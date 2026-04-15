La función ofrecerá más opciones para que los agentes realicen pagos y los comercios acepten transacciones agénticas a través de una única integración

Visa presentó oficialmente Intelligent Commerce Connect, una solución diseñada para que las empresas participen activamente en el comercio impulsado por IA.

Esta herramienta funciona como una puerta de enlace al comercio agéntico, y permite que desarrolladores y comercios operen de forma independiente a cualquier red o protocolo.

A medida que los consumidores delegan sus decisiones de compra en agentes de IA, las empresas necesitan infraestructuras que faciliten este nuevo tipo de transacciones automatizadas.

El portafolio de Visa Intelligent Commerce responde a esta evolución del mercado al ofrecer una forma sencilla de iniciar pagos seguros.

Mediante una única integración en la Visa Acceptance Platform, la solución habilita la tokenización y los controles de gasto necesarios para operar.

Esta tecnología integra APIs que permiten procesar compras tanto con tarjetas Visa como con otras marcas del mercado financiero global.

Infraestructura segura para el futuro del comercio agéntico

La iniciativa busca que todo el ecosistema adopte experiencias de pagos agénticos de manera fluida y escalable en el tiempo.

Andrew Torre, líder de Servicios de Valor Agregado de Visa, remarcó que la infraestructura confiable de la red se traslada ahora al mundo de la IA.

"Las empresas podrán permitir que los agentes realicen compras en nombre de los consumidores bajo estándares de seguridad extremadamente rigurosos", destacó.

Uno de los mayores beneficios de esta plataforma es su capacidad para trabajar con los principales proveedores de bóvedas de tokens.

Esto evita que las plataformas de agentes queden atadas a un solo proveedor, garantizando una interoperabilidad total entre diferentes sistemas.

Además, la solución asegura una aceptación sin fricciones de pagos iniciados mediante protocolos líderes como el Trusted Agent Protocol.

El sistema también contempla el Machine Payments Protocol, el Agentic Commerce Protocol y el Universal Commerce Protocol para una cobertura total.

Visibilidad de Catálogos y Cumplimiento Normativo en la Era IA

Otro pilar fundamental de Intelligent Commerce Connect es la visibilidad de los inventarios de los comercios en las plataformas de IA.

Ayuda a que los productos, descripciones y precios sean accesibles para que los consumidores finalicen su compra dentro de la experiencia de IA.

Para los facilitadores que procesan estas transacciones, Visa se encarga de la orquestación y del cumplimiento estricto de la normativa PCI.

Esto reduce la complejidad operativa para quienes gestionan transacciones agénticas en nombre de terceros dentro del ecosistema de e-commerce.

Al estar disponible a través de una integración única, la herramienta simplifica el despliegue en millones de puntos de venta digitales.

La flexibilidad modular de la propuesta permite que se adapte tanto a procesos de pago en línea como a marketplaces complejos.