El evento reunirá a bancos, fintech, tecnológicas y sector público para analizar crédito, medios de pago, stablecoins, infraestructura e identidad digital

Referentes de bancos y billeteras virtuales debaten la transformación del sistema financiero y expansión de pagos digitales.

El ecosistema fintech argentino tendrá una última cita federal en 2026. El próximo jueves 24 de septiembre, Córdoba será sede de una nueva edición de los Fintech Meetups, el ciclo organizado por la Cámara Argentina Fintech que reúne a referentes de bancos, billeteras virtuales, empresas tecnológicas, medios de pago y organismos públicos.

El encuentro tendrá como anfitrión al Banco de Córdoba y pondrá sobre la mesa algunos de los temas que concentran buena parte de la agenda financiera actual: el acceso al crédito, la transformación del sistema financiero, los nuevos medios de pago, las stablecoins, la infraestructura tecnológica y el uso de los datos.

La elección de Córdoba como cierre del calendario 2026 completa un recorrido que llevó el debate a distintos polos del país. El ciclo pasó por Buenos Aires, Rosario, Neuquén y Salta, con agendas adaptadas a las particularidades de cada región. En la escala salteña, por ejemplo, el foco estuvo puesto en pagos digitales, impuestos y fraude.

Crédito y financiamiento, uno de los grandes debates fintech

La primera discusión de la jornada estará dedicada a uno de los problemas más relevantes para el sistema financiero argentino: el crédito.

El panel "El estado del crédito en Argentina" reunirá a Marcelo Fernández, director comercial de Negocios Corporativos de Banco de Córdoba; Juan Pablo Mon, CEO de Bezza; Carlos Mendive, Digital Lending & Structured Credit de Poincenot; y Federico Chimento, CFO de Moni. La conversación será moderada por Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech.

El tema llega a Córdoba después de varios meses en los que la industria viene discutiendo cómo ampliar el financiamiento y, al mismo tiempo, administrar el deterioro de los indicadores de mora.

En marzo, durante la primera escala del año en Buenos Aires, justamente el crédito, la regulación y la relación entre bancos y billeteras estuvieron entre los principales ejes de debate del ecosistema.

Rosario también puso el financiamiento en el centro de la agenda. Allí, referentes de fintech, bancos y mercado de capitales discutieron alternativas para ampliar el crédito productivo y conectar el sistema financiero con la economía real.

Bancos, fintech y nuevos medios de pago

El segundo bloque estará dedicado a "Una mirada sobre la transformación del sistema financiero". Participarán Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon; Gonzalo Rodríguez, director de Tecnología de Banco de Córdoba; Bruno Cerisoli, Head of Payfacs & Partners de Payway; Agustín Ferranti, gerente de Transformación Digital de Banco Coinag; y Hernán Olivieri, Strategic Relationships Manager de PAGOS360.

El panel abordará la transformación de las entidades financieras, la infraestructura tecnológica y la evolución de los medios de pago. Mariano Giraffa, director de Medios de Pago de la Cámara Argentina Fintech, será el moderador.

La discusión llega en un momento de fuerte expansión de los pagos digitales. Según datos difundidos recientemente por la industria, Argentina registra alrededor de 99,6 millones de transacciones digitales mensuales, en un mercado donde bancos, billeteras y comercios compiten y, al mismo tiempo, deben convivir dentro de una infraestructura cada vez más interoperable.

El QR como eje central del sistema de pagos digital, las transferencias, las billeteras digitales y las nuevas soluciones basadas en tecnología están modificando la relación entre consumidores, comercios y entidades financieras.

Stablecoins, la otra gran protagonista

Uno de los momentos destacados del Fintech Meetup Córdoba será el keynote "Stablecoins y la nueva era de los pagos", a cargo de Antonia De Souza, Head of Blockchain & Cryptocurrencies de Visa.

La exposición pondrá el foco en el crecimiento de estos activos digitales y en su potencial para generar nuevos esquemas de pagos y servicios financieros.

El tema no es menor para Argentina. Un informe difundido durante 2026 ubicó al país entre los mercados con mayor adopción cotidiana de stablecoins, en un contexto marcado por la utilización de dólares digitales tanto como instrumento de ahorro como para operaciones vinculadas al consumo.

La discusión también empieza a trasladarse desde el mundo cripto hacia los pagos tradicionales. De hecho, ya existen soluciones que permiten utilizar stablecoins para pagar mediante QR en Argentina, convirtiendo el activo digital a pesos al momento de la operación.

Así, las stablecoins dejan de ser exclusivamente un tema de exchanges y criptomonedas para convertirse en parte de una conversación más amplia sobre dinero digital, pagos e infraestructura financiera.

Qué infraestructura necesita la nueva banca digital

El cuarto bloque tendrá como eje "Infraestructura para una nueva era de servicios financieros".

Román Sarria, Founder & CEO de SUGA; Mariano Zibbechi, SVP Head of Operations Americas de Intive; Matías Giorgio, Principal Architect & Engineering Director de Veritran; y José Manuel Recio, CCO de OpenPass, analizarán los desafíos tecnológicos que aparecen detrás de esta transformación. Alejandro Vaamonde, director Fintech de Mastercard, moderará la conversación.

La cuestión tecnológica atraviesa prácticamente todos los cambios del ecosistema. La expansión de las billeteras, los pagos instantáneos, la interoperabilidad, la tokenización y las nuevas aplicaciones financieras requieren sistemas capaces de conectar diferentes actores y procesar grandes volúmenes de información.

En esa transformación también aparece la inteligencia artificial como una herramienta para automatizar procesos y mejorar la experiencia de los usuarios. La industria de infraestructura fintech viene ganando protagonismo precisamente por su capacidad para integrar servicios y acelerar el lanzamiento de nuevos productos.

Los cambios tecnológicos también atraviesan los nuevos modelos de pagos digitales en Argentina, con soluciones más rápidas, embebidas y apoyadas en inteligencia artificial.

Open Data e identidad digital, el otro gran desafío

El cierre del encuentro estará dedicado a uno de los temas que puede modificar la relación entre consumidores y entidades financieras: los datos.

El panel "Identidad y Open Data: el poder de los datos para una nueva economía" contará con Diego Kaufman, Sales Manager de 4i Digital; Liliana Jones, Digital Product Lead de Banco de Córdoba; y Pablo Huerta, CEO de Penta Security Solutions. La moderación estará a cargo de Gerardo Adrián Cambiagno, director general de Transformación Digital del Gobierno de Córdoba.

La discusión se enfocará en identidad digital, intercambio de información, seguridad e interoperabilidad. El tema ya forma parte de la agenda regulatoria y tecnológica argentina. El Banco Central viene avanzando hacia un esquema de Open Finance y Open Data que permitiría ampliar el intercambio de información financiera y, potencialmente, incorporar datos provenientes de organismos públicos.

La lógica detrás de este modelo es que una mayor disponibilidad de información pueda permitir a las entidades evaluar mejor a los usuarios y diseñar productos financieros más personalizados, aunque también abre debates sobre seguridad, privacidad y control de los datos.

La discusión sobre identidad digital y seguridad también forma parte de esta transformación, especialmente a medida que más servicios financieros pasan a operar en entornos digitales.

Córdoba cierra el recorrido federal de Fintech Meetups

La jornada comenzará con las palabras de Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara; Raúl Piccolo, vicepresidente de la entidad, y Raúl Paolasso, presidente del Banco de Córdoba.

"Córdoba es uno de los principales polos del ecosistema financiero y tecnológico del país", afirmó Biocca, quien destacó la importancia de llevar la conversación sobre crédito, pagos, infraestructura y datos a distintos puntos de la Argentina.

El recorrido de 2026 comenzó en Buenos Aires, continuó por Rosario y Neuquén y pasó posteriormente por Salta. En Neuquén, por ejemplo, el encuentro vinculó las nuevas finanzas con el desarrollo de Vaca Muerta y analizó el papel de los pagos, el crédito y la infraestructura financiera en una economía productiva en expansión.

Con Córdoba como última escala, los Fintech Meetups completarán así un año en el que la agenda del sector se movió desde la discusión sobre crédito y regulación hacia temas como stablecoins, pagos digitales, infraestructura, identidad y datos.

El encuentro se realizará el 24 de septiembre en la ciudad de Córdoba y reunirá a representantes de distintos sectores de la industria financiera y tecnológica. Las inscripciones y la información sobre el evento están disponibles en Fintech Meetups.