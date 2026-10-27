Los mercados suelen anticiparse a la política, pero no siempre aciertan. Eso es lo que ocurrió en Brasil: la reelección de Lula dejó en evidencia cuánto habían apostado los inversores a un cambio de gobierno.

Para los argentinos que tienen CEDEAR de empresas brasileñas, el desafío ahora es entender qué puede pasar con esos activos y cómo posicionarse frente a un escenario que cambió abruptamente.

Qué paso en el mercado brasileño y argentino con las elecciones

Después de la primera vuelta, el mercado brasileño había reaccionado con euforia ante la posibilidad de un triunfo de Flávio Bolsonaro. El Ibovespa avanzó 7,7% en una sola rueda, el real se apreció 4,2% y el ETF EWZ, que permite invertir en una cartera de acciones brasileñas desde Estados Unidos, ganó 12,54%.

En Buenos Aires también se observaron movimientos importantes en los CEDEAR vinculados a Brasil:

XP subió 29,6%

Magazine Luiza 27,96%

BTG Pactual 27,36%

Itaú 14,35%

Petrobras 10,70%

"Estas subas no respondían a una mejora inmediata de los resultados empresariales, sino a expectativas de mayor disciplina fiscal, reducción futura de tasas y un entorno más favorable para el crédito y el consumo", indica a iProUP Nicolás Parreira, economista y director de Grupo Sigma

El resultado del balotaje cambió abruptamente ese escenario. En la primera rueda posterior a la reelección de Lula, el Ibovespa cayó 13,88%, mientras que el dólar aumentó 8,21% frente al real.

Los CEDEAR brasileños mostraron fuertes subas y caídas tras el giro electoral.

La magnitud de las ventas obligó incluso a suspender temporalmente las operaciones en la bolsa brasileña. La corrección también llegó a Wall Street: el EWZ perdió aproximadamente 19,8%, Itaú retrocedió 20,4% y XP cayó cerca de 48%.

Qué va a pasar a futuro con las acciones y CEDEAR brasileños

"Después de estas fuertes correcciones, no se espera que todas las acciones brasileñas se comporten de la misma manera. El mercado está revisando las expectativas de tasas, crecimiento y política fiscal, pero el impacto sobre los resultados de cada compañía será diferente", explica Parreira.

"Por ese motivo, más que tomar decisiones apresuradas frente a las caídas, es necesario distinguir entre sectores y analizar qué fundamentos pueden sostener sus valuaciones en el nuevo contexto", afirma.

"En bancos y financieras como Itaú, Bradesco, BTG Pactual y XP mantendría mayor prudencia", aconseja.

"Estas compañías habían incorporado expectativas favorables sobre una reducción de tasas y una recuperación del crédito. Si las dudas fiscales obligan a mantener tasas elevadas durante más tiempo, ese escenario podría demorarse", advierte.

"Sin embargo, hay diferencias importantes entre ellas. Itaú cuenta con un negocio bancario diversificado, mientras que XP tiene mayor exposición a la actividad del mercado de capitales y al comportamiento de los inversores", precisa el economista.

Cuáles son las oportunidades de compras de CEDEAR de Brasil

"Las caídas pronunciadas no necesariamente representan una oportunidad de compra. Antes de tomar una decisión, resulta fundamental analizar la evolución de la morosidad, el crecimiento del crédito, la rentabilidad sobre patrimonio y las valuaciones actuales", considera.

"En empresas con fundamentos sólidos, una corrección puede generar oportunidades de inversión, aunque no necesariamente de manera inmediata tras el resultado electoral", señala Parreira.

"En las exportadoras, como Vale, Suzano y Gerdau, el escenario es diferente. Una depreciación del real puede favorecer a compañías que generan ingresos en dólares y tienen una parte importante de sus costos en moneda brasileña", subraya.

"Esto podría mejorar sus márgenes operativos, aunque también dependen de la demanda internacional y de los precios de las materias primas. Vale está especialmente expuesta al mineral de hierro y a la actividad de China, mientras que Suzano depende de la evolución del mercado internacional de celulosa", puntualiza el economista.

"Dentro de una cartera brasileña, analizaría aumentar gradualmente la exposición relativa a exportadoras con balances sólidos y generación recurrente de caja, siempre que sus valuaciones sean razonables. Pueden ofrecer una sensibilidad diferente frente al escenario cambiario y fiscal brasileño", resalta.

En cambio, alerta que "Petrobras merece un análisis separado. La compañía tiene una importante capacidad de generación de caja y exposición al precio internacional del petróleo, pero también enfrenta decisiones del accionista estatal sobre inversiones, política de precios y distribución de dividendos".

"Después de la corrección, evaluaría especialmente el flujo de caja libre, el nivel de endeudamiento, las inversiones comprometidas y la sostenibilidad de los dividendos. No descartaría mantener posiciones en carteras orientadas a renta de largo plazo, pero tampoco aumentaría exposición solamente porque el precio cayó", expresa.

Qué debe tener en cuenta el inversor argentino

Según Parreira, "para el inversor argentino, la clave pasa por revisar cómo está distribuida su exposición a Brasil. Una cartera concentrada en bancos y consumo puede depender de una misma expectativa sobre las tasas y el crecimiento doméstico. Incorporar compañías exportadoras supone una exposición distinta, aunque también implica asumir riesgos vinculados a la demanda externa y a los precios internacionales".

"Además, el rendimiento de los CEDEAR no depende únicamente de la evolución de la acción brasileña, sino también de la relación entre el real y el dólar y del tipo de cambio implícito en la cotización local. Por eso, una caída de una acción en Brasil no necesariamente se traduce en una pérdida equivalente para el inversor argentino", enfatiza.

Agrega que "el episodio también deja una enseñanza sobre el riesgo de invertir en función de resultados electorales.

"Argentina vivió una situación de signo contrario en octubre de 2025, cuando la sorpresa electoral en las legislativas impulsó al S&P Merval más de 31% en dólares en una sola rueda. En ambos casos, los movimientos respondieron más a un cambio abrupto de expectativas que a transformaciones inmediatas de los fundamentos económicos", apunta.

En este contexto, resalta, "la continuidad de Lula no necesariamente implica desarmar posiciones en Brasil, pero sí exige una mirada más selectiva. Las oportunidades no estarán definidas únicamente por cuánto cayeron las acciones, sino por la capacidad de cada compañía para sostener sus resultados en un escenario de mayor incertidumbre fiscal, cambiaria y financiera".

Según su análisis, "una corrección puede abrir oportunidades, pero también dejar al descubierto empresas cuyas valuaciones dependían demasiado de un escenario político favorable. La experiencia brasileña deja una lección relevante de cara a las elecciones presidenciales argentinas de 2027".

"Los mercados no esperan a conocer los resultados para tomar posición: construyen escenarios, los incorporan a los precios y muchas veces terminan confundiendo expectativas con certezas. El verdadero riesgo para un inversor no es equivocarse al anticipar una elección, sino construir una cartera que dependa demasiado de acertar ese resultado", concluye Parreira.