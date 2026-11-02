Incertidumbre política en Estados Unidos impulsa estrategias cautelosas entre gestores de activos y define las posiciones en el mercado bursátil

El próximo martes 3 de noviembre se celebran las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos. Se renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado. Los analistas políticos anticipan un enfrentamiento cruento por el control del Capitolio que podría maniatar la capacidad legislativa de la Casa Blanca. Sin embargo, en los pasillos de Manhattan reina una calma sorprendente.

¿La razón? Una verdad incómoda para la política pero sumamente reconfortante para las finanzas globales. A los mercados no les importa quién gane, sino qué tan poco puedan intervenir los legisladores en la economía real.

A esto se le debe agregar que en las últimas horas Donald Trump aseguró que, de perder, podría convertirse en "Mr. veto".

Existe la creencia popular de que un gobierno con control total de ambas cámaras legislativas es garantía de eficiencia económica. Los datos de la última mitad de siglo demuestran exactamente lo contrario.

Un relevamiento exclusivo de Janus Henderson, procesado con datos de Bloomberg hasta el 23 de octubre de 2026, derriba este dogma. Durante los últimos 50 años, el índice S&P 500 arrojó un rendimiento promedio anualizado del 9,24% en períodos de gobierno dividido (cuando el partido del Presidente no controla ambas cámaras). En contraste, durante las etapas de gobierno unificado, las acciones treparon apenas un 8,73%.

El dato técnico que mira el mercado no es el rendimiento bruto, sino el ajuste por riesgo. La volatilidad registrada bajo gestiones sin control absoluto fue del 18,50%, frente al 15,35% observado cuando una sola fuerza política dominó Washington.

En un lapso de cinco décadas, Estados Unidos convivió 32 años con una administración dividida y apenas 18 con hegemonía partidaria total.

"Los comicios atrapan la atención y dominan los titulares, pero lo que realmente mueve la aguja en las finanzas es la rentabilidad corporativa sostenida en el tiempo", explica a iProUP la analista financiera Laura Ventura.

La Inteligencia Artificial le gana la pulseada a las urnas

Wall Street prefiere prestar atención al flujo de caja corporativo antes que al recuento de votos en Pensilvania o Georgia. En la coyuntura actual, el desvelo de los administradores de fondos pasa por el impacto real de la Inteligencia Artificial (IA) en la productividad empresarial y la trayectoria del costo del capital.

Las mayores firmas tecnológicas globales continúan desembolsando cifras récord en centros de cómputo e infraestructura de superprocesamiento para garantizar su crecimiento en la próxima década. Este impulso tecnológico está compensando tensiones estructurales pesadas como la inflación persistente, los valores de los insumos energéticos y la fragmentación del comercio global.

En simultáneo, el sesgo de la Reserva Federal (Fed) respecto a las tasas de interés se consolida como la variable de ajuste directa para las valuaciones de activos de riesgo y los costos crediticios de hogares y corporaciones.

"Entramos en un escenario donde financiarse cuesta más. El gran reto para corporaciones e emisores será validar la sostenibilidad de sus balances en un entorno de capital encarecido", remarca Ventura.

El impacto directo en el ecosistema financiero argentino

El desenlace en el Capitolio norteamericano provocará olas que impactarán sin escalas sobre los activos emergentes y, de manera muy particular, en la frágil arquitectura financiera de la Argentina.

Los analistas observan que las fluctuaciones del dólar a nivel global, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el apetito por el riesgo internacional condicionan las paridades cambiarias de la región. Para un país como la Argentina, que busca reestructurar vencimientos y garantizar sustentabilidad financiera, el tono político que adopte Washington resulta determinante.

Un eventual Congreso dominado por la oposición someterá a un escrutinio mucho más severo las decisiones de política exterior de la Casa Blanca. Si bien el Poder Ejecutivo estadounidense retiene facultades exclusivas en materia arancelaria y diplomática, un bloqueo legislativo limitaría el margen de maniobra para impulsar programas de asistencia crediticia bilateral de envergadura.

Para el inversor individual y los fondos de cobertura, las semanas posteriores a los comicios de medio término suelen traer un "rally de alivio". Históricamente, la eliminación de la incertidumbre electoral actúa como catalizador para el reordenamiento de portafolios.

Mientras las proyecciones electorales terminan de procesarse, el mercado accionario global navega entre la cautela de corto plazo y el optimismo estructural de largo plazo. Quienes apuestan a reestructurar sus tenencias basándose únicamente en el color político de las cámaras corren el riesgo de perderse el verdadero partido: el de las empresas que logran monetizar la transformación tecnológica en un mundo con crédito caro.

Ross Maxwell, de VT Markets, detalló que "para la Argentina, la estabilidad financiera y la confianza de los inversores están estrechamente vinculadas al financiamiento internacional y al respaldo continuo de Estados Unidos. Los cambios en la composición del Congreso podrían modificar las expectativas sobre futuras asistencias financieras".

Maxwell señala que un Congreso dividido podría aumentar el escrutinio sobre las políticas económicas y exteriores de la administración Trump, aunque el Poder Ejecutivo conservaría facultades importantes en materia comercial y diplomática. En este contexto, el resultado electoral será una variable más para los inversores.