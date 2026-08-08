La stablecoin de PayPal alcanzó un récord reciente de nuevas direcciones, aunque su valor de mercado continúa retrocediendo desde los máximos del año

La expansión global en 70 mercados, su emisión en Polygon y los programas de recompensa impulsan la adopción de la stablecoin.

Este avance de usuarios contrasta con una caída del 24% en su capitalización desde mayo, acumulando $2.746 millones.

La stablecoin PayPal USD (PYUSD) sumó 863 nuevas wallets el 3 de agosto, marcando su mayor expansión diaria dentro de la red desde el 8 de abril, según datos relevados por Santiment.

El avance en la incorporación de usuarios contrasta con la evolución de su capitalización de mercado, que acumula una caída del 24% desde finales de mayo, reflejando una dinámica diferente en el desempeño del activo.

PYUSD registra récord de usuarios pese a caída de capitalización

Para Santiment, el crecimiento de nuevas wallets estaría anticipándose a una recuperación plena del suministro, una señal que considera relevante porque muestra interés de usuarios antes de que regresen completamente los flujos.

El gráfico difundido por la firma compara las wallets únicas que interactúan o reciben PYUSD por primera vez durante una jornada frente al suministro circulante medido en dólares de la stablecoin.

La capitalización de mercado de la stablecoin alcanzó su máximo histórico el 3 de enero de 2026, cuando llegó a un valor total de u$S4.206 millones dentro del ecosistema.

Desde aquel pico hasta el 7 de agosto de 2026, el suministro circulante medido por capitalización perdió u$s2.746 millones, equivalente a una contracción acumulada cercana al 34% respecto del máximo.

En el gráfico se puede observar cómo la adopción de PYUSD avanza mientras su valor retrocede

Frente a esta divergencia entre el crecimiento de usuarios y la evolución del valor circulante, Santiment concluyó que "están apareciendo más wallets mientras el valor de mercado se rezaga, y eso es una señal más saludable que el mero crecimiento pasivo del suministro".

Qué impulsa la expansión reciente de PYUSD

La firma atribuye parte del incremento de wallets a la expansión del acceso a PYUSD en 70 mercados, junto con programas de recompensas integrados dentro de PayPal y Venmo actualmente disponibles.

Santiment también destaca que los comerciantes de Estados Unidos pueden aceptar pagos con criptomonedas utilizando rieles de liquidación en PYUSD, una funcionalidad orientada a ampliar casos de uso concretos para negocios.

A esas iniciativas se añadió la emisión nativa de la stablecoin en la red Polygon durante julio, un paso que amplió su presencia operativa dentro del ecosistema blockchain global.

El informe agrega que una promoción previa de Coinbase sin comisiones ayudó a vincular PYUSD con pagos, acceso a intercambios y procesos de adopción comercial más amplios entre usuarios y empresas.

Lanzada el 7 de agosto de 2023, PYUSD mantiene una paridad uno a uno con el dólar estadounidense y está respaldada por depósitos, bonos del Tesoro y equivalentes de efectivo a corto.