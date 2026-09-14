El objetivo es establecer un entorno interoperable que permita escalar el comercio agéntico con mayor seguridad y confianza para los usuarios

Los agentes impulsan ventas en retail (350% más tareas) y resuelven 7 de cada 10 consultas, mejorando atención y eficiencia.

Salesforce revela que empresas reducen 53% tiempo creación de agentes y aumentan 15% las Unidades de Trabajo Agéntico (AWU).

Visa, Mastercard y Ant International lanzan KYA, un estándar para verificar agentes de IA en pagos y escalar el comercio autónomo.

Visa, Mastercard y Ant International anunciaron la creación de un estándar conjunto denominado Know Your Agent (KYA), diseñado para verificar la identidad y trazabilidad de agentes de inteligencia artificial que realizan compras y pagos en nombre de los usuarios.

El objetivo es establecer un marco interoperable que permita escalar el comercio agéntico con mayor seguridad y confianza.

Visa, Mastercard y Ant crearon un sistema para verificar a los agentes de IA

El acuerdo se presentó el 10 de septiembre de 2026 en Singapur y busca resolver uno de los principales desafíos del comercio agéntico: la falta de un lenguaje compartido para identificar y validar agentes de IA entre distintas redes de pago.

Con KYA, un agente registrado en Ant International podrá ser reconocido automáticamente por Visa o Mastercard, evitando verificaciones redundantes y reduciendo la complejidad de integración.

El estándar conjunto se apoya en tres componentes centrales:

Trazabilidad de operadores , vinculando cada agente con un consumidor o empresa validada

Certificación compartida de seguridad y comportamiento , que garantiza que los agentes actúen bajo parámetros confiables

Monitoreo continuo, con señales de identidad y transacción que permiten evaluar riesgos en tiempo real

Este esquema se implementará en BuildFin.ai, la plataforma creada por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) para promover aplicaciones responsables de IA en servicios financieros.

El nuevo estándar de Visa, Mastercard y Ant busca darle seguridad a las compras hechas por IA

Cada compañía ya contaba con su propia arquitectura: Visa Trusted Agent Protocol (TAP), Mastercard Verifiable Intent y Agentic Mobile Protocol (AMP) de Ant.

El nuevo estándar no reemplaza estas iniciativas, sino que las integra bajo principios comunes de interoperabilidad.

La relevancia del acuerdo radica en que, según estimaciones de McKinsey, los agentes de IA gestionarán entre u$s3 y u$s5 billones en transacciones minoristas hacia 2030.

Para que este ecosistema sea viable, se necesita una capa de confianza equivalente a la que hoy permite identificar consumidores y comercios, pero aplicada a agentes de software capaces de ejecutar operaciones autónomas.

Cómo evolucionaron los agentes de IA entre distintos rubros y empresas

Un estudio de Salesforce confirmó que las empresas dejaron atrás la etapa experimental y avanzan hacia implementaciones masivas en lo que respecta a agentes de inteligencia artificial.

La creación de agentes pasó a realizarse en un promedio de dos días, un plazo que se redujo un 53% durante el período analizado.

En paralelo, la producción de Unidades de Trabajo Agéntico (AWU) creció a una tasa mensual compuesta del 15%; esto quiere decir que los agentes ya no solo conversan, sino que ejecutan acciones concretas como reembolsos, reprogramación de citas o actualización de registros.

El informe identificó una bifurcación en la estrategia empresarial. Sectores con alto contacto con consumidores —como retail, servicios financieros y atención al cliente— priorizan agentes de gran volumen para responder consultas con rapidez, mientras que industrias más complejas y reguladas —como manufactura, salud y sector público— los desarrollan capaces de coordinar procesos sofisticados y operar en múltiples sistemas.

Los agentes de IA demostraron un impacto directo en el crecimiento de ventas, especialmente en retail durante temporadas de alta demanda. En este sector, los agentes pasaron de ejecutar dos tareas en 2025 a nueve en 2026, un aumento del 350%.

Según Salesforce, las compañías que utilizan agentes de servicio registran un mayor crecimiento de ventas y logran resolver siete de cada diez conversaciones sin asistencia humana, lo que reduce costos y mejora la satisfacción del cliente.

Por otro lado, la interacción semanal de empleados con agentes creció un 300%, con un promedio de 67 sesiones en Slack, según datos analizados internamente por la propia Salesforce.

La empresa anticipó que las empresas ya no tendrán que elegir entre velocidad y complejidad. La evolución de la fuerza laboral digital permitirá escalar agentes rápidamente para responder a picos de demanda y, al mismo tiempo, gestionar flujos de trabajo transversales más sofisticados.

"Estamos pasando de chatbots pasivos y modelos predictivos a agentes orientados a la ejecución, que realmente ponen manos a la obra y generan valor", sostuvo Joe Inzerillo, presidente de IA Empresarial y Tecnología de Salesforce.