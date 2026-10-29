La plataforma permite abrir gratis una cuenta en dólares o euros desde la billetera, sin sucursal ni residencia y cobrar del exterior.

Los fondos se convierten automáticamente en USDT/USDC, con comisiones mucho menores al promedio de remesas globales (u$s2 vs. u$s31,80).

Desarrollada con Noah, facilita a freelancers recibir pagos por ACH, SEPA y SWIFT sin cuenta bancaria en EE. UU. o Europa.

Bitget Wallet lanzó Virtual Account, ofreciendo cuentas virtuales en dólares y euros para recibir transferencias internacionales.

Bitget Wallet lanzó Virtual Account, una función desarrollada junto a Noah que permite abrir cuentas virtuales en dólares y euros dentro de su billetera de autocustodia.

El lanzamiento reúne varias ventajas para quienes reciben transferencias internacionales.

La apertura es gratuita y no requiere residencia local ni acudir a una sucursal.

Los usuarios reciben fondos por ACH, Fedwire, SEPA y SWIFT sin tener una cuenta bancaria en Estados Unidos o Europa.

El dinero se convierte automáticamente en USDT o USDC, queda bajo control del usuario y se puede usar dentro de la billetera.

Además, la comisión estimada de u$s2 por una transferencia ACH de u$s500 es inferior al costo promedio global de las remesas.

Cómo funciona Virtual Account: de la transferencia bancaria a la stablecoin

Virtual Account entrega a cada usuario datos de cuenta personales en dólares y euros, accesibles desde la aplicación.

Noah, socio con licencia, aporta la infraestructura bancaria que emite los números de cuenta.

La cuenta recibe transferencias por ACH y Fedwire en Estados Unidos, y por SEPA y SWIFT en operaciones internacionales.

Los fondos recibidos se convierten automáticamente en USDT o USDC, stablecoins vinculadas al dólar.

El dinero permanece en la billetera del usuario y no en una cuenta bancaria tradicional.

La disponibilidad de la cuenta en dólares, en euros o en ambas depende de la ubicación del usuario.

Bitget Wallet lanza cuentas en dólares y euros para recibir transferencias internacionales

Para quién es útil: freelancers, trabajadores remotos y proveedores de servicios

Según Bitget Wallet, la función puede ser especialmente útil para profesionales independientes, trabajadores remotos y proveedores de servicios argentinos que cobran del exterior.

Con datos de cuenta en dólares o euros, pueden centralizar esos ingresos y convertirlos en stablecoins sin abrir una cuenta bancaria en los Estados Unidos o Europa.

La empresa apunta a tres usos principales, entre ellos el cobro de salarios en dólares o euros directamente de empleadores de EE. UU. o la Unión Europea.

Los otros dos usos son las remesas y la carga de fondos a la billetera.

Shah Ramezani, fundador y CEO de Noah, afirmó que para la mayoría abrir una cuenta en dólares o euros es casi imposible.

Según él, el servicio funciona como un neobanco global en el que el usuario controla sus propias claves.

Costos y límites, contra el promedio de las remesas

Bitget Wallet indica que una transferencia ACH de u$s500 tiene una comisión aproximada de u$s2.

El Banco Mundial estimó en 6,36% el costo promedio mundial de enviar remesas, equivalente a u$s31,80 por cada u$s500.

La comparación es orientativa, porque los costos varían según el servicio y el corredor de envío, y otros proveedores pueden aplicar cargos adicionales.

Según medios especializados, la cuenta en dólares tiene un tope de u$s10.000 por transacción y u$s20.000 por mes.

En euros, el límite es de EUR 15.000 por transferencia y EUR 30.000 por mes.

Las transferencias en dólares que no sean personales y superen los u$s5.000 tienen una revisión adicional.

Qué se puede hacer con los fondos convertidos

Virtual Account forma parte de la Onchain Payments Matrix, la infraestructura de pagos de Bitget Wallet que integra criptoactivos, stablecoins y redes financieras tradicionales.

Los fondos convertidos pueden usarse con la Bitget Wallet Card y en pagos con códigos QR.

También sirven para transferencias internacionales, productos para generar rendimientos e inversiones en criptoactivos y activos del mundo real tokenizados.

En el lanzamiento, la cuenta solo puede recibir dinero.

La compañía prevé habilitar las transferencias salientes en los próximos meses.

Hasta entonces, los usuarios deberán aprovechar los fondos dentro del ecosistema de la billetera.

Argentina: dolarización de cuentas y fuerte adopción cripto

Según el BCRA, a diciembre de 2025 el 62% de los titulares de cuentas tenía al menos una cuenta en moneda extranjera.

Ese grupo sumó 4,6 millones de personas durante el año. Las soluciones que facilitan transferencias internacionales desde entornos digitales amplían las alternativas para los usuarios locales.

Según Chainalysis, Argentina registró alrededor de u$s93.900 millones en volumen de transacciones cripto entre julio de 2024 y junio de 2025.

Es el segundo mayor volumen de América Latina, detrás de Brasil.

La cifra abarca toda la actividad cripto y no solo el uso de stablecoins o las transferencias internacionales, pero dimensiona el ecosistema en el que llega la novedad.

El respaldo de Bitget Wallet y la promoción de lanzamiento

Bitget Wallet cuenta con más de 100 millones de usuarios y un fondo de protección superior a u$s300 millones.

La seguridad se apoya en tecnología de protección de claves respaldada por hardware, auditorías independientes y monitoreo de riesgos en tiempo real.

Alvin Kan, director de Operaciones, resaltó que las billeteras cripto evolucionan hacia centros financieros de uso cotidiano.

Según Kan, en mercados con acceso limitado a cuentas en dólares, integrar estas redes en una billetera de autocustodia ofrece una vía más accesible al sistema financiero global.

Para acompañar el lanzamiento, los primeros 1.000 usuarios elegibles que hagan un primer depósito que cumpla las condiciones recibirán el reembolso de todas las comisiones por transacción. La función se anunció el 27 de octubre de 2026.