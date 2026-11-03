El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevas subas. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, retomaron sus rachas positivas
03.11.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
Dólar blue sigue a $1.565 este martes 3 de noviembre y financieros cierran en alza
El dólar blue (o informal) se consigue a $1.565,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) avanzó $5,83 respecto al cierre de ayer y finalizó la rueda cotizado a $1.572,65.
Por otro lado, el dólar cripto asciende $0,01, a $1.659,34.
"La jornada financiera transcurre con un riesgo país en 825 puntos básicos, un verdadero delirio", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.
Y agrega: "Podrán contener al dólar, pero la desconfianza no se controla por decreto: la estabilidad cambiaria es una señal positiva, pero aún no alcanza para disipar las dudas sobre la sostenibilidad del actual esquema económico".
"El mercado sigue pasando factura, con un riesgo país en un nivel que continúa reflejando las dificultades de la Argentina para recuperar el acceso al financiamiento internacional", remarca.
El dólar blue se consigue a $1.565 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP ascendió $3,53, a $1.571,09.
El dólar contado con liquidación (CCL) ganó $5,12, a $1.663,57.