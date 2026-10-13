ARCA modificó el calendario de Ganancias 2025 y prepara un sistema web que reemplazará progresivamente al aplicativo usado por las sociedades

ARCA implementa un nuevo sistema digital para Ganancias de personas jurídicas, obligatorio desde marzo de 2027.

La Resolución General 5911/2026 también reprogramó la caracterización de Pequeño Contribuyente.

ARCA extiende el plazo de la declaración jurada de Ganancias 2025 hasta el 30 de octubre para contribuyentes.

Los contribuyentes tendrán más tiempo para completar la declaración jurada de Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2025, una modificación oficializada por ARCA.

La autoridad fiscal también modificó el calendario para caracterizar contribuyentes como "Pequeño Contribuyente" y estableció un período de transición antes de hacer obligatorio el nuevo servicio para sociedades.

¿Hasta cuándo se puede presentar Ganancias 2025?

El nuevo calendario surge de la Resolución General 5911/2026, que lleva la firma de Andrés Edgardo Vázquez y fue incorporada este jueves al Boletín Oficial por ARCA.

De esta manera, quienes tenían que completar la presentación el 13 de octubre, después de varias modificaciones anteriores, dispondrán ahora de tiempo adicional hasta el 30 de octubre inclusive.

La extensión beneficia a personas humanas y sucesiones indivisas, independientemente de que tributen mediante el régimen general o estén incorporadas al Régimen de Declaración Jurada Simplificada actualmente vigente.

El origen del cambio se encuentra en la Ley 27.826, sancionada el 17 de septiembre, ya que sus disposiciones introdujeron modificaciones relevantes para determinar Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

Desde la perspectiva del organismo, contar con algunos días adicionales facilita la administración tributaria y brinda mayor margen para que los contribuyentes puedan cumplir sus obligaciones fiscales correctamente.

La prórroga modifica únicamente el plazo para presentar la declaración jurada, mientras que el pago del saldo de Ganancias correspondiente a 2025 mantiene como fecha límite el 27 de julio de 2026.

El proceso sistémico para caracterizar a los contribuyentes como "Pequeño Contribuyente" también fue reprogramado: pasó del 23 de octubre al 16 de noviembre de 2026, según la nueva disposición de ARCA.

¿Cuándo será obligatorio el nuevo sistema de Ganancias para sociedades?

La modificación del calendario para Ganancias 2025 ocurre mientras ARCA avanza con otro cambio que afectará la manera en que determinados contribuyentes confeccionan sus declaraciones juradas.

El aplicativo "Ganancias Personas Jurídicas - Sociedades", utilizado bajo las reglas establecidas por la Resolución General 4626, será reemplazado progresivamente por una plataforma online.

El nuevo servicio, denominado "GANANCIAS PERSONAS JURÍDICAS", estará disponible dentro del sitio de ARCA y requerirá que los usuarios ingresen con una Clave Fiscal cuyo nivel de seguridad sea 2 o superior.

La transición no será inmediata, porque el organismo diseñó un período durante el cual coexistirán ambas alternativas para que los contribuyentes puedan familiarizarse con la nueva modalidad.

Ese período comenzará el 19 de octubre de 2026 y se extenderá hasta el 28 de febrero de 2027, lapso durante el cual será posible elegir entre el aplicativo vigente y la herramienta web.

A partir del 1 de marzo de 2027, la plataforma digital pasará a ser obligatoria para las declaraciones comprendidas en el nuevo esquema, según el cronograma establecido.

La modificación alcanza a ejercicios comerciales cuyos cierres se produzcan desde junio de 2026 inclusive, mientras que aquellos correspondientes a períodos anteriores conservarán el procedimiento actualmente utilizado.

En esos casos, las declaraciones originales y rectificativas continuarán confeccionándose mediante el aplicativo vigente, mientras las rectificaciones deberán respetar además el canal empleado para la presentación original.

ARCA explicó que el cambio forma parte de un proceso destinado a modernizar, simplificar y optimizar sus servicios, con una incorporación gradual que permita ordenar el reemplazo tecnológico.

¿A quiénes alcanza el nuevo sistema de Ganancias?

La nueva plataforma no está destinada únicamente a sociedades, sino al conjunto de sujetos incluidos en la Resolución General 4626 que cuentan con sistemas contables capaces de elaborar balances comerciales.

Dentro de ese universo aparecen sociedades, empresas unipersonales y fideicomisos, además de otros responsables que tributan Ganancias bajo las reglas correspondientes a las personas jurídicas.

Los contribuyentes podrán consultar las características, funcionalidades y requisitos técnicos de la herramienta dentro del micrositio "Ganancias y Bienes Personales" disponible en la página de ARCA.

El organismo estableció así un esquema gradual que diferencia a los ejercicios anteriores y posteriores a junio de 2026, evitando que todos los contribuyentes deban migrar simultáneamente al nuevo mecanismo.

La Resolución General 5911/2026 comenzó a regir desde su publicación, mientras que la primera etapa de utilización de la plataforma para Ganancias de personas jurídicas comenzará el 19 de octubre de 2026.