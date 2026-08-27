La Cámara Argentina Fintech realiza este jueves una nueva edición de su ciclo federal de eventos, por primera vez en la ciudad del norte argentino

Salta es la cuarta escala de 2026; Córdoba será la próxima en septiembre para cerrar el ciclo federal.

El encuentro será el 27 de agosto y reunirá a fintech, bancos, empresas tecnológicas y sector público.

La Cámara Argentina Fintech llevará por primera vez su ciclo federal Fintech Meetups a la ciudad de Salta, donde este jueves 27 de agosto referentes de fintech, bancos, empresas tecnológicas y el sector público debatirán sobre medios de pago, impuestos y fraude digital.

La jornada, que marca el desembarco del evento en el NOA, se organiza en torno a tres ejes: la evolución de las formas de pagar, ahorrar e invertir; los cambios tributarios y los desafíos de simplificación fiscal; y la prevención del fraude digital con foco en la protección de los usuarios.

Se trata de la cuarta escala del ciclo 2026, que arrancó en Buenos Aires en marzo con Naranja X como empresa anfitriona, pasó por Rosario en mayo con sede en la Bolsa de Comercio y se trasladó a Neuquén en junio con eje en Vaca Muerta y la articulación entre finanzas y energía. Córdoba será la siguiente escala, en septiembre, para cerrar la ronda como lo hizo en 2025.

Pagos, ahorro e inversiones en el NOA: qué se debatirá en Salta

La apertura del encuentro contará con palabras de Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech; Raúl Piccolo, vicepresidente de la entidad; y José Ignacio Lupión, ministro de Producción del Gobierno de Salta.

Uno de los momentos centrales será el panel "Redefiniendo cómo pagamos, ahorramos e invertimos", que reunirá a Ignacio Cicerchia de Banco Macro, Sergio Ariel Chiossone de Farmapay, Matías Filippo de Mercado Pago y Lucas Sebastián Taborda de Naranja X. La moderación estará a cargo de Facundo Vázquez, secretario de la Cámara Argentina Fintech.

También se presentará Federico Martinez Tato, Head of Corporate Products de Mastercard para la región, con una exposición sobre el impacto de la inteligencia artificial en el futuro de los pagos.

Impuestos y fraude digital, los otros ejes de la agenda fintech en Salta

El segundo panel, "Impuestos, simplificación y futuro: hacia un nuevo sistema tributario", contará con María Mercedes Uldry Fuentes, directora de Rentas de Salta, y Pedro Livio Díaz Yocca, vicepresidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. La moderación será de Piccolo.

El cierre llegará con el panel sobre protección frente al fraude digital, que reunirá a Pablo Huerta, BISO en PSS, y a la fiscal especializada en ciberdelincuencia Sofía Cornejo, con la moderación de Marcos Salt, asesor de fraude de la Cámara.

Fintech Meetups 2026: un ciclo federal que ya pasó por cuatro provincias

El ciclo federal ya acumula un recorrido que le permitió abordar temáticas diferentes en cada sede. En Buenos Aires, el eje pasó por finanzas abiertas, crédito y la infraestructura del dinero.

Rosario sumó stablecoins, tokenización y mercado de capitales, con participantes de nueve provincias y tres países de la región. Neuquén, en tanto, conectó al ecosistema fintech con la industria energética y el desarrollo productivo de la Patagonia.

"La transformación de las finanzas es un proceso que atraviesa a todo el país. Desde la Cámara Argentina Fintech buscamos acercar las principales discusiones de la industria a cada región y conectar a empresas, gobiernos y especialistas para intercambiar experiencias y trabajar sobre los desafíos que tenemos por delante. Llegar por primera vez a Salta es parte de ese objetivo de construir una agenda cada vez más federal", señaló Biocca.

Con la llegada al NOA, el ciclo profundiza su alcance territorial en un año en el que la agenda fintech local se amplió hacia temas como la regulación cripto, la mora en el sistema financiero y la articulación entre el sector público y privado para expandir el crédito productivo.