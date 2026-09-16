La semana pasada, Mercado Libre organizó el Mercado Libre Experience, su evento anual dedicado a vendedores y partners, donde comenzó a tomar fuerza la posibilidad de una "fase 2" de Shein y Temu en el país.

Avance de Mercado Libre y el ecommerce argentino

El Mercado Libre Experience dejó dos postales sobre el ecommerce local.

En primer lugar, el impacto de Mercado Libre en la economía argentina. Según un informe que difundió la empresa, aportó u$s5.400 millones en valor agregado, lo que equivale al 1% del PBI local.

Tal importancia fue palpable en la feria: una multitud compuesta por vendedores, empleados y dueños de Pymes, consultores, creadores de contenido y otros profesionales colmó el espacio contratado en La Rural.

La segunda cuestión fue otra clara muestra de la madurez del ecommerce argentino: empresas locales consolidadas y jugadores internacionales de primer nivel ocuparon el hall central con sus stands.

Fue en ese salón donde una misma idea apareció en conversaciones con tres ejecutivos del rubro: la competencia china se hará más fuerte. "Se están viniendo con todo", se limitó a responder uno de ellos cuando iProUP pidió más precisiones.

Mercado Libre y su plan contra Temu y Shein (generado con IA)

La reconstrucción de los comentarios sugiere que los ecommerces asiáticos evalúan una siguiente etapa para responder mejor a la demanda: los argentinos gastaron más de u$s700 millones en Temu y Shein en lo que va del año.

Los planes de Mercado Libre contra Temu y Shein

Las tiendas asiáticas son un enemigo silencioso, pero no desconocido: Mercado Libre creó sus propios hubs en China para abastecer su programa Compra Internacional y abaratar los costos de productos importados a consumidores latinoamericanos.

También, como adelantó iProUP, MP registró Balse, su propia marca de indumentaria básica. Dos movimientos defensivos ante el avance de sus pares orientales y la estrategia de Shein de crear un centro de fabricación y distribución en Brasil, que no terminó de consolidarse.

En caso de que las tiendas chinas aumenten su presencia en Argentina, Gastón Lavorato, experto en comercio internacional y CEO de Trustars, cree que "el principal beneficio sería transformar una experiencia de compra internacional en una prácticamente local".

"Hoy, sus ventajas son precio, variedad y capacidad de descubrir productos. Un centro de distribución puede reducir tiempos de entrega de semanas a días, simplificar devoluciones, consolidar cargas internacionales y anticipar qué productos tienen mayor rotación para almacenarlos localmente", completa.

Diego Kupferberg, experto en negocios digitales y fundador de API Hub de Negocios, añade que una mayor presencia los habilitaría a "importar en contenedores en vez de paquete individual y reducir el costo logístico unitario". Pero también aportaría un "blindaje regulatorio: operar como importador local y no como postal individual las saca de la discusión sobre 'competencia desleal'".

En efecto, Mercado Libre acusó a Temu por prácticas cuestionables ante Defensa de la Competencia, pero el representante de la compañía asiática en el país contrademandó al unicornio por hostigamiento. Ambas partes terminaron desistiendo del proceso.

Mercado Libre vs. Shein y Temu: fortalezas y amenazas

Según Lavorato, "las plataformas chinas pueden ganarle principalmente en tres variables: precio, surtido y entretenimiento aplicado al ecommerce". Kupferberg las desglosa:

" Precio puro : fabricación propia o directa de origen, sin intermediarios, con diferencias de hasta 70% en categorías como bazar, indumentaria y accesorios"

: fabricación propia o directa de origen, sin intermediarios, con diferencias de hasta 70% en categorías como bazar, indumentaria y accesorios" " Catálogo casi infinito y renovación constante . El modelo Temu vive de la novedad permanente"

. El modelo Temu vive de la novedad permanente" "Gamificación y marketing agresivo: cupones, ruleta, descuentos por registro que generan altísima frecuencia de uso de la app"

"Pero Mercado Pago tiene ventajas muy difíciles de replicar: logística local, velocidad, confianza, conocimiento del consumidor argentino y servicios financieros", contrapone Lavorato, quien cita a Euromonitor para mostrar el poder del unicornio: concentra el 73% del ecommerce argentino.

La oferta del unicornio condensa oferta de productos nacionales e internacionales, logística, pagos y otras cuestiones que construyen una experiencia más fluida. Kupferberg enumera cuatro factores:

" Previsibilidad y velocidad : un informe de UADE encontró que Shein y Temu tienen entregas de cerca de 22 días hábiles, pero sin una fecha exacta; Mercado Libre ofrece tiempos más cortos y predecibles incluso en operaciones internacionales"

: un informe de UADE encontró que Shein y Temu tienen entregas de cerca de 22 días hábiles, pero sin una fecha exacta; incluso en operaciones internacionales" " MeLi abrió su propio hub logístico en Asia bajo el modelo fulfilled-from-China", tomando control directo de la cadena de suministro para competir en precio y tiempos de entrega en sus cinco mercados principales de la región"

bajo el modelo fulfilled-from-China", tomando control directo de la cadena de suministro para en sus cinco mercados principales de la región" " Confianza, garantía de devolución y atención al cliente local "

" "Vendedores locales con marca y soporte postventa real"

"La diferencia se entiende con un ejemplo sencillo: Temu puede mostrarme algo que no sabía que quería y ofrecérmelo increíblemente barato. Mercado Libre puede entregarme mañana algo que necesito hoy", resume Lavorato.

Mercado Libre: qué es el "Temu Inverso"

Tal como anticipó iProUP, el Gobierno firmó el decreto 604/2026 que flexibiliza la venta al exterior de productos argentinos por sistema postal, mecanismo apodado como "Temu Inverso" por el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

De hecho, Lavorato cree que en caso de que las tiendas asiáticas evalúen instalar un centro de distribución, "no necesariamente debe ser solo de importación y puede ser bidireccional, recibiendo mercadería asiática y consolidando productos argentinos para exportación".

"La regulación habilita el camino, pero no significa que Temu o Shein vayan a incorporar vendedores argentinos. Requiere que las plataformas desarrollen onboarding de vendedores, integración logística, pagos, devoluciones, impuestos y centros de consolidación", completa.

Destaca que la normativa da vuelta "la ecuación para una PyME: antes, exportar un producto de u$s30 podía tener una estructura administrativa de una operación de u$s30.000. El ecommerce necesita lo contrario: millones de exportaciones pequeñas y simples".

En tanto, Kupferberg considera que "Mercado Libre está mejor preparado que las plataformas chinas para capitalizar" esta medida por tres cuestiones:

"Ya tiene el programa Crossborder Trade Business para vender con una sola cuenta en Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina"

para vender con una sola cuenta en Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina" " Meli Log obtuvo habilitación de ENACOM para operar como courier postal internacional "

" "Amazon también entra a competir en este nuevo negocio, mientras Shein y Temu son plataformas B2C de compra, no marketplaces abiertos a vendedores argentinos, salvo que decidan abrirlo"

El experto asegura que los productos locales con mayor potencial son "indumentaria de diseño, marroquinería, joyería y plata, cosmética natural, productos gourmet no perecederos, y artículos de decoración y diseño industrial". Lavorato complementa que "más de 400 usuarios argentinos utilizaron Exporta Simple en 2025 para llegar a más de 70 destinos y los artículos de cuero estuvieron entre los más vendidos".

"La oportunidad no está en competir con China fabricando una remera genérica más barata, sino vender diferenciación, origen y marca", completa.

Kupferberg refuerza que "el techo sigue siendo el costo de envío internacional, que trepa al 20-30% del valor del producto, y ARCA debe reglamentar la letra chica operativa".

Mercado Pago: el gran diferencial contra Temu y Shein

Además de la logística, hay otra feature difícil de igualar: la billetera. Mercado Libre destinará a ambas su inversión de u$s3.400 millones prevista para este año en Argentina. Pero China ya contraatacó.

"La conexión de Alipay+ con el esquema nacional de QR argentino, a través de la fintech PVS, permite que viajeros internacionales utilicen billeteras compatibles para pagar en comercios locales", asegura.

Christian Balatti, consultor fintech y CEO de EsXAI, asegura que los jugadores chinos apuestan a los pagos "porque son el canal de adquisición más eficiente: son frecuentes, masivos y generan datos".

Pero remarca que "desde allí pueden escalar hacia crédito al consumo y al comercio, cuotas, programas de fidelización, seguros embebidos, cambio de moneda, remesas, financiamiento de proveedores y ecommerce transfronterizo".

Para las plataformas chinas, que privilegian los precios, el medio de pago permite eliminar intermediarios, entre ellos, el propio Mercado Pago que ofrece –al igual que MODO– su pasarela de pagos en Shein y Temu.

En este sentido, Kupferberg plantea dos planes de acción para los jugadores orientales:

Para los vendedores: "No alcanza con ofrecer 'otro QR', sino más negocio : menor comisión, acreditación inmediata, crédito, herramientas de gestión, acceso a clientes internacionales y cobro de exportaciones"

: menor comisión, acreditación inmediata, crédito, herramientas de gestión, acceso a clientes internacionales y cobro de exportaciones" Para los compradores: "La batalla ya no pasa solamente por el medio de pago sino qué beneficios existen alrededor: financiación, cashback, descuentos, crédito, inversiones y una experiencia sin fricción "

Más allá de la rivalidad entre gigantes, hay un cambio de paradigma: el ecommerce argentino puede dejar de ser un mero comprador en el exterior para también comenzar a vender al extranjero.

Según Lavorato, "eso requiere cuatro piezas simultáneas: marketplaces globales, exportación simplificada, logística internacional competitiva y pagos cross-border".

"Si convergen, el fenómeno más interesante no sería que llegue Temu, sino que aparezcan miles de empresas argentinas capaces de utilizar Temu, Amazon, Mercado Libre u otras plataformas como su vidriera al mundo", concluye.