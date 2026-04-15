El ente se consolida como un espacio para coordinar un sector que comparte un objetivo: construir un sistema financiero más moderno, accesible y conectado

La Cámara Argentina Fintech anunció la renovación de sus autoridades tras la Asamblea de Socios en la que se definió la nueva integración de su Comisión Directiva y de los consejeros por vertical para el período 2026–2028.

El cambio más relevante es que María Paula Arregui, Chief Operating Officer en Mercado Pago, fue confirmada como la nueva presidenta de la institución.

Paula Arregui, de Mercado Pago, es la nueva presidenta de la Cámara Fintech

La actualización de su estructura de gobernanza forma parte de la evolución de una industria que se consolidó como uno de los principales motores de innovación y transformación del sistema financiero argentino.

Con más de 900 empresas en todo el país, el ecosistema fintech reúne soluciones de pagos, financiamiento, activos virtuales, inversión, infraestructura tecnológica y servicios financieros digitales que hoy forman parte de la vida cotidiana de millones de personas y empresas.

En este contexto, la Cámara "reafirma su rol como espacio de articulación de los actores que están construyendo el presente y el futuro de la industria financiera, promoviendo el diálogo con reguladores, autoridades públicas, el sistema financiero tradicional y el ecosistema tecnológico para impulsar un sistema más innovador, competitivo e inclusivo", sostuvieron desde la entidad.

La nueva Comisión Directiva estará integrada por:

Presidenta: María Paula Arregui (Mercado Pago)

Vicepresidente: Raúl Piccolo (ePagos)

Secretario: Facundo Vázquez (Poincenot)

Tesorero: Maximiliano Raimondi (Lemon)

Vocal titular: Matías Friedberg (Ixpandit Fintech Factory)

Vocales suplentes: Victoria Minassian (Naranja X) y Julián Colombo (Bitso)

Paula Arregui, COO de Mercado Pago, es la nueva presidenta de la Cámara Argentina Fintech

La conducción estará acompañada por consejeros representantes de los principales verticales de negocio que integran la Cámara, elegidos por sus pares de cada sector. Su función será canalizar las prioridades de cada área, coordinar iniciativas sectoriales y fortalecer la interlocución con reguladores y otros actores.

"El desarrollo del ecosistema fintech transformó el día a día de las finanzas, impulsando la digitalización de los pagos, el acceso a servicios financieros y una mayor formalización de la economía. Mediante la innovación, redefinió la competencia en la industria, acercando herramientas más ágiles y simples en beneficio de las personas y PyMEs de nuestro país", sostuvo Paula Arregui, flamante Presidente de la Cámara.

"Tenemos por delante la oportunidad de profundizar este camino, para avanzar hacia una inclusión financiera plena y donde podamos seguir potenciando la libre elección entre mejores servicios y alternativas", agregó.

Desde su fundación en 2017, la Cámara Argentina Fintech acompañó el crecimiento sostenido de los servicios financieros digitales en el país, promoviendo una agenda que impulsa la innovación, la competencia y la inclusión financiera.

En esta nueva etapa, la institución continuará "trabajando para profundizar la integración entre los distintos actores, impulsar marcos regulatorios que acompañen la innovación, y potenciar el desarrollo de soluciones que amplíen el acceso al crédito, los pagos digitales y las inversiones", finalizaron desde la entidad.