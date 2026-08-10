La billetera digital renovó sus promociones para este mes con beneficios en distintos rubros. Además, con la tarjeta de crédito podrán acceder a cuotas

Pagos con QR o tarjeta acceden a descuentos con topes mensuales de hasta $20.000 y ofertas especiales.

Mercado Pago lanzó beneficios en agosto con hasta 30% de descuento y 24 cuotas sin interés para sus usuarios.

Mercado Pago, el brazo financiero de Mercado Libre, renovó su propuesta de beneficios para agosto con descuentos y cuotas sin interés para sus usuarios.

Las promociones se podrán aprovechar al pagar con dinero en cuenta, QR, la tarjeta prepaga o la tarjeta de crédito de la plataforma.

La oferta incluye descuentos de hasta 30%, financiación de hasta 24 cuotas sin interés y promociones especiales en:

supermercados

estaciones de servicio

restaurantes

viajes

indumentaria

entretenimiento

A través de la tarjeta de crédito de Mercado Pago, los usuarios podrán acceder a 2 cuotas sin interés en compras superiores a $50.000 y a 3 cuotas sin interés para operaciones mayores a $150.000.

Esta iniciativa se suma a la de otras entidades financieras que buscan aliviar el bolsillo de los usuarios, junto a fechas especiales como el día del niño.

Con respecto a los descuento en supermercados, se podrá obtener un 25% de descuento en supermercados de la Ciudad de Buenos Aires y del interior del país, en distintas cadenas como:

Carrefour

Coto

Día

Chango Más

Sumado a ese descuento, quienes cobran su prestación social a través de Mercado Pago, acceden a un 15% de descuento en Carrefour los sábados y domingos, con tope mensual de $20.000.

Descuentos en comercios, gastronomía y combustible

Además de los beneficios en supermercados, Mercado Pago ofrece promociones en distintos rubros durante agosto. Entre las principales se encuentran:

Farmacity: 30% de descuento los miércoles pagando con QR, en compras superiores a $30.000 y con un tope mensual de $10.000

McDonald's : hasta 30% de descuento los viernes, con un tope mensual de $4.000

Burger King: 15% de descuento los miércoles pagando con QR, con un tope de $7.500

Gulf: 10% de descuento los martes y jueves, con un tope de $7.000

Dapsa: 10% de descuento los miércoles, con un tope de $5.000

Cinemark: 2x1 en entradas los lunes y martes pagando online

La propuesta también alcanza al turismo y al transporte. Despegar ofrece hasta 3 cuotas sin interés todos los días y hasta 6 cuotas los lunes en paquetes y hoteles nacionales. Además, del 24 al 30 de agosto habrá hasta 9 cuotas sin interés en paquetes nacionales.

Por su parte, Flechabus permite financiar compras en hasta 6 cuotas sin interés pagando con QR u online, mientras que quienes utilicen la tarjeta de crédito de Mercado Pago podrán acceder a hasta 9 cuotas.

La financiación también se extiende a distintas marcas y comercios. MacStation y HP ofrecen hasta 24 cuotas sin interés utilizando el botón de pago de Mercado Pago.

En indumentaria y deportes, Adidas, Asics y Solo Deportes cuentan con opciones de hasta 9 cuotas sin interés, mientras que Adidas también ofrece un 20% de descuento los miércoles pagando con QR.

Para quienes buscan aprovechar los beneficios en movilidad, Cabify ofrece viajes sin cargo de lunes a viernes entre las 7 y las 9, con un tope de $25.000 por viaje. La promoción requiere ingresar el código promocional correspondiente.

Para consultar todas las promociones disponibles, los usuarios deben ingresar a la aplicación de Mercado Pago, seleccionar la sección "Beneficios" y revisar las condiciones según su ubicación y medio de pago.