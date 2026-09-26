Europa evalúa una conexión con Pix para acelerar los pagos entre ambos mercados, reducir costos y ampliar la interoperabilidad financiera internacional

El proyecto impulsa la internacionalización del euro y competiría con redes como SWIFT, reduciendo la dependencia del dólar.

Esta integración entre UE y Brasil busca reducir costos y aprovechar un comercio anual de más de 87.000 millones de euros.

El Banco Central Europeo (BCE) analiza conectar su sistema TIPS con Pix de Brasil para agilizar pagos transfronterizos.

El Banco Central Europeo (BCE) analiza conectar su infraestructura de pagos instantáneos con Brasil, una iniciativa que podría agilizar operaciones transfronterizas entre ambas economías y reducir costos para distintos usuarios.

La propuesta forma parte de la hoja de ruta del G-20 sobre pagos transfronterizos y contempla vincular TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) con Pix, el sistema brasileño de transferencias rápidas de alcance nacional brasileño.

¿Cómo funcionará la conexión entre TIPS y Pix?

El BCE anunció que evaluará la viabilidad de conectar TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) con Pix junto al Banco Central de Brasil, considerando aspectos técnicos, operativos, jurídicos, comerciales y regulatorios.

La institución explicó que "exploraría el potencial de interconectar TIPS y Pix mediante la evaluación de consideraciones técnicas, operativas, jurídicas y comerciales" en estrecha colaboración con el Banco Central de Brasil.

El objetivo sería facilitar pagos instantáneos más veloces y económicos para usuarios minoristas e institucionales, mientras crecen los flujos comerciales y financieros entre la Unión Europea y Brasil durante los próximos años.

Brasil es actualmente el décimo socio comercial más importante de la UE, con un intercambio bilateral superior a 87.000 millones de euros, casi 100.000 millones de dólares, registrado durante 2025.

La eventual integración busca aprovechar esa relación económica y crear una infraestructura capaz de procesar transferencias internacionales con mayor velocidad, menores costos y funcionamiento inmediato entre ambos mercados europeos y brasileños.

¿Qué monedas podrá utilizar el sistema de pagos?

TIPS actualmente liquida pagos en tiempo real denominados en euros, coronas suecas y coronas danesas, aunque su infraestructura admite adaptaciones para operar también con numerosas monedas adicionales, según las necesidades de cada conexión.

Esa capacidad abre la puerta a incorporar el real brasileño en una futura conexión con Pix, mientras un esquema conjunto podría ofrecer una alternativa para determinadas liquidaciones que actualmente utilizan la red internacional SWIFT.

Una integración de estas características reduciría la dependencia de redes financieras vinculadas al dólar estadounidense, mientras Estados Unidos cuestionó a Pix por considerar que desplaza competidores del mercado brasileño de pagos.

La plataforma brasileña procesa más de 250 millones de pagos diarios y se caracteriza por operar con comisiones bajas, dos elementos que aparecen en el debate internacional sobre su expansión y funcionamiento.

¿Por qué el BCE busca conectar sus sistemas con otros países?

La estrategia también apunta a fortalecer la internacionalización del euro, objetivo considerado un pilar de la Comisión Europea desde enero de 2021 y vinculado a su comunicación sobre sistemas económicos.

Ese documento, denominado "Los sistemas económicos y financieros europeos: fomentar la apertura, la solidez y la resiliencia", plantea una orientación que ganó impulso con la reciente aceleración de la emisión del euro digital.

El proyecto con Brasil integra además una agenda internacional más amplia, porque el BCE pretende conectar TIPS con UPI, que gestiona más del 80 % de los pagos digitales en India.

En paralelo, el organismo evalúa un vínculo con el sistema de pagos instantáneos de la Cámara de Compensación Interbancaria Suiza, desarrollado por el Banco Nacional Suizo, ampliando su infraestructura internacional.