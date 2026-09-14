El Banco Nación redujo su tasa al 29% para deudas atrasadas y bajó $37.500 la cuota mensual a 60 meses tras el pedido del BCRA por la mora de las familias

La medida del BNA ahorra $37.500/mes en cuotas de $10M. La morosidad bancaria del sector privado subió a 7,73% en julio.

El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, instó a bancos a reducir tasas y asumir pérdidas por morosidad.

El Banco Nación reduce la tasa de refinanciación de deudas del 35% al 29% para clientes con atrasos desde sep. 2026.

El Banco de la Nación Argentina redujo del 35% al 29% la tasa nominal anual de una de sus líneas destinadas a clientes con atrasos recientes, con vigencia desde el lunes 7 de septiembre de 2026.

El ejemplo que difundió la propia entidad permite dimensionar el impacto: para una refinanciación de $10 millones a 60 meses, la cuota estimada pasa de $354.900 a $317.400.

Son $37.500 menos por mes, una disminución del 10,6%. En todo el plazo, la rebaja nominal asciende a $2,25 millones.

La medida rige solo para clientes actuales del BNA.

El banco también informó que baja el requisito de ingreso mínimo para acceder al préstamo, incorporó mecanismos para reestructurar préstamos ya otorgados con plazos más extensos y cuotas iniciales de menor valor, y sumó planes para cancelar consumos de tarjetas bajo "criterios de sustentabilidad financiera".

Cómo el Banco Central motivó la baja

El reclamo fue directo y público, y llegó días antes de el anuncio de la nueva tasa.

Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, sostuvo que "las tasas son altas, inducen a la mora y resultan impagables", y pidió que los bancos asuman las pérdidas por los préstamos en situación irregular.

Su planteo fue que las entidades reconozcan esos quebrantos y renegocien bajo condiciones que permitan sostener los pagos: "Los bancos que reconocen que una pérdida es una pérdida y hay que buscar recuperar lo posible y mirar hacia adelante quizás pueden tener una política de tasas con las familias con una dinámica mucho más similar a la que tuvieron con las empresas".

Y agregó la condición operativa: "Las refinanciaciones tienen que venir con tasas de interés mucho más bajas para darle oportunidad de pago. Tienen que venir con plazos más largos".

Werning descartó explícitamente que el Banco Central deba asistir a las entidades: "Las intervenciones, como asistir a los bancos, nosotros desde el Banco Central las vemos con poco interés. Los bancos tienen capacidad de sobra".

Su frase que sintetiza el debate: "La clave es a qué costo los bancos refinancian".

Es una posición que cambia el eje de la discusión. El Gobierno sostiene que la mora es un problema entre privados y descarta el auxilio estatal, pero el BCRA le está diciendo a los bancos que absorban el costo.

Cuántas refinanciaciones lleva el sistema

Los números que informan las entidades permiten dimensionar el alcance real de esta política.

El Banco Nación refinanció 109.507 operaciones durante 2026, correspondientes a 95.626 usuarios, por un monto total de $503.300 millones.

Las entidades privadas aseguran haber refinanciado a medio millón de personas.

Las fintech sostienen que el 90% de sus usuarios en mora ya recibió algún tipo de plan.

Ese último dato es el más llamativo del conjunto y merece verificación independiente: si el 90% de los usuarios en mora de las fintech ya tiene un plan de refinanciación, y la mora del segmento no bancario sigue rondando el 30%, hay una tensión entre ambos números que conviene resolver antes de darlo por válido.

El BNA siguió un camino que ya había tomado el Banco Ciudad con su programa de refinanciación de deudas aprobado en la Legislatura porteña.

Julián Prado, consultor especializado en carteras crediticias, señala el límite de la medida: "Bajar seis puntos la tasa de refinanciación es una mejora real, no cosmética, pero hay que ver contra qué se compara."

Para el experto, "pasar del 35% al 29% con una inflación proyectada del 21,8% significa que el deudor sigue pagando una tasa real positiva de siete puntos sobre una deuda que ya no pudo pagar. Es mejor que antes, pero no resuelve el problema del que no tiene ingreso".

¿Está bajando la mora o sigue subiendo?

Los datos más recientes muestran un deterioro, no una mejora.

Según el informe de la consultora 1816 elaborado con datos del BCRA, la irregularidad crediticia del sector privado no financiero subió de 7,63% en junio a 7,73% en julio.

En el segmento de hogares, la proporción de préstamos con atrasos superiores a 90 días aumentó de 12,77% a 12,94%. Entre las empresas, el indicador pasó de 3,50% a 3,61%.

Werning había sostenido que la mora llegó o se acercó a su máximo y que el indicador general se mantuvo prácticamente estable en los últimos meses. En junio, la irregularidad del conjunto de la cartera bancaria había bajado de 7,7% a 7,6%, tras 19 meses consecutivos de aumento.

El dato de julio revierte esa mejora.

Hay además un detalle técnico relevante. Parte de ese aumento no responde a más deuda impaga sino a la caída del stock total de crédito. Como la morosidad es un cociente, si el denominador se achica, el ratio sube aunque el numerador se mantenga estable.