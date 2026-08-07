El titular del Banco Central detalló los motivos detrás de la decisión y explicó cómo impacta la refinanciación de deudas en las estadísticas del organismo

La morosidad de hogares llegó al 12,8% en mayo, con una ligera baja a 12,7% en junio, anticipando lenta estabilización.

Bausili (BCRA) afirmó que un rescate beneficiaría al sistema bancario, no a las familias, y ratificó sin cambios en cepo a empresas.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, descartó que el organismo lance un rescate para asistir a las familias endeudadas y afirmó que la morosidad de los créditos personales alcanzó un "punto de inflexión" tras 19 meses consecutivos de suba.

La definición llegó en la conferencia de presentación del Informe de Política Monetaria de agosto, donde el funcionario también explicó por qué los argentinos siguen ahorrando en dólares y ratificó que no habrá cambios en el cepo para empresas.

"Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien discrecionalmente para asignárselo a otro. Y eso incluye una monetización de estas cuestiones. En todos esos casos, se dispara el riesgo moral", sostuvo Bausili, acompañado por el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

Por qué el BCRA descarta un rescate a los morosos

El rescate a los morosos quedó descartado porque, según el titular del Central, terminaría beneficiando a los bancos y no a las familias.

Bausili graficó la idea con el ejemplo de un electrodoméstico comprado a crédito: el bien ya está en la casa del consumidor, mientras que la deuda impaga sigue en el balance de la entidad financiera. Por eso, sostuvo que cualquier esquema de subsidio para saldar esas deudas "básicamente son un bailout del sistema bancario, de los bancos, no de las personas".

El funcionario remarcó que la posición oficial coincide con la que ya había expresado el ministro de Economía, Luis Caputo, y que el sector privado tampoco pide una intervención estatal.

"Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que no nos metamos en ese sentido también", indicó. Según contó, el Fondo Monetario Internacional también dialogó con los bancos sobre el tema, pero descartando "subsidios cruzados" o traspasos discrecionales de recursos.

Cómo viene la morosidad de las familias en la Argentina

La morosidad de los hogares venía de un derrotero sin pausa: pasó de 2,5% en octubre de 2024 a 12,8% en mayo de este año, la peor racha en dos décadas. La consultora 1816 detectó en junio la primera baja del índice en 19 meses, al pasar de 12,8% a 12,7%.

Bausili pidió cautela con esa cifra y comparó la dinámica con "un proceso digestivo": lenta y difícil de acelerar. Explicó que un crédito refinanciado tarda nueve meses en pasar de la categoría 5, la de deuda incobrable, a la categoría 1, la de deuda al día, aunque el deudor ya esté cumpliendo con los nuevos pagos. Por eso, dijo, "los ratios de morosidad es raro que sufran saltos discretos o cambios muy acentuados en el corto plazo".

El otro factor que el BCRA observa con atención es el crédito a las familias, estancado desde junio de 2025 y que recién empezaría a repuntar.

"El crédito en pesos a familias está empezando a crecer de nuevo", afirmó Bausili, quien remarcó que hoy la proporción de préstamos volcados a empresas es mayor a la histórica repartición de 50-50 con individuos, lo que deja margen para que el consumo vuelva a traccionar.

Por qué los argentinos ahorran en dólares según el BCRA

Los argentinos ahorran en dólares y, para Bausili, esa conducta no cambiará en el corto plazo. "Los argentinos ahorran en dólares y creo que van a seguir ahorrando en dólares por un tiempo, no sé por cuánto tiempo", planteó el funcionario al justificar por qué se mantienen las normas macroprudenciales para los créditos hipotecarios y personales en moneda extranjera.

El titular del Central advirtió que, si no se generan instrumentos para canalizar ese ahorro dentro del sistema financiero local, terminará derivando hacia otros mercados. "Eso no nos conviene como país", dijo, y remarcó que la meta oficial es que más inversión y ahorro se canalicen dentro de la Argentina.

En la misma conferencia, Bausili confirmó que por ahora no hay cambios previstos en los encajes bancarios ni en el levantamiento del cepo cambiario para las empresas.

El IPOM, además, proyectó una moderación de la inflación para el tercer trimestre, con la estacionalidad favorable de las carnes y una posible baja en el precio de las verduras tras las fuertes subas de mayo y junio.