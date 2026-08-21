La pesquisa podría generar multas de hasta $1.883 millones, mientras el 20% de la población argentina está en mora.

Se registraron 2.240 denuncias en 6 meses y tasas de interés que superan el 1.000% anual en préstamos personales.

La Provincia de Buenos Aires investiga a billeteras virtuales (Mercado Pago, Ualá) y otras 4 firmas por acoso y créditos abusivos.

La Provincia de Buenos Aires abrió un expediente de investigación contra Mercado Pago, Naranja X, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por presunto acoso, hostigamiento y falta de información clara en sus créditos, en medio de la mora récord que afecta a las familias argentinas, con multas que podrían llegar a $1.883 millones.

El anuncio lo realizaron, este jueves, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa.

Costa precisó que, solo en el primer semestre del año, la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra esas seis firmas.

"Frente a ello, abrimos un expediente de investigación y estamos solicitando que las firmas informen detalladamente los criterios con los que se imponen las tasas de interés y cuál es la composición real del costo financiero total", explicó el funcionario.

Kicillof, por su parte, apuntó contra la política económica nacional para explicar el fenómeno: "Cuando hay millones de familias en mora, no es algo que se explique por decisiones individuales que se han tomado erróneamente. Se están tomando deudas para pagar alimentos, alquileres, medicamentos y gastos básicos", afirmó frente a las declaraciones del presidente Javier Milei sobre endeudamiento individual.

"En este contexto tan complejo, las billeteras virtuales ya no solo operan como un medio de pago, sino que colocan fondos y otorgan créditos sin las regulaciones macroprudenciales que rigen para otras entidades con el objetivo de evitar crisis sistémicas", sumó el gobernador.

Por qué Kicillof denunció a las billeteras virtuales

Las prácticas bajo la lupa por Kicillof y PBA incluyen "acoso y hostigamiento a familias sobreendeudadas por los préstamos personales que ofrecen estas plataformas, falta de información clara y precisa en las condiciones particulares de los créditos, y ausencia de un botón de arrepentimiento visible y accesible desde el primer ingreso a la aplicación"

"A partir de este momento, vamos a empezar a cursar a las empresas involucradas para que presenten sus descargos y empezar a tomar las medidas correspondientes", detalló Costa.

El funcionario también describió cómo se accede a estos productos. "En tres clics se puede pedir un préstamo sin haber analizado previamente las condiciones particulares que rigen para ese crédito", señaló.

Según remarcó, hay tasas que llegan a superar el 1.000% anual, y se detectaron ofertas de crédito directamente en pantallas de comercio electrónico, algo que tampoco cumple con la normativa vigente.

La mora con las billeteras virtuales es uno de los ejes centrales del diagnóstico oficial. Según datos que citó Kicillof, el 60% de la población adulta del país está endeudada, unos 21 millones de personas, y un 20% se encuentra en situación de mora.

En los últimos dos años y medio, la irregularidad bancaria se multiplicó por cinco, del 2,5% al 12,8%, mientras que la de las billeteras virtuales pasó de 5,7% a 24,5%, y la de las financieras no bancarias trepó de 17,5% a 43%.

Los frentes contra el sector no se limitan a la Provincia. Un grupo de diputados peronistas presentó una denuncia ante la Autoridad Nacional de la Competencia para que investigue a 91 billeteras y 687 proveedores no financieros por presuntas prácticas anticompetitivas en las tasas de crédito, con planteos de hasta 700% anual.

En paralelo, el dirigente Gabriel Solano amplió una denuncia penal por usura contra Marcos Galperin y pidió una cautelar para frenar el cobro de préstamos de Mercado Pago, con tasas que según su presentación llegan al 1.375% anual.

Las billeteras se defienden de las críticas por la mora récord

Frente a estos cuestionamientos, la Cámara Argentina Fintech salió a matizar el peso del sector en la crisis de pagos. A través de un comunicado, reclamaron "más y mejor crédito" para el país y defendieron el rol del sector frente a las críticas por el aumento de los impagos.

El texto no niega el problema de la mora. Pero sí busca correr el eje de la discusión: según la entidad, el sector fintech "concentra menos de 1 de cada 6 pesos en mora en el crédito a familias", muy por debajo de la porción que explica en el sistema.

Hace esa afirmación al citar un informe de la consultora Analytica con datos del BCRA de mayo, las fintech concentran el 11,7% del crédito total a las familias pero explican el 16,3% de la deuda irregular, muy por debajo del 63,3% que corresponde a los bancos.

Frente al escenario de mora generalizada, la entidad evita pedir mayor regulación y en cambio propone "avanzar sobre cuatro ejes":