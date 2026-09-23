PagBrasil trabaja para que los usuarios puedan pagar en el exterior desde la aplicación de su banco, sin cambiar de plataforma.

La interoperabilidad permite a bancos recuperar protagonismo y ofrecer servicios como crédito desde sus apps en viajes.

Ralf Germer (PagBrasil) impulsa la conexión de sistemas como Pix en Brasil, destacando su récord de 313M transacciones diarias.

Los pagos instantáneos buscan interoperabilidad global para usuarios y bancos, permitiendo transacciones en el exterior desde sus apps.

Los pagos instantáneos ya se consolidaron en varios mercados y ahora enfrentan un nuevo desafío: conectar los sistemas de distintos países para que los usuarios puedan pagar en el exterior desde sus propias aplicaciones bancarias.

Esa fue una de las principales ideas que planteó Ralf Germer, CEO y cofundador de PagBrasil, durante su presentación en Nuevo Dinero 2026, donde analizó la evolución de los pagos digitales y las oportunidades que genera la interoperabilidad.

Germer indicó que la compañía trabaja en soluciones de pagos transfronterizos desde hace 16 años y que la expansión de Pix en Brasil abrió una nueva oportunidad para conectar los sistemas de pagos instantáneos de distintos mercados.

En la Argentina, PagBrasil ofrece RoamingPay, una solución que permite a usuarios de bancos argentinos pagar con Pix en Brasil desde la aplicación de su entidad financiera.

Según detalló en su panel, la plataforma ya está conectada con 10 de los principales bancos argentinos.

La Argentina y Brasil aceleran los pagos digitales

Brasil es uno de los principales ejemplos de adopción de pagos instantáneos. Desde el lanzamiento de Pix en 2020, el sistema se expandió rápidamente y alcanzó a prácticamente toda la población bancaria del país.

Ralf Germer, CEO y cofundador de PagBrasil

"En un solo día se realizaron 313 millones de transacciones Pix", destacó Germer al referirse al récord de operaciones alcanzado por el sistema.

Argentina también mostró un fuerte avance. El ejecutivo destacó que actualmente se realizan 18 pagos digitales por cada extracción de efectivo, mientras que en 2019 la relación era de dos extracciones por cada pago digital.

Para Germer, estos números muestran que los pagos electrónicos ya forman parte del uso cotidiano y que el próximo desafío es llevar esa experiencia más allá de las fronteras.

Cómo es la oportunidad para los bancos

El crecimiento de los pagos instantáneos también puede cambiar el rol de los bancos. Para Germer, estas herramientas les permiten recuperar protagonismo en los pagos y mantener al usuario dentro de sus propias aplicaciones.

"Los pagos instantáneos ofrecen a los bancos la oportunidad, tal vez la única oportunidad, de volver a ser un player principal en el mundo de los pagos", detalló.

Según el ejecutivo, los bancos pueden utilizar los pagos como puerta de entrada para ofrecer otros servicios, especialmente crédito. En Brasil, por ejemplo, algunas entidades permiten realizar un Pix a través de una línea de crédito.

En ese sentido, Germer planteó que una experiencia de pagos que funcione también en otros países puede ser especialmente relevante para los clientes que viajan.

La estrategia de PagBrasil apunta a que una persona pueda utilizar su banco habitual en Brasil, Paraguay, Colombia, Perú, Uruguay, Chile y otros mercados a medida que estas conexiones se incorporen.

"El desafío del crecimiento es la interoperabilidad", resumió Germer. Para el ejecutivo, cada país tendrá su propio sistema de pagos, pero la conexión entre esas redes permitirá construir una experiencia cada vez más internacional.