El ecosistema fintech busca expandir el acceso al crédito en plena morosidad récord. Para lograrlo, impulsan una agenda de soluciones que no solo apunta a contener la actual crisis de impagos, sino también a mejorar las condiciones del financiamiento formal en el país.

En los últimos días, la Cámara Argentina Fintech presentó un documento en el que expone su postura. Allí, destaca el rol de la industria en la ampliación del financiamiento formal y, en medio de una morosidad que irrumpió con fuerza y tiene en vilo a millones de argentinos, busca poner soluciones "sobre la mesa".

El punto de partida es un problema estructural de acceso a financiamiento. En Argentina, el crédito al sector privado representa actualmente unos 13 puntos del PBI, muy por debajo de los 53 puntos que se registran hoy en América Latina y el Caribe, según datos de la consultora Analytica.

En esa "foto de escasez", las plataformas digitales fueron ganando cada vez más terreno: antes de la pandemia, menos de 500.000 personas tenían un crédito en una fintech, contra las más de 10 millones actuales, de las cuales 3,8 millones no acceden a ningún préstamo bancario, según la CAF.

Para buena parte de esos usuarios, la alternativa no era elegir entre un banco o una fintech, sino acceder a un crédito formal o recurrir al circuito informal, que abarca a prestamistas particulares, financieras no reguladas y el "préstamo de palabra", sin tasa informada, registro, protección al consumidor ni reporte a la Central de Deudores del Banco Central.

Cuántas personas tienen deudas con bancos y billeteras

Es sobre ese tablero que golpeó la morosidad. Según el informe Endeudamiento y mora en familias del Centro de Economía Política Argentina, con información del BCRA, de los 5,91 millones de morosos, 2,9 millones corresponden a billeteras, mientras que 1,66 millones son solo de bancos y 1,36 M tienen compromisos en ambos tipos de entidades.

El plan de las billeteras para paliar la mora sin dejar de prestar

Las billeteras registran el menor volumen en deuda. Según números de Analytica, de los $82,8 billones que representa el crédito total a las familias:

81,1% está concentrado en bancos; 11,7%, en fintech y 7,1% restante, en otros proveedores no bancarios

$13,5 billones se encuentran en situación irregular. Y acá está el dato: 63,3% pertenece a bancos; 20,4%, a otros proveedores; y 16,3%, a fintech

En otras palabras, las billeteras concentran la mayor cantidad de endeudados, pero al cruzar el volumen total del crédito con el desglose por rubro, de cada $100 otorgados, apenas $3 están en mora con una plataforma digital.

Según datos de CEPA, la mora alcanza los $2.490.084, contemplando de manera conjunta a bancos y billeteras. En el caso de las fintech, las líneas promedio son de bajo monto y plazos, de unos $500.000 por operación y vencimientos de hasta 30 días.

Las causas pueden son múltiples: desde cuestiones macroeconómicas, de ingresos y tasas, que en algunas apps pueden superar el 1.300% anual, hasta falta de educación financiera.

La presión sobre las billeteras en medio de la mora

La crisis de impagos no es un problema únicamente vinculado a las fintech, pese a que la "lupa" se posó principalmente sobre ellas.

En el plano político, la Provincia de Buenos Aires abrió un expediente contra Mercado Pago, Naranja X, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por presunto acoso, hostigamiento y falta de información clara en sus créditos, con multas que pueden llegar a $1.883 millones.

A esto se suma una denuncia formal de un grupo de diputados, encabezados por Guillermo Michel y Victoria Tolosa-Paz, ante la Autoridad Nacional de la Competencia contra 91 billeteras virtuales y 687 proveedores no financieros por presuntas prácticas anticompetitivas en tasas y condiciones de los créditos. En paralelo, otros legisladores impulsan proyectos para ponerle un techo a los costos de financiamiento.

Alejandro Tejero Vacas, director de Comunicación de la Cámara Argentina Fintech, evita la confrontación. "Somos respetuosos de las instituciones y de cualquier actuación que se lleve adelante por los canales correspondientes", afirma a iProUP, y aclara que a la organización no le "corresponde calificar las decisiones de legisladores ni las actuaciones de la Justicia".

"Nuestro aporte es mantener un diálogo constructivo, y contribuir a mejorar las condiciones del crédito y el acompañamiento a las personas. Queremos trabajar con los demás actores del mercado y las autoridades en soluciones que permitan atender las dificultades actuales y sostener el acceso al financiamiento formal", expresa.

Tampoco entra en la "pelea" por los culpables de la morosidad. El informe de la Cámara subraya que "la mora es un problema que atraviesa a todos los sectores del sistema" y "debe analizarse a partir de información completa, sin atribuir su responsabilidad a un único sector", por lo que requiere "soluciones compartidas".

El escrito resalta que "la mora no beneficia a ningún proveedor y ningún modelo de crédito es sostenible si los préstamos no pueden pagarse. Frente a una situación que atraviesa a todo el sistema, la respuesta responsable es abordar sus causas y construir soluciones".

"Las dificultades en el pago de cuotas de créditos alcanzan a personas que utilizan distintos servicios de todos los proveedores y requieren atención tanto de cada empresa como del conjunto del mercado", reafirma Tejero Vacas.

Mora récord: las 4 soluciones que propone la industria fintech

Dentro de esa hoja de ruta que, en la visión de la Cámara, permitiría bajar la mora sin cortar el crédito, se destacan cuatro ejes:

Mejorar la información crediticia: la Central de Deudores refleja la situación de los préstamos con un rezago de 60 días. Reducir ese plazo permitiría evaluar mejor a cada persona, prevenir acumulación de deuda y disminuir los casos de fraude, bajando así el costo del financiamiento Impulsar el Sistema de Finanzas Abiertas promovido por el Banco Central: bajo el principio de que las personas son dueñas de sus datos, este esquema permitiría que cada usuario comparta información hoy distribuida entre distintos organismos y entidades. Contar con más datos habilitaría una mejor evaluación de cada solicitante y la posibilidad de ofrecer créditos más económicos : bajo el principio de que las personas son dueñas de sus datos, este esquema permitiría que cada usuario comparta información hoy distribuida entre distintos organismos y entidades. Contar con más datos habilitaría una mejor evaluación de cada solicitante y la posibilidad de ofrecer créditos más económicos Revisar la carga impositiva, que afecta a todos los proveedores y termina elevando el costo que afrontan quienes necesitan acceder a un préstamo Promover herramientas de educación y soluciones tempranas: las empresas trabajan para que las personas puedan tomar mejores decisiones, a la vez que acercan refinanciaciones y reprogramaciones que permitan actuar antes de que los atrasos se agraven

El ejecutivo refuerza que es clave que "la comunicación comercial de todas las empresas que ofrecen financiamiento sea siempre clara y permita a los usuarios tomar una decisión con todos los elementos necesarios para saber cuánto dinero recibirá efectivamente, cuánto habrá que pagar en cada vencimiento, cuál será el total abonado al finalizar y cuál es el Costo Financiero Efectivo Anual (CFTEA)".

"Seguir ampliando el acceso al crédito formal precisa de una comunicación que posibilite a las personas comprender el compromiso que están tomando, si pueden afrontarlo, y alternativas de acompañamiento cuando aparecen dificultades", remarca.

Por qué las tasas de las billeteras virtuales son tan altas

Sobre las tasas, Tejero Vacas indica que "el crédito fintech tiene una estructura de costos diferente". Es que mientras los bancos pueden prestar dinero de los depósitos de sus clientes; las fintech y los proveedores no financieros solo pueden fondearse en el mercado de capitales o, incluso, con créditos bancarios.

"A eso se suman el riesgo asociado a prestar a segmentos con menor historial crediticio, los costos operativos y de cobranza y una carga impositiva que representa aproximadamente un tercio del costo que termina pagando el usuario", agrega.

Con todo este "telón" de fondo, la apuesta del sector es "prestar más y prestar mejor", más allá del panorama actual y sus consecuencias, ya que una persona endeudada no puede darse el lujo de solicitar nueva financiación.

"Nuestro desafío es seguir ampliando el acceso al crédito, pero hacerlo cada vez mejor. Argentina necesita más y mejor crédito formal, con mejores herramientas para evaluar la capacidad de pago, prevenir el sobreendeudamiento y acompañar tempranamente a quienes comienzan a tener dificultades", concluye Tejero Vacas.