La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial sobre Jair Bolsonaro desató una inmediata tormenta en los mercados financieros internacionales. La apertura de las operaciones de este lunes 26 de octubre de 2026 configuró un escenario de pánico bursátil en la Bolsa de San Pablo (B3), que se hundió un 10% en sus primeros minutos de rueda y obligó a activar el circuit breaker, mecanismo de emergencia que suspende las cotizaciones por media hora para mitigar la estampida vendedora, una medida que no se utilizaba desde marzo de 2020 ante la irrupción de la pandemia de coronavirus.

El shock cambiario acompañó el derrumbe de la renta variable: el dólar estadounidense saltó más del 12% frente al real brasileño, quebrando la barrera de los 5,60 reales por divisa. Según un relevamiento de La Nación, los fondos internacionales aceleraron el desarme compulsivo de carteras tras apostar masivamente durante las últimas tres semanas a una victoria de Bolsonaro, ciclo en el que el índice Ibovespa había trepado casi 7% y el ETF EWZ acumulaba alzas superiores al 11%.

La ola de liquidaciones impactó de lleno en los dos mayores gigantes tecnológicos y financieros de América Latina que cotizan en Wall Street: Nubank y Mercado Libre. En las operaciones del premarket de Nueva York, los títulos del banco digital fundado por David Vélez se desplomaron un 22,49% hasta los u$s11,75 por acción, mientras que los papeles del unicornio liderado por Marcos Galperin retrocedieron un 10,89%, situándose en torno a los u$s1.613.

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La vulnerabilidad inmediata de Mercado Libre frente al cambio de expectativas en Brasil radica en el peso determinante que tiene esa economía dentro de su estructura de negocio: a diferencia de la percepción habitual en el mercado local, Brasil constituye el principal motor de facturación de la compañía, superando ampliamente el aporte de la Argentina y México.

Durante el ejercicio anual de 2025, las operaciones brasileñas generaron u$s15.201 millones entre ingresos netos y servicios financieros, lo que representó el 52,6% de la facturación total del grupo (u$s28.893 millones). En comparación, el mercado mexicano aportó el 22,4% y la Argentina explicó el 20,6% restante.

Cualquier deterioro en la demanda interna del gigante sudamericano afecta de forma directa las proyecciones de su ecosistema de comercio electrónico y los volúmenes transaccionales de Mercado Pago. El salto del tipo de cambio impacta directamente en la conversión de sus ingresos a dólares, al tiempo que un escenario de tasas de interés elevadas para contener la inflación encarece las líneas de crédito al consumo que la plataforma financia a través de su brazo fintech.

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El repliegue de los operadores financieros excede el resultado electoral y se ancla en los desequilibrios macroeconómicos estructurales que arrastra el vecino país:

La deuda pública bruta de Brasil se ubica por encima del 82% del Producto Bruto Interno (PBI). Los administradores de fondos globales temen que un cuarto mandato presidencial de Lula da Silva flexibilice las metas de contención del gasto público y comprometa la estabilización fiscal. Esta incertidumbre amenaza con prolongar una política monetaria restrictiva por parte del Banco Central de Brasil, encareciendo el crédito productivo y erosionando los balances de bancos comerciales, constructoras y empresas orientadas al mercado doméstico.

Ante esta coyuntura, las principales bancas de Wall Street comenzaron a recortar sus valuaciones sobre los activos del país. La firma JPMorgan advirtió que el índice Ibovespa podría registrar una contracción adicional cercana al 20% en las próximas jornadas, mientras que la división Bradesco BBI degradó su recomendación sobre la renta variable brasileña, recortando su calificación estratégica desde "sobreponderar" (overweight) a una posición "neutral".