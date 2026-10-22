Cocos y Revolut ya tienen licencia bancaria. Mercado Pago es el próximo en la lista y antes de fin de año tendrá la suya. Pero puede haber otro gran movimiento en el sector.

Según pudo saber iProUP, tres entidades brasileñas están interesadas en adquirir a Brubank para tener su licencia bancaria y unos 5 millones de usuarios.

Los tres bancos que se quieren quedar con Brubank

Según fuentes consultadas por iProUP, la lista de los interesados la encabeza una entidad con marca y colores similares: Nubank. El unicornio fundado por David Vélez, que cotiza en Wall Street con una valuación cercana a u$s72.000 millones, ya funciona en México, Colombia y Brasil. En Argentina intentó desembarcar varias veces.

Diego Kupferberg, experto en desarrollo de emprendimientos digitales y fundador de API Hub de Negocios, remarca que "Nubank gana escala en un mercado que ya hizo el trabajo duro de adopción: hay más de 322 millones de cuentas virtuales (CVU). No tiene que evangelizar, tiene que sacarle clientes a otros".

Christian Balatti, consultor fintech y cofundador de EsXAI, remarca que "la compra le daría licencia local y base de clientes para una entrada más rápida, además de infraestructura para transferencias, QR, fondos y préstamos compatible con su modelo app-first".

Así, "estaría en condiciones de pelear el rubro masivo, la principalidad y la tarjeta de crédito contra Mercado Pago, Ualá, Naranja X y la banca tradicional". Justamente, es el primer emisor de plásticos en Brasil.

Inter, Nubank y BTG Pactual estarían interesados en quedarse con Brubank

Su colega añade que "abrió oficina en Buenos Aires con un plan de inversión de cerca de u$s500 millones a cinco años". Remarca que "posee un motor de riesgo probado con más de 100 millones de clientes", pero "llega tarde y contra un incumbente con ecosistema propio de comercio y pagos".

La segunda entidad en danza es BTG Pactual, dedicada a la banca de inversión y registrado como agente de liquidación y compensación (ALyC) ante CNV. Fue sumando licencias en México, Uruguay, Perú y otros países para apuntar al negocio masivo.

Balatti considera a Brubank como "la pieza retail que le falta para entrar del todo en Argentina, donde reconoce que la operación es pequeña pero muy rentable. En Uruguay, compró HSBC por u$s175 millones para jugar en crédito corporativo, banca de inversión y gestión de inversiones".

Kupferberg añade que la entidad "analiza cambiar esa licencia por una de banco corporativo, porque la actual no le permite dar financiamiento directo ni manejar créditos grandes a empresas. Gana fondeo local y la posibilidad de prestar a firmas medianas y grandes que hoy dependen del mercado de capitales".

En este caso, coinciden los expertos, competiría contra Galicia, Santander y Macro en banca empresa; y en inversiones versus las ALyC digitales Balanz, IOL y Cocos.

El último de la lista es Inter. Recientemente, se convirtió en "billetera" en Argentina con el servicio del BIND en bambalinas para permitir inversiones en Wall Street desde u$s5.

"Llegó con una jugada inteligente y de bajo costo: ofrece una cuenta en EE.UU. para pagar gastos en el exterior, ahorrar o invertir. Su posición mejoró porque consiguió licencia bancaria en EE.UU., lo que le permite usar los depósitos para dar crédito y emitir tarjetas", señala Kupferberg.

Balatti asegura que "con Brubank pasaría de nicho a banco transaccional con crédito. Competiría con Cocos, Balanz e IOL en inversión global y con Ualá en el segmento joven y digital".

Su colega añade que también puede robarle clientes a Revolut y Wise, y bancos con cuentas en dólares locales. Además, su banca digital tiene unos 43 millones de usuarios en Brasil, cerca de los 55 millones de Mercado Pago (estimados, ya que no desglosa sus 88 millones por país) y lejos de los 115 millones de Nubank.

Inter: el candidato con más ventaja para comprar Brubank

Según aseguran fuentes confiables a iProUP, Inter es el principal candidato para quedarse con Brubank. En la industria aseguran que Juan Bruchou, CEO de Brubank e inspiración de la marca, sería el socio con mayor resistencia a firmar el exit.

La operación tendría lugar en un momento en el que varias billeteras avanzan hacia la licencia bancaria ante los límites del BCRA para las fintech, como la imposibilidad de ofrecer cuentas sueldo, CVU en dólares e intermediación financiera.

Sobre este último, Kupferberg remarca que "prestar con depósitos es mucho más barato que con deuda o capital, y eso define quién gana en tasa. Además, el crédito sobre PBI en Argentina está muy por debajo de Brasil, así que con una macro más estable el espacio para crecer es enorme".

Balatti acota que la crisis de los préstamos incentiva la oportunidad de compra: "La mora bancaria de familias llegó a 12,9% en julio, el nivel más alto en 20 años. Eso aprieta a las entidades que quieren vender y abarata los activos".

Cree que la "licencia vale por lo que trae: Brubank aporta depósitos, sueldos y datos de comportamiento, que es lo que realmente se paga", pero además "se está cerrando la ventana para poder competir". Es decir, primerear a Mercado Pago y Revolut.

Kupferberg remarca que la mayor presencia brasileña puede enriquecer el mercado financiero local con nuevos servicios:

" Open finance de verdad. En Brasil, el usuario comparte sus datos entre entidades y eso abarata el crédito. Acá falta un marco integral"

de verdad. En Brasil, el usuario comparte sus datos entre entidades y eso abarata el crédito. Acá falta un marco integral" "Pagos recurrentes y en cuotas sobre transferencias inmediatas , al estilo de Pix Automático o PIX en cuotas"

, al estilo de Pix Automático o PIX en cuotas" "Tarjetas garantizadas por inversiones. El cliente sin historial invierte una suma que funciona como límite de compra. Es una gran herramienta de inclusión"

El cliente sin historial invierte una suma que funciona como límite de compra. Es una gran herramienta de inclusión" " Ahorro por objetivos con rendimiento diario o "cajitas" integrado al crédito"

o "cajitas" integrado al crédito" "Superapps con marketplace, cashback, seguros y viajes dentro del banco, como hace Inter"

"Quien compre hereda un libro de consumo en pleno ciclo de mora, que llega al 33% en proveedores no bancarios. Los brasileños vienen de gestionar mora alta con scoring granular. Ese know-how vale tanto como el capital", cierra Balatti.