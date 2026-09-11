Un estratega del fondo explica por qué Argentina, además de Perú y El Salvador, asoman entre sus preferidas dentro de la deuda de los mercados emergentes

Propone reducir exposición a EE. UU. en carteras y advierte sobre el carry trade; recomienda empresas pequeñas y robótica.

Mario Aguilar De Irmay, estratega de carteras sénior en Janus Henderson Investors, identificó los tres factores que en su lectura definirán el panorama global de inversiones.

La geopolítica. América Latina podría beneficiarse por su distancia de los principales conflictos bélicos y por su disponibilidad de recursos naturales estratégicos. "No tenemos los problemas que tiene Medio Oriente o incluso Europa del este. Dentro de todo, nuestros gobiernos, nuestros países, se llevan bien", señaló.

La demografía. Mientras las economías desarrolladas envejecen rápidamente, América Latina mantiene población joven y tasas de fertilidad más altas, lo que podría convertirse en una ventaja competitiva frente a mercados desarrollados que enfrentan presión demográfica. El estratega anticipa que Estados Unidos "puede dar una sorpresa negativa por el ataque a la inmigración y la crisis del costo de vida".

El costo del capital. Con tasas más altas de lo que los mercados esperaban hace dos años, cambian las decisiones de inversión. "Con los costos de capital elevado ya estás viendo un cambio de asignaciones a empresas que sí pueden generar esos beneficios a largo plazo, o tal vez compañías que se mantienen privadas por más tiempo", explicó.

¿Por qué Argentina aparece en la lista de deuda emergente?

En deuda emergente, el estratega de Janus destaca a Perú, Argentina y El Salvador, por lo que considera un manejo macroeconómico "inteligente" y políticas que podrían favorecer una revalorización de sus bonos.

También menciona a Colombia, aunque señala que aún hay expectativa por la ejecución del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Brasil aparece entre los mercados con oportunidades en deuda, dependiendo de la evolución de su política económica.

Sobre el caso argentino específicamente, Aguilar De Irmay ofreció una lectura que evita el entusiasmo fácil. "Cuando entró Milei en Argentina ya se vio una revalorización de los activos, hubo un boom casi inmediato, después ha habido tropezones también y eso ha ido bajando. Entonces, yo creo que es como cualquier otro mercado. Hay un cambio, el mercado sobrerreacciona y después se va ajustando", dijo en una entrevista con Bloomberg Línea.

Su condición para que esa revalorización sea sostenible es que las transformaciones se mantengan en el tiempo, más allá de los movimientos especulativos iniciales.

Qué dice sobre las criptomonedas y las stablecoins

Su posición es matizada y probablemente la más incómoda del análisis para el ecosistema cripto local.

Reconoce que en países que atraviesan crisis cambiarias las criptomonedas cumplen una función relevante, como se vio en Venezuela, Bolivia y Argentina, y que las stablecoins pueden aportar liquidez en mercados bajo estrés.

Pero traza un límite claro sobre su rol como activo de inversión. Cuando mantienen una paridad uno a uno con el dólar u otra divisa, su valor como inversión es limitado. Pueden funcionar como depósito de valor o instrumento transaccional, pero "para efectos de inversión cumplen una función similar a la del efectivo".

Y agrega un punto que suele omitirse en la discusión local: pueden resultar incluso menos atractivas que una caja de ahorro, porque no ofrecen necesariamente el mismo rendimiento.

Para el usuario argentino que mantiene USDT como refugio, esa distinción importa: proteger el poder adquisitivo no es lo mismo que invertir.

Julieta Marcó, analista de estrategias de inversión, plantea el matiz que la mirada global deja de lado: "El planteo de Janus es correcto desde una cartera diversificada en dólares, donde tener stablecoins efectivamente equivale a tener efectivo. Pero el argentino que compra USDT no está eligiendo entre stablecoin y bono corporativo, está eligiendo entre stablecoin y pesos."

La experta considera que "en esa comparación la stablecoin le gana, y por eso el uso local no se explica con la lógica de un gestor de fondos de Londres."

En qué invertir y qué evitar

Mercado accionario. Ve oportunidades en Chile, especialmente por su exposición a generación eléctrica y cobre, y mencionó el caso de Antofagasta Minerals. En Brasil identifica oportunidades en consumo y en el sector bancario.

Materias primas y minerales críticos. Sus principales apuestas son Brasil, Chile y Perú. Bolivia aparece como posible sorpresa por sus tierras raras: "Puede ser una de las sorpresas si es que se llega a pasar estos estatutos necesarios para exportar minerales".

IA y reindustrialización. Destaca oportunidades en robótica y en el impulso de Estados Unidos y Europa para fortalecer producción industrial.

Lo que evitaría. Se muestra especialmente cauteloso con la renta fija de muy larga duración. En instrumentos con vencimientos de ocho años o más, advierte que un aumento de 100 puntos básicos en las tasas podría generar pérdidas significativas.

El riesgo es elevado porque algunos fondos todavía absorben las consecuencias de haber mantenido duración demasiado alta durante el ciclo de tasas de 2022.

¿Cómo estructurar una cartera para 2027?

El estratega compartió la distribución concreta de una de las estrategias globales que maneja Janus, un dato inusualmente específico para este tipo de entrevistas.

En renta variable:

Cerca del 53% en acciones de Estados Unidos

15% en mercados emergentes

14% en Europa

7% en Japón

4% en Reino Unido

4% en Canadá

3% en Asia desarrollada

En renta fija, propone que alrededor del 50% de la cartera esté concentrada en activos titulizados y de bajo riesgo crediticio. Del 50% restante, destina hasta un 10% a deuda de mercados emergentes para buscar mayores rendimientos, y el otro 40% lo distribuye entre bonos corporativos con grado de inversión, algo de high yield y deuda soberana.

La estrategia general que mantiene vigencia, según su lectura, es reducir la exposición a Estados Unidos, porque el crecimiento económico es cada vez más globalizado.

También identifica oportunidades en empresas pequeñas, cuya exposición a los cambios geopolíticos puede ser menor: "Si se adaptan a eso, pueden tener insumos locales, ingresos locales y pueden rendir bien."

¿Qué dice sobre el carry trade?

Cautela, con una advertencia basada en el caso que durante décadas fue el manual de esta estrategia.

Aunque las elevadas tasas de países como Colombia y Brasil aumentaron el atractivo del carry trade, De Irmay señala que los inversores están apelando a la prudencia porque el principal riesgo aparece cuando sube la volatilidad cambiaria o de tasas: un movimiento adverso puede eliminar rápidamente la ganancia esperada.

"Durante casi tres décadas Japón fue el ejemplo clásico de eso. Te prestabas en yen, tenías un tipo de cambio estable, invertías en dólares, te embolsabas la ganancia y sabías que podías comprar esos yenes cuando tú querías", expuso. Pero "ya no tienes esa ventaja y el margen de error es más pequeño".

Su conclusión es que quienes usen esta estrategia deben tener capacidad para modelar movimientos de monedas y tasas, algo que excede al inversor minorista promedio.