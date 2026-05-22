El banco integró PIA, su asistente con IA generativa, al home banking: opera plazos fijos, fondos, transferencias y dólares en lenguaje natural.

Banco Provincia sumó a su home banking para personas un asesor financiero conversacional basado en inteligencia artificial (IA), que permite realizar operaciones como plazos fijos y consultas de manera ágil, segura y en lenguaje natural.

El asistente se llama PIA —sigla de Provincia Inteligencia Artificial— y representa el paso más concreto que la banca pública bonaerense da en su proceso de transformación digital.

La entidad lanzó PIA como una herramienta que unifica los canales de atención automatizada e incorpora IA generativa para ofrecer respuestas más ágiles, naturales y personalizadas a sus clientes.

El lanzamiento se inscribe dentro de la campaña "Baño de inversión" del banco, que profundiza en cada tipo de inversión disponible —Plazo Fijo, Fondo Común de Inversión, Fondo Raíces 24/7, Bonos, Acciones y CEDEARs— con PIA como el hilo conductor que conecta todas esas opciones en una sola experiencia conversacional.

El bot interactivo brinda asesoramiento instantáneo sobre alternativas de inversión, ejecuta la compra y venta de moneda extranjera y coordina la constitución de plazos fijos, entre otras operaciones de mayor complejidad.

Se trata del primer asistente con IA generativa integrado de forma nativa en el home banking de un banco público argentino de estas dimensiones, y su alcance operativo lo distingue claramente de los chatbots de atención al cliente convencionales.

Qué puede hacer PIA: el listado completo de operaciones disponibles desde el home banking

Entre las principales funcionalidades, el asistente permite:

consultar saldos y movimientos de cuentas

de cuentas realizar transferencias entre cuentas propias

abrir una cuenta cuotapartista para operar con Fondos Comunes de Inversión

para operar con suscribir y rescatar FCI

constituir plazos fijos

comprar y vender dólares

recibir información sobre las distintas alternativas de inversión disponibles y sus características

La apertura de cuentas cuotapartistas es especialmente relevante: hasta ahora, acceder a fondos de inversión u obligaciones negociables (ONs) requería pasos adicionales y conocimiento previo del sistema.

Con PIA, ese proceso ocurre dentro del mismo chat y de forma guiada. El nuevo asistente virtual está capacitado para guiar paso a paso a las personas usuarias en la ejecución de múltiples trámites financieros habituales, procesando con facilidad la validación de saldos, la revisión de movimientos y la gestión de transferencias de fondos entre cuentas propias.

Para operaciones que involucran inversiones, PIA puede suscribir y rescatar los Fondos Raíces de la entidad —incluyendo el Fondo Raíces 24/7, disponible fuera del horario bancario tradicional— y brindar información actualizada sobre el rendimiento y las condiciones de cada instrumento.

PIA se encuentra totalmente disponible tanto en la versión web tradicional como en la aplicación BIP Móvil mediante un acceso específico visible en la pantalla principal o desde el menú lateral.

En todos los casos, el asistente actúa como intermediario que guía la operación pero no la ejecuta de forma autónoma: cada acción requiere la validación explícita del usuario antes de concretarse.

Paso a paso: cómo constituir un plazo fijo con PIA desde el home banking del Banco Provincia

La mejor forma de entender el funcionamiento de PIA es seguir una operación concreta.

Si se desea constituir un plazo fijo, basta con escribir ese pedido en la caja de texto del asistente para recibir de inmediato la primera pregunta: "Para constituir un plazo fijo, ¿qué modalidad preferís? 1. Tradicional 2. Con Ajuste UVA y Cancelación Anticipada".

Al elegir la modalidad tradicional —escribiendo el número 1—, PIA pregunta por la moneda: "¿En qué moneda querés constituirlo? 1. Pesos 2. Dólares".

El siguiente paso es especificar la cuenta de origen, seguido por la elección del plazo de duración, que puede extenderse entre 30 y 540 días.

Una vez elegido el importe, PIA emite un resumen completo de la operación y consulta si se desea concretar; al confirmar, el usuario recibe el mensaje "Tu plazo fijo fue constituido exitosamente" junto con el comprobante de la operación dentro del mismo chat.

Este esquema conversacional reemplaza la navegación por menús anidados y formularios que caracterizan a la banca digital tradicional: en lugar de buscar la opción correcta dentro del sistema, el usuario simplemente describe lo que quiere hacer en lenguaje natural.

La misma lógica se aplica a todas las demás operaciones disponibles: compra de dólares, suscripción a fondos, transferencias o consultas de movimientos, todas se resuelven dentro del mismo flujo de conversación sin salir de la pantalla.

Seguridad sin compromisos: Token de Seguridad y validación biométrica en cada transacción

Una de las preguntas más frecuentes cuando se introduce un nuevo canal digital en un banco es cómo se gestionan los estándares de seguridad.

PIA mantiene los mismos estándares de seguridad habituales del home banking: cuando la operación lo requiere, solicita el Token de Seguridad para garantizar la protección de los fondos, y aplica validación biométrica en las transacciones que lo exigen.

Esto significa que el nivel de protección no se sacrifica en nombre de la comodidad: el asistente conversacional no representa una puerta trasera al sistema bancario, sino un canal adicional que opera bajo exactamente los mismos controles que el home banking convencional.

El Token de Seguridad —que el banco ofrece en formato físico o digital desde la app BIP Móvil— es el mismo que se usa para cualquier otra operación sensible dentro de la plataforma, como transferencias a terceros o constitución de plazos fijos desde canales tradicionales.

La validación biométrica agrega una capa adicional de autenticación para las operaciones de mayor riesgo, alineándose con los estándares de seguridad que el Banco Central de la República Argentina exige para transacciones digitales.

El sistema ya se encuentra integrado en la plataforma y comenzó a desplegarse de manera progresiva para los usuarios de Banco Provincia, tanto a través del portal web como desde la aplicación móvil.

PIA y la campaña Baño de Inversión: la IA como puerta de entrada al mundo de las finanzas para todos los perfiles

PIA no nació como un producto aislado: es la pieza tecnológica central de una estrategia más amplia que Banco Provincia viene ejecutando bajo la denominación "Baño de inversión".

En esa campaña, la entidad lanzó piezas comunicacionales específicas para cada tipo de inversión —Plazo Fijo, Fondo Común de Inversión, Fondo Raíces 24/7, Bonos, Acciones y CEDEARs— con el objetivo de desmitificar el mundo financiero y acercar estas herramientas a un público más amplio.

El papel de PIA dentro de esa estrategia es clave: permite que un usuario sin experiencia previa en inversiones pueda acceder a un Fondo Raíces o constituir un plazo fijo UVA sin necesidad de entender la mecánica técnica del producto, guiado por el propio asistente en tiempo real.

La herramienta unifica los canales de atención automatizada e incorpora IA generativa para ofrecer respuestas más ágiles, naturales y personalizadas, apuntando tanto a usuarios que buscan resolver trámites cotidianos como a quienes quieren explorar opciones de inversión más complejas sin asistencia presencial.

Esta función de democratización financiera se alinea con el perfil de la banca pública: un banco que atiende a más de seis millones de clientes en toda la provincia de Buenos Aires, con un espectro de usuarios que va desde jubilados que cobran haberes hasta empresas que gestionan operaciones de tesorería complejas.

Con este lanzamiento, Banco Provincia continúa fortaleciendo su estrategia de innovación y transformación digital, sumando soluciones tecnológicas que simplifican los procesos, mejoran la usabilidad de sus canales y acercan los servicios financieros a las personas de manera más intuitiva y eficiente.

El contexto de la IA en la banca argentina: por qué este lanzamiento marca un antes y un después

El lanzamiento de PIA en el home banking de Banco Provincia no es solo una novedad tecnológica: es un punto de inflexión en la forma en que la banca pública argentina incorpora la inteligencia artificial a sus operaciones cotidianas.

La IA generativa —la misma tecnología que impulsa herramientas como ChatGPT— permite que el asistente interprete pedidos en lenguaje natural, maneje ambigüedades y guíe al usuario a través de flujos de operación complejos sin necesidad de que este conozca previamente la estructura del sistema.

A diferencia de los chatbots de reglas fijas que dominaron la banca digital durante la última década, PIA puede entender una consulta formulada de distintas maneras y llevar al usuario al mismo resultado operativo.

En el marco de la transformación digital que impulsa la entidad, Banco Provincia posicionó a PIA como el asistente virtual que unifica todos los canales y responde a la demanda creciente de soluciones financieras más intuitivas y accesibles, sin renunciar a los estándares de seguridad que caracterizan a la banca regulada.

El movimiento también responde a una tendencia global: según datos de la industria, los principales bancos del mundo están invirtiendo fuertemente en asistentes conversacionales con IA para reducir costos de atención al cliente y mejorar la tasa de resolución de consultas sin intervención humana.

Para Banco Provincia, que opera una red de más de 300 sucursales en toda la provincia de Buenos Aires y atiende millones de consultas mensuales, la capacidad de PIA para resolver operaciones de forma autónoma y guiada representa un salto cualitativo en la eficiencia operativa del canal digital.