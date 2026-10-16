Cramer opinó que dos entidades ofrecen oportunidades de compra hacia 2027, respaldadas por su ímpetu de generar beneficios y mantener dividendos atractivos

Cramer sugiere mantener inversiones a largo plazo en el S&P 500, advirtiendo que intentar anticipar caídas del mercado suele reducir la rentabilidad.

Goldman Sachs destaca por su diversificación en trading y gestión de inversiones, mientras que Wells Fargo crece en depósitos y gestión patrimonial.

Jim Cramer eligió a Goldman Sachs y Wells Fargo como sus acciones bancarias favoritas tras evaluar sus resultados sólidos del tercer trimestre.

Jim Cramer, presentador de televisión estadounidense, autor y exgestor de fondos de cobertura, reveló que sus acciones bancarias favoritas tras los resultados del tercer trimestre son Goldman Sachs y Wells Fargo.

Destacó, para ambos casos, la solidez de sus motores de ganancias y el atractivo de sus dividendos pese a la volatilidad del mercado.

Jim Cramer elige a Goldman Sachs y Wells Fargo como sus acciones bancarias favoritas

Cramer consideró que ambos bancos ofrecen oportunidades de compra de cara a 2027, respaldadas por su capacidad de generar beneficios y sostener dividendos atractivos.

Goldman Sachs: diversificación y rentabilidad

Cramer sostuvo que Goldman Sachs es su "acción bancaria favorita" porque no depende exclusivamente de la actividad de IPOs o fusiones y adquisiciones, que suelen ser cíclicas.

El banco mostró un retorno sobre capital común de 18,7% en el tercer trimestre y reportó ingresos por u$s18.700 millones, con ganancias diluidas de u$s17,01 por acción.

Para el analista, la diversificación en trading, financiación y gestión de inversiones garantiza estabilidad incluso en entornos de mercado más débiles.

Asimismo, su dividendo de 2,26% representa un atractivo adicional para los inversores de largo plazo.

Wells Fargo: paciencia y crecimiento en depósitos

En el caso de Wells Fargo, Cramer destacó que la estrategia es "la paciencia paga".

Los préstamos y depósitos crecieron alrededor del 11% interanual, mientras que los ingresos por gestión de patrimonios e inversiones aumentaron 12%.

Aunque el ingreso neto por intereses y los ingresos totales no alcanzaron las expectativas, el dividendo de 2,53% ofrece soporte para mantener la posición.

Para Cramer, la reacción negativa del mercado responde más a cuestiones de timing que a un modelo de negocio deteriorado.

Los resultados de los grandes bancos en el tercer trimestre generaron reacciones mixtas en Wall Street, con caídas generalizadas en sus acciones pese a reportes sólidos en algunos casos.

Jim Cramer revela que Goldman Sachs y Wells Fargo son sus acciones bancarias preferidas en 2026

La preocupación por la inflación persistente, las tasas de interés elevadas y la volatilidad en los mercados de capitales pesó más que los números concretos.

Jim Cramer confía en que el S&P 500 mantendrá su rally

Por otro lado, Cramer opinó que el S&P 500 todavía tiene recorrido alcista pese a las fuertes subidas acumuladas en los últimos cuatro años, destacando que mantenerse invertido es la mejor estrategia frente a la volatilidad y las malas noticias.

El analista recordó que el índice avanzó 118% desde octubre de 2022 y que quienes resistieron la tentación de vender obtuvieron retornos extraordinarios.

El presentador de Mad Money en CNBC repasó el desempeño del S&P 500 desde su mínimo de cierre del 12 de octubre de 2022, cuando comenzó un ciclo alcista.

Según Cramer, intentar anticipar cada caída y cada recuperación suele dejar a los inversores fuera de los avances más importantes, que concentran buena parte de la rentabilidad. "Sigue invertido, sigue comprando, no pierdas la confianza", resumió.

Para ilustrar su tesis, Cramer mostró el caso de Nvidia, cuya acción se disparó 1.875% en ese período: una inversión inicial de u$s10.000 se habría convertido en casi u$s197.500. En el caso de Meta Platforms, el mismo monto habría alcanzado unos u$s58.800, con un alza de 488%.

Estos ejemplos, explicó, demuestran la magnitud de las ganancias que se pierden quienes intentan salir y volver a entrar en el mercado.

Cramer citó estudios de J.P. Morgan Asset Management, que muestran que perder solo los 10 mejores días de negociación puede reducir a la mitad la rentabilidad acumulada en el largo plazo.

Para él, esperar la entrada perfecta es un error costoso, ya que las mejores sesiones suelen llegar muy cerca de las peores.

El S&P 500 logró sostener su rally pese a factores adversos como las subidas de tasas de la Reserva Federal, la crisis bancaria de 2023, los aranceles comerciales y la incertidumbre geopolítica.

Cramer consideró que estos episodios representan una lección de que "nunca parece haber un buen momento para invertir", pero que mantenerse en el mercado es la forma más segura de obtener retornos superiores.