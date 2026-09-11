Una entidad de consumidores reclama a la Justicia que se revisen los intereses aplicados en operaciones de crédito por parte de la billetera virtual

La acción judicial de ACFRA busca la devolución de intereses a unos 7 millones de usuarios afectados.

Mercado Pago quedó 'bajo la lupa' de la Justicia luego de que la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA) presentara una denuncia por el cobro de tasas de interés que, argumentan, superarían el 1300% anual en algunas operaciones de crédito.

El planteo lo presentó el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, contra Mercado Libre S.R.L., la firma titular de la billetera virtual. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires, informó iProfesional.

Qué pide la asociación de consumidores

El reclamo no apunta a una operación puntual. ACFRA busca que se revisen los intereses aplicados por la plataforma durante los últimos tres años y que, si la Justicia determina que hubo cobros indebidos, se ordene la devolución de esas sumas a los usuarios afectados.

La causa nació a partir de dos casos individuales, pero la asociación pretende que el planteo tenga alcance colectivo y no quede limitado a quienes iniciaron la presentación. Según la estimación de la propia entidad, el universo de usuarios en condiciones equivalentes podría llegar a siete millones de personas en el país.

Por qué las tasas pueden superar el 1000% anual

El número que motoriza la controversia es el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA), el indicador que resume todos los componentes de un préstamo -intereses, cargos e impuestos- expresados en términos anualizados.

En los créditos personales que ofrece Mercado Pago, ese costo puede moverse en un rango amplio: la Tasa Nominal Anual va de un mínimo de 48% a un máximo de 249%, la Tasa Efectiva Anual llega hasta el 863% y el CFTEA alcanza picos de 1375,94%.

Esa cifra máxima, sin embargo, no representa lo que paga la generalidad de los usuarios. Mercado Pago aplica un esquema de tasas variables según el perfil de riesgo de cada solicitante, calculado con un modelo de scoring propio que evalúa más de 3.000 variables.

El CFTEA más alto se reserva para los montos más bajos y para los usuarios sobre los que la compañía todavía no tiene historial de pago, y corresponde a apenas un 2% de los préstamos que otorga la plataforma. A medida que el usuario construye comportamiento de pago, la tasa baja y el límite de crédito se amplía.

El Congreso debate un techo legal para las tasas de crédito

La Cámara de Diputados habilitó esta semana el debate en comisiones de 50 proyectos de ley orientados a frenar la mora récord de las familias argentinas, con 249 votos afirmativos y ninguno en contra.

Entre las iniciativas hay varias que apuntan de lleno al negocio de las billeteras virtuales: una propone incorporar a las fintech y billeteras digitales bajo el control directo del Banco Central, otra busca limitar la tasa de tarjetas a un máximo de 25% por encima de la TAMAR de plazos fijos mayoristas, y una tercera declara nulos los recargos indebidos y obliga a las entidades a reintegrar los intereses cobrados de más.

El debate en comisión tiene dos plenarios informativos, el 15 y el 22 de septiembre, con dictamen previsto para el 29 de septiembre.

Otra denuncia y la comparación con Brasil suman presión sobre Mercado Pago

La causa de ACFRA se suma a un frente judicial previo, abierto semanas atrás por el dirigente Gabriel Solano, quien también cuestionó a Mercado Libre por presunta usura y pidió suspender los cobros mientras avanza esa causa. Ambos reclamos comparten el mismo argumento de fondo: la distancia entre esas tasas y la inflación.

Según el último informe del INDEC, el índice de precios subió 33,8% interanual hasta julio, muy por debajo de los niveles de costo financiero que se les atribuyen a los créditos cuestionados.

La comparación internacional también alimenta el debate: en Brasil, donde Mercado Libre opera bajo otro esquema regulatorio, el costo financiero efectivo de sus créditos ronda el 63% anual, muy lejos de los picos que se reportan en la Argentina.