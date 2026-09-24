Las acciones de la compañía cayeron más de 4% antes de un nuevo desbloqueo de títulos y del vuelo 14 de Starship, previsto para el 28 de septiembre

Morgan Stanley proyecta u$s300 para SpaceX; el CEDEAR SPCX permite invertir desde Argentina en la compañía.

Inversores monitorean el desbloqueo y el vuelo de Starship del 28 de septiembre por su impacto en la cotización.

El precio de las acciones de SpaceX bajó 4,1% (u$s148,36) antes de un desbloqueo que habilita 328 millones de títulos.

Las acciones de SpaceX retrocedieron 0,33% y cerraron en u$s148,03, luego de haber caído más de 4% en la jornada anterior. La cotización se mueve en la previa de un nuevo desbloqueo de hasta 328 millones de acciones y del vuelo 14 de Starship, previsto para el 28 de septiembre.

El movimiento se produce pocos días antes de la misión de prueba de vuelo 14 de Starship, programado para el 28 de septiembre, en lo que será el primer intento del vehículo de alcanzar la órbita terrestre y transportar satélites comerciales.

El mercado sigue de cerca ambos acontecimientos que pueden influir sobre la cotización de SpaceX. Por un lado, la liberación de acciones aumenta la cantidad de títulos que podrían salir a la venta. Por otro, el nuevo vuelo de Starship representa una prueba importante para el desarrollo de uno de los principales proyectos de la compañía.

El temor de los inversores está en que algunos empleados, inversores iniciales u otros accionistas aprovechen esta posibilidad para vender. Si aumenta la cantidad de acciones disponibles y no crece al mismo ritmo la cantidad de compradores, el precio puede recibir presión.

SpaceX libera sus acciones en diferentes etapas. El 9 de septiembre se produjo otro desbloqueo y ese día los títulos cayeron 3,9%. Sin embargo, que ambos hechos hayan ocurrido el mismo día no significa que uno haya causado directamente al otro.

Todavía quedan otros períodos de desbloqueo previstos para los próximos meses. Por eso, los inversores también siguen de cerca cuántas acciones podrían ponerse a la venta y cuántos de sus propietarios deciden vender.

El vuelo 14 de Starship está previsto para el 28 de septiembre, con una ventana de lanzamiento de 75 minutos y sujeto a la aprobación regulatoria.

Qué puede pasar con las acciones de SpaceX

El resultado del vuelo espacial será seguido por los inversores porque permitirá evaluar cuánto avanzó Starship hacia una etapa comercial.

Al mismo tiempo, el desbloqueo de acciones introduce otro factor en la cotización. Que haya más títulos disponibles no implica necesariamente que el precio vaya a caer, ya que el efecto dependerá de cuántos inversores decidan vender y de la demanda existente.

La acción había superado los u$s150 a mediados de septiembre, antes de perder parte de ese avance. La combinación de nuevos títulos disponibles y un evento espacial de alto impacto mantiene a SpaceX en el centro de la atención de los inversores.

Morgan Stanley también sigue la evolución de la compañía. El analista Adam Jonas mantiene un precio objetivo de u$s300 para SpaceX, una proyección vinculada a:

expectativas sobre Starlink

inteligencia artificial

computación orbital

Cómo invertir en SpaceX desde la Argentina

Los inversores argentinos pueden acceder a SpaceX a través de un CEDEAR, un instrumento que representa una acción de una compañía extranjera y permite negociarla en el mercado local.

SpaceX se incorporó al universo de CEDEARs de BYMA desde su debut bursátil y actualmente cotiza bajo el ticker SPCX.

Para operar, el inversor necesita abrir una cuenta en una ALyC (Agente de Liquidación y Compensación) habilitada, transferir fondos y buscar el CEDEAR de SpaceX.

La operación puede realizarse en pesos y el precio del certificado está vinculado al valor de la acción en Estados Unidos y al tipo de cambio implícito.

El CEDEAR no elimina los riesgos de invertir en SpaceX. La cotización puede variar tanto por los movimientos de la acción en Estados Unidos como por factores del mercado local y del tipo de cambio. Por eso, antes de operar, es importante revisar: