dificultades de la Argentina para recuperar el acceso al financiamiento internacional", remarca.