El banco anticipó que 2026 cerraría con un récord de u$s675.000 millones, lo que marcaría 2 años consecutivos de fuerte expansión en mercados de capitales

Goldman Sachs reportó beneficios netos de u$s5.290 millones en el tercer trimestre de 2026, un sólido desempeño respaldado por su banca de inversión.

El banco prevé un récord de u$s675.000 millones en emisiones para 2026, impulsado por una alta demanda en los mercados de capitales y el sector tech.

Goldman Sachs proyecta que las empresas de EE. UU. emitirán acciones por u$s600.000 millones en 2027 para financiar inversiones en inteligencia artificial.

Goldman Sachs proyecta que en 2027 las empresas estadounidenses emitirán acciones por unos u$s600.000 millones, impulsadas por la necesidad de financiar inversiones en inteligencia artificial y una nueva oleada de ofertas públicas iniciales.

El banco anticipó que 2026 cerrará con un récord histórico de u$s675.000 millones, algo que marcaría dos años consecutivos de fuerte expansión en los mercados de capitales.

Según un informe de Goldman Sachs, la previsión para 2027 contempla u$s175.000 millones en OPI y u$s425.000 millones en otras operaciones de capital como emisiones secundarias, convertibles y SPACs.

El motor principal será el gasto de los grandes proveedores de nube y empresas tecnológicas, que planean invertir alrededor de u$s1,2 billones en infraestructura vinculada a la inteligencia artificial, cifra superior a su flujo de caja operativo estimado.

El banco advirtió que el vencimiento de bloqueos de venta podría liberar hasta u$s1,7 billones en acciones durante 2027, lo que aumentaría significativamente la oferta disponible en el mercado.

Este escenario plantea un reto para los inversores, ya que la mayor disponibilidad de títulos puede diluir la participación de los accionistas actuales.

Goldman Sachs proyecta un récord de emisiones en Wall Street para 2027

Goldman Sachs prevé emisión histórica de acciones en 2027

Goldman estima –sin embargo– que las recompras corporativas y la fuerte demanda de los inversores —incluyendo fondos institucionales y particulares— podrían absorber buena parte de ese volumen adicional.

El 2026 ya se perfila como un año récord, con una emisión estimada de u$s675.000 millones, superando ampliamente el máximo previo de u$s540.000 millones en 2021.

El auge de las emisiones forma parte de la necesidad de financiamiento para proyectos de innovación y del apetito de los mercados por nuevas oportunidades de inversión.

Goldman Sachs sostuvo que, pese al incremento de la oferta, el mercado podría mantener su dinamismo gracias a la combinación de recompras, adquisiciones financiadas en efectivo y demanda internacional.

El banco proyectó un crecimiento del 11% en las ganancias por acción del S&P 500 en 2027, con un objetivo de 8.700 puntos, algo que implicaría un alza de 12% respecto al nivel actual.

Goldman Sachs sorprende con ganancias récord y un crecimiento de 33% en el tercer trimestre de 2026

En paralelo, Goldman Sachs acaba de presentar su balance del tercer trimestre de 2026 con resultados récord.

El banco reportó un beneficio neto de más de u$s5.200 millones y un crecimiento interanual cercano a 30%, impulsado por el trading de acciones y la banca de inversión.

La entidad también informó ingresos acumulados de u$s17.500 millones en los primeros nueve meses del año, un salto de 40% frente a 2025.

Goldman Sachs informó que entre julio y septiembre obtuvo u$s5.290 millones de ganancias netas, equivalentes a u$s17,01 por acción, superando las previsiones esperadas de aproximadamente u$s13,50.

Los ingresos netos crecieron 23% interanual, hasta u$s18.680 millones, algo que convierte al trimestre en el segundo mejor de su historia en negociación con acciones.

En lo que va de 2026, el banco acumula u$s17.500 millones de beneficio neto, un 40% más que en el mismo período del año anterior. El principal impulso provino del trading de renta variable, cuyos ingresos aumentaron un 72% interanual, alcanzando u$s6.440 millones.

David Solomon, CEO Goldman Sachs, celebró los resultados del tercer trimestre de su empresa

La banca de inversión también mostró un desempeño sólido, con un incremento de 21% en comisiones, mientras que la división de gestión de activos y patrimonios aportó un crecimiento adicional del 14%.

En contraste, el área de soluciones de plataforma sufrió una caída de 72%, afectada por ajustes de valoración vinculados a su cartera tecnológica.

El CEO David Solomon describió el escenario como un "entorno operativo complicado", pero destacó que los clientes siguieron recurriendo a Goldman Sachs por su capacidad de asesoramiento y ejecución.

Subrayó que la entidad logró los segundos ingresos trimestrales más altos de su historia y un ROE de 18,7%, lo que refleja la fortaleza de sus franquicias en mercados globales.

Goldman Sachs, más expuesto que otros bancos a los mercados de capitales, se convirtió en el termómetro de la demanda de riesgo en Wall Street.

Sus acciones reaccionaron positivamente, con subas de hasta 3,5% en la apertura de Nueva York tras conocerse el informe.