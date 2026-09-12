El crédito al consumo vuelve a caer en agosto y bancos y fintech endurecen las condiciones para prestar, ante una mora que todavía preocupa. Los detalles

El financiamiento se volcó a empresas (+1% real) e hipotecarios (+3,1%), mostrando un claro desplazamiento frente a tarjetas y personales.

La mora familiar llega al 12,8% y en fintech supera 30%, frenando la aprobación de préstamos pese a que los atrasos tempranos disminuyen.

El crédito al consumo en Argentina cayó 1,3% real en agosto, mientras bancos y fintech priorizan sanear carteras antes que expandir financiamiento.

El crédito destinado al consumo volvió a enfriarse en agosto, mientras bancos, fintech y financieras priorizan recomponer sus carteras antes que ampliar el financiamiento destinado a los hogares argentinos durante el segundo semestre.

La menor velocidad de aparición de atrasos tempranos ofrece una señal de alivio, aunque las entidades mantienen criterios estrictos para aprobar financiamiento y contener nuevos incumplimientos en un contexto de cautela.

¿Qué pasó con los préstamos en agosto?

Los préstamos para consumo, que incluyen tarjetas de crédito y préstamos personales, cayeron 1,3% real frente a julio, según Quantum Finanzas, mientras avanzaron las líneas empresariales y los hipotecarios durante agosto.

En las entidades disminuyó el pasaje de clientes desde la situación 1, correspondiente a personas al día, hacia la situación 2, asociada con atrasos tempranos, aunque todavía no baja significativamente la mora acumulada.

El cambio indica que las carteras se deterioran más lentamente, pero no alcanza para modificar la estrategia crediticia, ya que los bancos continúan revisando capacidad de pago, reduciendo límites y seleccionando perfiles.

Las fintech y otras firmas de crédito no bancario enfrentan además una mora elevada entre consumidores con menor acceso al sistema tradicional, por lo que también administran cuidadosamente sus nuevas operaciones.

¿Las refinanciaciones permiten recuperar a los deudores?

Las entidades ofrecen refinanciaciones con tasas reducidas y, en determinados casos, a tasa cero, con el propósito de facilitar pagos pendientes, conservar clientes y evitar que los atrasos se prolonguen.

El objetivo es sanear las carteras antes de retomar planes de colocación más agresivos, aunque la eficacia de estas reestructuraciones enfrenta un límite importante por la reincidencia de los deudores.

Según Econviews, "Cerca de uno de cada dos deudores que regulariza su situación vuelve a caer en mora antes de cumplir un año", mientras casi la mitad acumula más de 12 meses con problemas financieros.

En total, 5,8 millones de personas registran algún grado de irregularidad crediticia, incluyendo 2,4 millones con préstamos otorgados por fintech y billeteras digitales, equivalentes al 16% del monto moroso del sistema financiero.

La mora familiar alcanza 12,8%, frente a 3,5% entre empresas, mientras el crédito no bancario, que reúne billeteras virtuales, proveedores de consumo y otras financieras, supera 30% de irregularidad entre sus clientes.

¿Por qué no crecen las tarjetas y los préstamos personales?

First Capital Group registró que las tarjetas retrocedieron 0,3% real en agosto, mientras los préstamos personales crecieron apenas 0,1%, confirmando el escaso dinamismo de las alternativas utilizadas para gastos cotidianos.

El saldo de los préstamos personales llegó a $21,9 billones y el de tarjetas alcanzó $25,1 billones, pero frente a agosto del año anterior ambos siguieron cayendo en términos reales.

Los personales disminuyeron 7,6% interanual y las tarjetas 10,1% al descontar inflación, en un contexto de tasas superiores al aumento de precios, ingresos insuficientes y más clientes con pagos atrasados.

Además, las suspensiones de tarjetas y la menor actualización de límites reducen el margen disponible para incrementar saldos, mientras las entidades mantienen una política prudente para evitar nuevos incumplimientos y riesgos futuros.

¿Qué créditos crecieron y compensaron la caída del consumo?

El crédito empresarial aumentó 1% real mensual según Quantum Finanzas y 0,7% según First Capital Group, mientras los hipotecarios avanzaron 3,1% y los prendarios 0,3% durante agosto, mostrando mayor dinamismo relativo frente al consumo.

Los hipotecarios alcanzaron $8,6 billones y conservaron el mayor crecimiento interanual entre las principales líneas, mientras los prendarios recibieron impulso de promociones para vehículos cero kilómetro y créditos UVA bonificados.

First Capital Group calculó que los préstamos en pesos al sector privado crecieron 0,6% real, hasta $106,5 billones, mientras Quantum Finanzas estimó una caída de 0,4% sin estacionalidad, por diferencias metodológicas.

Los préstamos en dólares alcanzaron un stock de u$s25.238 millones en agosto, con un crecimiento de 1,6% mensual y un aumento de 38,9% frente al mismo mes del año anterior.

La mayor parte del financiamiento en dólares corresponde a operaciones comerciales, favorecidas por tasas competitivas y plazos más largos, mientras las condiciones de los hogares siguen limitando consumo.