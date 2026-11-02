La competencia por captar depósitos y usuarios continúa, pero el sector alega que el futuro pasa por combinar las fortalezas de ambos modelos

La IA, open finance y tokenización definirán la banca argentina en 5 años, priorizando experiencia de usuario y eficiencia operativa.

En el Argentina Fintech Forum, directivos de Banco Nación, Provincia, Bancor y Coinag analizaron la integración y desafíos regulatorios.

Bancos y fintechs en Argentina transitan hacia la colaboración y digitalización, superando la confrontación para ofrecer servicios innovadores.

La banca argentina atraviesa una transformación que está modificando la relación entre las entidades tradicionales y las empresas fintech.

La competencia por captar depósitos y usuarios continúa, pero los principales referentes del sector coinciden en que el futuro pasa por combinar las fortalezas de ambos modelos: la infraestructura, la confianza y la capacidad financiera de los bancos con la agilidad tecnológica y la experiencia digital de las fintechs.

Ese fue uno de los principales ejes del panel "Impacto real: la reconfiguración de la banca", realizado durante el Argentina Fintech Forum 2026, con los siguientes oradores:

Ludmila Schmidt, gerente de Clientes del Banco Nación

Alejandro Formento, director del Banco Provincia

Raúl Paolasso, presidente de Bancor; y Hernán Sefusatti

presidente de Banco Coinag

Bancos y fintech dejan atrás la lógica de enfrentamiento y avanzan hacia una nueva era

Los expositores coincidieron en que la separación entre bancos tradicionales y fintechs es cada vez menos evidente. Las entidades financieras aceleran sus procesos de digitalización y, en paralelo, las empresas tecnológicas incorporan servicios y funcionalidades que históricamente estuvieron asociados a los bancos.

Paolasso sostuvo que el escenario ideal consiste en que los bancos incorporen la velocidad y la tecnología de las fintechs sin perder las ventajas que les otorgan su escala, trayectoria y capacidad para administrar riesgos. "Las fintech son cada vez más bancos y los bancos cada vez más fintech", resumió durante el intercambio.

Formento, por su parte, consideró que la discusión entre ambos modelos está quedando desactualizada. Sin embargo, advirtió que todavía existe una agenda pendiente en materia regulatoria para reducir las diferencias de condiciones entre los distintos participantes del sistema financiero.

A su entender, avanzar hacia reglas más equilibradas permitirá consolidar un ecosistema integrado y fortalecer la colaboración.

Desde Banco Coinag, Sefusatti explicó que la entidad considera a las fintech aliadas estratégicas. En lugar de percibirlas como una amenaza, el banco desarrolló una estructura propia para brindarles servicios y facilitar la creación de soluciones digitales. La entidad busca funcionar como una infraestructura mayorista que permita a otras compañías ampliar su oferta.

La principalidad bancaria ya no está garantizada por cobrar el sueldo

Otro de los grandes temas fue la pérdida de fidelidad de los clientes. Durante décadas, cobrar el salario en un banco y utilizar sus tarjetas y servicios convertía a esa entidad en el centro de la vida financiera de una persona. La digitalización y la aparición de nuevas alternativas modificaron ese comportamiento.

Formento expresó que los usuarios ahora distribuyen sus operaciones entre distintas entidades y plataformas, según la conveniencia de cada producto. Por eso, los bancos deben competir con mejores servicios, precios y experiencias digitales, en lugar de depender de la relación histórica con sus clientes.

Paolasso coincidió y señaló que el desafío consiste en lograr que las personas utilicen las aplicaciones bancarias para realizar operaciones cotidianas. Para ello, destacó la importancia de simplificar las transferencias, los pagos de haberes y proveedores y las inversiones, con herramientas disponibles en todo momento.

El presidente de Bancor también planteó que la transaccionalidad es una fuente de fondeo más conveniente que la captación de depósitos mediante tasas elevadas.

Mientras los plazos fijos pueden exigir un costo financiero importante para los bancos, los fondos que permanecen en las cuentas porque sus titulares realizan operaciones e inversiones permiten acceder a recursos más estables y económicos.

El negocio bancario está cambiando y sus principales referentes revelaron qué viene ahora

Sefusatti aportó otra mirada sobre el fenómeno. Remarcó que los bancos deben aceptar que sus clientes pueden cobrar el sueldo en una entidad y transferirlo inmediatamente a una billetera digital. En lugar de intentar impedir ese comportamiento, sostuvo que la estrategia debe consistir en lograr que esas billeteras y empresas continúen operando sobre la infraestructura bancaria.

Tecnología, inteligencia artificial y experiencia de usuario: las claves actuales del sector

La experiencia digital apareció como uno de los principales factores de diferenciación. Schmidt consideró que la interoperabilidad convirtió a los pagos en un servicio cada vez más estandarizado y sencillo, por lo que las entidades necesitan construir una capa de valor adicional a partir del conocimiento de sus clientes.

En ese sentido, destacó el potencial de utilizar datos para anticipar necesidades, identificar hábitos y ofrecer productos personalizados. La diferenciación, sostuvo, debe construirse antes, durante y después de cada operación.

Formento agregó que la digitalización no elimina la importancia del contacto humano. Explicó que los estudios de marca del Bapro muestran que los clientes siguen valorando la cercanía, la presencia territorial y la posibilidad de hablar con una persona para resolver problemas, y consideró que la banca pública conserva una ventaja por su red de sucursales y su presencia en municipios.

Paolasso destacó que los bancos necesitan modernizar sus sistemas centrales y desarrollar arquitecturas tecnológicas más flexibles, con servicios conectados mediante API. El objetivo es que una funcionalidad nueva pueda incorporarse de manera ágil en las aplicaciones para personas, empresas y billeteras digitales.

Sefusatti, en tanto, defendió una adopción tecnológica enfocada en resolver problemas concretos y no en incorporar herramientas por una cuestión de tendencia. También mencionó la tokenización de activos como una de las tecnologías que pueden ampliar las alternativas de inversión y financiamiento.

Las tasas siguen importando, pero ya no alcanzan para competir

La discusión también abordó el papel de las tasas de interés en la captación y retención de clientes. Formento sostuvo que siguen siendo un diferencial relevante, especialmente en un contexto de dificultades de endeudamiento para las familias. En ese escenario, destacó la necesidad de ofrecer alternativas de refinanciación y condiciones competitivas.

Schmidt indicó que, para determinados segmentos, una tasa atractiva no alcanza para compensar una experiencia digital deficiente. Hay clientes que están dispuestos a resignar rendimiento a cambio de servicios más simples, accesibles y eficientes.

Paolasso agregó que las tasas dependen en buena medida de las condiciones macroeconómicas y de decisiones que pueden modificarse rápidamente. En cambio, adaptar la infraestructura tecnológica requiere inversiones y procesos de varios años. Por eso, consideró que la eficiencia operativa y la modernización deben ocupar un lugar central en la estrategia de las entidades.

Sefusatti también planteó que la inteligencia artificial puede mejorar la evaluación crediticia al combinar la experiencia bancaria en gestión de riesgos con información sobre hábitos y comportamientos de los usuarios.

Aunque consideró que el criterio humano seguirá siendo importante, anticipó que en el futuro será cada vez más sencillo solicitar y obtener créditos directamente desde una aplicación.

Cómo esperan que sean los bancos argentinos dentro de cinco años

Al proyectar el futuro de la industria, los panelistas coincidieron en que la inteligencia artificial, los criptoactivos, la tokenización y las finanzas abiertas tendrán un papel central.

Banca y fintech preparan una nueva etapa que puede cambiar la experiencia de los clientes

Paolasso imaginó entidades más simples para el usuario, inteligentes en sus procesos internos y abiertas a integrarse con otras plataformas. También mencionó la posibilidad de transformar las sucursales tradicionales en espacios de encuentro y atención diferentes: como ejemplo, contó que Bancor abrió en Rosario un formato de banco-bar para acercar la entidad a nuevos públicos.

Formento destacó el potencial de los agentes de inteligencia artificial y mencionó que el Banco Provincia lanzó un agente orientado a inversiones, que modificó la experiencia de los clientes. Para el directivo, estas herramientas pueden convertirse en una de las principales señales de evolución del negocio.

Schmidt proyectó una banca abierta, basada en esquemas de open finance y open data, capaz de combinar información financiera con datos de comportamiento para ofrecer propuestas contextualizadas y servicios integrados en la vida cotidiana.

Sefusatti, por último, ubicó a la inteligencia artificial, los criptoactivos y la evolución de los servicios digitales entre los principales motores de cambio.