El popular analista sorprendió a Wall Street al elegir solo dos empresas para mantener a largo plazo y reveló el fundamento detrás de su convicción

La clave de esta excepción es la calidad de gestión de CEOs como Jensen Huang, anticipando tendencias del mercado.

Jim Cramer designó a Nvidia y Apple como "acciones estrella", rompiendo su regla de "comprar y hacer la tarea".

Jim Cramer acaba de romper su propia regla. El conductor de Mad Money definió a Nvidia y Apple como sus dos "acciones estrella", un rótulo que las libera del criterio con el que habitualmente se desprende de cualquier posición cuando cambia la tesis original de compra.

El histórico analista de CNBC lo explicó al aire con una frase directa. Su método habitual es "comprar y hacer la tarea", no "comprar y mantener". Cualquier acción debe venderse en cuanto se rompen los fundamentos que motivaron la inversión.

La única excepción son NVDA y AAPL, dos papeles sobre los que su recomendación explícita es tenerlos sin operarlos.

La decisión marca un quiebre en la filosofía que Cramer repite desde hace décadas, y la justificó con un factor que considera irremplazable: la calidad del management.

Nvidia y el caso Huang, la clave detrás del estatus intocable

La calidad del equipo directivo es el factor decisivo detrás del privilegio que Cramer reservó para las dos compañías. Lo ilustró con un caso que suele repetir en cámara cada vez que alguien le pregunta por Nvidia.

Recordó la aparición del CEO Jensen Huang en su programa en septiembre de 2022, cuando la acción venía castigada por la caída del año. El empresario sostuvo al aire que la inteligencia artificial iba a necesitar los chips de Nvidia para desarrollarse a escala global.

El papel tocó fondo semanas después y marcó nuevos máximos en la primavera boreal siguiente.

Ese giro generó lo que Cramer llamó "confianza duradera", un historial que separa a los CEOs capaces de anticipar tendencias de aquellos que solo reaccionan cuando el mercado ya cambió.

El analista comparó el caso con la postura de Marc Benioff, CEO de Salesforce. Durante la Gran Recesión, Benioff sostuvo que su negocio no se había frenado pese al derrumbe de la economía. "Ambas declaraciones resultaron ser ciertas", planteó Cramer.

Igual advirtió que sigue siendo clave mirar la valuación. La cotización estirada de Nvidia frente al récord de capitalización bursátil de Apple todavía puede cambiar en cualquiera de las dos.

Bed Bath & Beyond, el contraejemplo de cómo se pierde el privilegio

El "estatus sagrado" no es un cheque en blanco, ni siquiera para las dos compañías elegidas.

El conductor lo dejó en claro con un ejemplo doloroso para el mercado minorista de Estados Unidos. Mencionó la fallida estrategia de recompra de acciones por u$s11.800 millones de Bed Bath & Beyond, que terminó en la quiebra del retailer pese al equipo que lideraba la maniobra.

La lección, según Cramer, es que las acciones se ganan la permanencia, no la heredan. Ese rótulo puede revocarse cuando cambian los fundamentos de fondo.

El analista no descartó que Nvidia o Apple pierdan el privilegio si los equipos directivos cometen errores estratégicos graves. La historia reciente del mercado está llena de compañías que cayeron desde posiciones dominantes por decisiones equivocadas de sus CEOs.

CEDEAR de Nvidia y Apple, la vía de acceso para el inversor argentino

Los papeles de Nvidia y Apple figuran entre los CEDEAR más operados por quienes buscan dolarizar ahorros sin abrir cuenta en el exterior. Un año atravesado por el rally global de la inteligencia artificial potenció el interés local.

NVDA cotiza en la Bolsa porteña con un ratio de 24 a 1. AAPL lo hace 20 a 1, según los datos oficiales de BYMA.

Nvidia venía de subir más de 10% en una semana tras su balance de agosto de 2026. Apple perdió protagonismo en los rankings de CEDEAR más operados durante el segundo trimestre, por la rotación de carteras hacia empresas de infraestructura de IA como Micron, Palantir y Oracle.

El acceso a los CEDEAR de estas dos tecnológicas desde el mercado local se canaliza a través de una cuenta comitente, un producto gratuito habilitado por brokers y bancos regulados por la Comisión Nacional de Valores.

Paso a paso para invertir en CEDEAR de Nvidia y Apple desde Argentina

El paso inicial es abrir esa cuenta en un Agente de Liquidación y Compensación autorizado. El abanico incluye brokers online como IOL, Balanz, Bull Market Brokers, Cocos Capital y PPI, además de bancos tradicionales y billeteras virtuales con módulo de inversiones integrado.

Una vez habilitada la cuenta, el proceso operativo sigue estos pasos: