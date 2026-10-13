Mientras la economía mundial presenta señales de recuperación, el FMI reduce drásticamente las estimaciones de crecimiento local para 2026

El World Economic Outlook del FMI alerta sobre riesgos geopolíticos y trabas al comercio, destacando el potencial de la IA.

Recortó el crecimiento de Argentina en 1,4 puntos a 2,1% para 2026; economías avanzadas, como Eurozona, mejoraron sus perspectivas.

El FMI elevó sus previsiones de PBI global a 3,1% para 2026, pero aplicó un fuerte recorte a las estimaciones para Argentina.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó este martes la actualización de su informe insignia World Economic Outlook (WEO), en el que elevó levemente las previsiones de actividad para el Producto Bruto Interno (PBI) global, pero para Argentina aplicó un fuerte recorte.

De acuerdo con el relevamiento difundido por el equipo de Research de Balanz, el organismo multilateral prevé que la economía mundial registre una tasa de expansión del 3,1% en 2026 y del 3,4% en 2027, lo que marca una leve mejora frente al 3% estimado en julio pasado para el corriente año.

La corrección positiva en el panorama general estuvo explicada por una mayor tracción de las economías avanzadas, cuya previsión trepó 0,4 puntos porcentuales hasta situarse en el 2,1%.

La mejora respondió al desempeño de la Eurozona (revisada al alza en 0,2 puntos porcentuales a 1,1%), donde sobresalieron Alemania (+0,6 pp a 1,3%) y España (+0,4 pp a 2,5%), mientras que Estados Unidos mantuvo su expectativa en 2,3% y Japón avanzó a 0,7%.

Sin embargo, el escenario trazado por el organismo no resultó homogéneo para todos los bloques geográficos y dejó un balance contractivo para las proyecciones locales. En el caso puntual de la Argentina, el FMI aplicó un severo recorte de 1,4 puntos porcentuales en la estimación de crecimiento para 2026, dejándola en 2,1%, al tiempo que redujo en 0,5 puntos porcentuales la previsión para 2027, situándola en 3,5%.

Cómo evolucionarán las economías emergentes y qué panorama anticipa el FMI para América Latina

Pese a los ajustes particulares en algunas regiones, el bloque de países en desarrollo continúa aportando la mayor cuota de dinamismo al Producto global.

Las economías emergentes proyectan una tasa de expansión agregada del 3,7% para 2026, cifra que de todas maneras representó un recorte marginal de 0,1 puntos porcentuales respecto a las estimaciones de julio.

Este leve enfriamiento obedeció a menores tasas esperadas en China (-0,1% a 4,5%) y una fuerte contracción en Medio Oriente y Asia Central (-1 pp a -0,3%), dinámicas que fueron compensadas parcialmente por la aceleración de India, cuyo pronóstico avanzó 0,6 puntos porcentuales hasta alcanzar un sólido 7%.

Para América Latina y el Caribe, el organismo multilateral redujo sus expectativas de crecimiento desde el 2,4% previo hacia un 2,3% para 2026. El reacomodamiento a la baja en el promedio sudamericano estuvo condicionado por un menor dinamismo en Brasil, cuya proyección se achicó en 0,2 puntos porcentuales para ubicarse en el 2,2%.

Cuáles son los principales riesgos que amenazan la actividad económica y qué rol juega la inteligencia artificial

En su balance de perspectivas, el organismo crediticio remarcó la resiliencia del crecimiento internacional ante los daños provocados por los conflictos geopolíticos, aunque alertó que los amortiguadores de ajuste no son ilimitados:

Amenazas y sesgo a la baja: El FMI subrayó que los mayores peligros para la economía internacional provienen de una escalada militar en zonas estratégicas, mayores trabas al comercio exterior, crecientes vulnerabilidades fiscales soberanas y un eventual enfriamiento de las expectativas en torno a la adopción de inteligencia artificial

Potenciales catalizadores de mejora: En sentido opuesto, el reporte concluyó que la actividad podría recibir un impulso adicional si las mejoras de productividad derivadas del despliegue de la IA se materializan a un ritmo más veloz de lo previsto, o si se consolida un alivio sostenido en las fricciones arancelarias y comerciales entre las principales potencias

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos y de divulgación sobre política económica y proyecciones macroeconómicas globales. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.