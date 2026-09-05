Con 5,8 millones de argentinos en mora y casi 4 de cada 10 jóvenes afectados, la recuperación financiera debe ser parte de la agenda nacional

Más de u$s15.000M en deuda en mora: 4 de cada 10 jóvenes (18-34) son morosos y crece en billeteras virtuales.

La morosidad argentina afecta a 5,8 millones de personas en mayo 2026, un alza del 140% desde 2024.

La morosidad argentina dejó de ser solamente un problema de bancos y deudores. Los nuevos datos muestran que el fenómeno continúa expandiéndose: 5,8 millones de argentinos se encontraban en situación de mora en mayo de 2026, 3,4 millones más que en julio de 2024, lo que representa un crecimiento superior al 140%.

La situación alcanza niveles especialmente preocupantes entre los más jóvenes. Casi 4 de cada 10 argentinos de entre 18 y 34 años son morosos, mientras que entre los menores de 24 años la irregularidad llega al 40,9%.

Al mismo tiempo, el incumplimiento en billeteras virtuales se cuadruplicó en aproximadamente un año y medio, pasando del 7,3% al 29,6%.

Estos datos muestran que el desafío ya no consiste únicamente en mejorar los mecanismos de cobranza. Argentina necesita una estrategia de recuperación financiera que permita que personas y empresas vuelvan a tener capacidad de pago y puedan reconstruir su vínculo con el sistema financiero.

Cuando casi 4 de cada 10 jóvenes tienen algún nivel de morosidad, ya no estamos frente a un problema individual. Estamos frente a una problemática que puede afectar la relación de toda una generación con el crédito y con la economía formal.

Actualmente, entre bancos, fintechs y entidades no financieras, Argentina acumula más de u$s15.000 millones en deuda en mora. Sin embargo, detrás de esa cifra hay una pregunta más relevante: ¿cómo lograr que una persona que hoy no puede pagar vuelva a tener capacidad para hacerlo?

Durante años, la lógica de recuperación estuvo centrada principalmente en cuánto podía recuperar un acreedor. Pero un acuerdo que excede la capacidad económica de una persona puede generar un recupero puntual sin resolver el problema de fondo.

Una reorganización financiera sostenible, en cambio, puede permitir que el deudor regularice su situación y que, al mismo tiempo, el banco, la fintech o la empresa acreedora recupere un cliente.

El sistema financiero desarrolló herramientas cada vez más sofisticadas para otorgar crédito, pero todavía necesita evolucionar en la forma en que acompaña a quienes tienen dificultades para pagarlo. No alcanza con saber cuánto debe una persona: necesitamos entender cuánto puede pagar y cómo ayudarla a reorganizarse para que pueda volver a cumplir.

El crecimiento de la morosidad en billeteras virtuales muestra, además, que el desafío se extiende a las nuevas formas de acceso al crédito. La expansión de estas herramientas debe estar acompañada por mecanismos que permitan reorganizar las obligaciones cuando la capacidad de pago se deteriora, especialmente entre los jóvenes.

La problemática también afecta al sector productivo. Una situación similar se da entre pequeñas y medianas empresas:

Acumulación de pasivos

Múltiples acreedores

Pérdida de acceso al crédito

Falta de herramientas para reorganizar integralmente sus obligaciones

La dimensión que alcanzó el sobreendeudamiento convierte a la recuperación financiera en una cuestión estratégica para el país. Por eso, proponemos abrir una agenda común entre el Gobierno Nacional, el Banco Central, entidades financieras, fintechs, cámaras empresarias, empresas acreedoras y el ecosistema tecnológico.

El objetivo es generar las condiciones para que millones de personas y miles de empresas puedan volver a acceder al crédito, al consumo y a las oportunidades de la economía formal.

Si una persona vuelve a pagar, gana el acreedor, gana la entidad financiera y gana la economía. Y si una PyME logra reorganizar sus deudas y continuar operando, también estamos preservando actividad y empleo. La recuperación financiera tiene que dejar de verse como el último paso de una cobranza y empezar a entenderse como una pieza de la economía.

*Por Juan Manuel Baya Casal, Founder y CEO de Defende.me.