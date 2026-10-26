Lula da Silva ganó el balotaje brasileño con el 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, un resultado que revirtió el optimismo que se había instalado después de la primera vuelta. La reacción fue inmediata y violenta en el premarket del lunes, con el ETF de Brasil cayendo hasta 26,74% y una ola de ventas concentrada en bancos y fintechs. Para la Argentina, el impacto llega por tres vías distintas y solo una de ellas es financiera.

Para entender la magnitud de la caída hay que mirar lo que había pasado antes, porque el movimiento del inicio de esta seamana no fue una reacción a Lula sino la liquidación forzada de una posición.

Después de la primera vuelta, el mercado brasileño se movió con fuerza en la expectativa de un cambio de gobierno. El 5 de octubre el Ibovespa subió 7,7% hasta los 206.911 puntos, con BTG Pactual ganando 22,52%, Bradesco 13,57% y Magazine Luiza 24%. En tres semanas, el índice acumuló alrededor de 7%, el real se apreció cerca de 5% y el ETF EWZ avanzó más de 11%. Ese ETF había subido 12,5% y las acciones financieras hasta 30% en la expectativa de recortes de tasa y un real más fuerte.

Y el mercado sabía exactamente lo que estaba apostando. Una encuesta de Citi a 73 administradores de fondos citada por La Nación mostró que alrededor del 80% esperaba una caída del Ibovespa superior al 5% si ganaba Lula, el 63% una depreciación del real de más de 5% y el 67% que los futuros de tasa a enero de 2029 subieran más de 100 puntos básicos.

Lo que ocurrió el lunes fue, entonces, el escenario que casi todos los administradores de fondos tenían escrito. En el premarket neoyorquino, Bradesco cayó alrededor de 30%, Nubank 25,99% hasta u$s11,28, Itaú cerca de 25% y los ADR de Petrobras unos 22%, mientras Vale retrocedía menos. El real se depreciaba más de 10% en los futuros de Chicago, un nivel que implica unos 5,58 reales por dólar.

Vale aclarar una diferencia entre las cifras que circulan. Las lecturas del overnight mostraban caídas más moderadas, con el EWZ en -19,3%, XP en -19,5%, Itaú en -15,5%, Bradesco en -15,2%, Petrobras en -15,6% y Nubank en -13%, con Gerdau perdiendo más de 5%, Embraer más de 1% y Suzano subiendo 0,2%. Son mediciones de momentos distintos de la misma madrugada, y la diferencia entre unas y otras muestra cuánto se profundizó la venta a medida que se acercaba la apertura.

Mercado Libre es la más expuesta

Acá está la derivación más concreta para el lector local, y el número que la explica es contundente. Mercado Libre cayó 13,27% hasta u$s1.558 en el premarket del lunes. La razón está en su estructura de ingresos. En 2025, Brasil le generó u$s15.201 millones en ingresos netos y financieros, el 52,6% de los u$s28.893 millones totales de la compañía. México aportó el 22,4% y la Argentina el 20,6%.

Dicho de otro modo, más de la mitad del negocio de la empresa más grande del ecosistema tecnológico argentino depende de lo que pase con el consumo brasileño, no con el argentino.

El impacto llega por dos canales simultáneos. El primero es de actividad, porque una desaceleración del consumo en Brasil golpea directamente el volumen de su marketplace. El segundo es contable y es el que muchos pasan por alto, porque un real más débil reduce el valor en dólares de los ingresos brasileños incluso si esos ingresos en moneda local no caen un centavo. Con el real depreciándose más de 10%, ese efecto es inmediato en el próximo balance.

Y hay una observación que merece atención y que ninguna cobertura está haciendo. La venta no fue a Brasil en general, fue específicamente al crédito y al consumo. Nubank perdió alrededor del 26%, los bancos entre 25% y 30%, Mercado Libre 13%, mientras Vale cayó menos y Suzano cerró en positivo. El mercado no castigó a las exportadoras de commodities, que incluso se benefician de un real más débil. Castigó a quien presta y a quien vende al consumidor interno.

Para el ecosistema fintech argentino, que mira a Nubank y a Mercado Pago como referencias de valuación, esa distinción importa. Lo que se repreció el lunes fue el riesgo de tasas altas y deterioro del crédito en el mercado más grande de la región.

El riesgo país argentino sube por contagio y por lectura política

Para la Argentina, el impacto financiero inmediato tiene dos componentes y conviene separarlos porque se resuelven en plazos distintos.

El primero es mecánico. Los activos argentinos habían recuperado parte del terreno perdido por contagio positivo del ETF brasileño, así que la reversión es la contracara de esa suba.

Para el analista financiero Pedro Martínez, "el resultado brasileño va a golpear con más fuerza a las acciones argentinas, con algún impacto en los precios de los bonos en dólares y un efecto negativo menor sobre el peso, que el Banco Central todavía controla."

El vínculo comercial con Brasil es la relación económica más importante que tiene la Argentina. En 2025, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el intercambio bilateral alcanzó u$s31.195 millones, el nivel más alto en trece años, con una suba del 12% frente a 2024 y un 23% por encima del promedio de los últimos cinco años. Las exportaciones argentinas fueron de u$s12.771 millones, el 14,7% del total exportado, contra importaciones por u$s18.424 millones, lo que dejó un déficit de u$s5.653 millones que el propio informe califica de estructural.

Los datos de este año muestran una mejora, aunque por el motivo equivocado. Entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones argentinas a Brasil sumaron alrededor de u$s10.000 millones, con una suba del 4,5% interanual, mientras las importaciones cayeron 17% hasta unos u$s12.000 millones, con un déficit de más de u$s2.200 millones. Brasil se llevó el 12,7% de las exportaciones argentinas y aportó el 21,4% de las importaciones, como principal comprador y segundo proveedor detrás de China.

El déficit bajó, pero bajó porque la Argentina compró menos, no porque haya vendido mucho más. Y un real 10% más débil vuelve a abaratar todo lo brasileño, lo que puede revertir ese alivio rápidamente.

Ahora el dato que define el riesgo verdadero. Según el mismo informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el 64% de las exportaciones argentinas a Brasil son manufacturas de origen industrial, principalmente vinculadas al complejo automotriz. El sector se rige por la Política Automotriz Común, instrumentada a través del ACE 14, con un régimen de comercio compensado conocido como "flex" que vence en 2029.

Es decir que casi dos tercios de lo que la Argentina le vende a su principal comprador dependen de un acuerdo que hay que renegociar con el gobierno de Lula.

Hay un último dato que conviene tener presente antes de pensar en reemplazos. El costo del flete por tonelada desde el Mercosur es de u$s59,3, frente a u$s230,4 desde China. Brasil no es el principal socio comercial de la Argentina por afinidad ideológica, lo es por geografía. Y la geografía no se vota.

La factura diplomática

Queda el componente más incómodo de todo este cuadro. El 27 de julio de 2026, Lula da Silva llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, después de que Javier Milei participara de un acto del Partido Liberal en San Pablo. En ese acto, el presidente argentino respaldó explícitamente la candidatura de Flávio Bolsonaro y se refirió a Lula con una serie de insultos, además de cuestionar al juez Alexandre de Moraes. Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores, calificó la actitud como inadmisible.

Tres meses después, el destinatario de esos insultos fue reelecto, y es la contraparte con la que hay que renegociar el régimen automotriz, sostener el 12,7% de las exportaciones argentinas y administrar las barreras no arancelarias.

Corresponde el matiz, porque el comercio no se gobierna solo por la relación entre presidentes. Elizondo es explícito al sostener que Brasil sigue siendo un socio central independientemente del resultado electoral, y la crisis diplomática de julio no frenó el intercambio, que de hecho mostró exportaciones argentinas en alza en los nueve primeros meses del año. La integración productiva entre los dos países tiene décadas y sobrevivió a gobiernos de todos los signos.

Pero la asimetría de la dependencia es la que es. La Argentina tiene casi cuatro veces más para perder en esta relación que Brasil, y arranca la negociación de los próximos años desde una posición que se complicó por decisión propia. Para quien mira el riesgo país esta semana, el número de hoy es ruido. El dato que vale anotar es 2029.