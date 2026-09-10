Con dictamen previsto para el próximo 29 de septiembre, los proyectos van desde reestructuración de deudas hasta regulación de billeteras

El debate en comisiones hasta el 29 de septiembre busca un dictamen sin costo fiscal para evitar el veto del presidente Milei.

La Cámara de Diputados aprobó debatir 50 proyectos para aliviar el sobreendeudamiento familiar, con 249 votos afirmativos.

La Cámara de Diputados dio 'luz verde' a un debate histórico sobre morosidad. 50 proyectos de ley llegaron a comisión tras un acuerdo este miércoles, que logró 249 votos afirmativos y ninguno en contra.

El paquete legislativo busca aliviar el sobreendeudamiento de las familias argentinas. Las iniciativas, que no podrán tener costo fiscal, para así evitar un veto del presidente Javier Milei, van desde declarar la emergencia crediticia hasta suspender embargos judiciales y poner topes a las tasas de interés.

Mora récord: cómo será el debate en el Congreso

Las comisiones trabajarán en dos plenarios informativos. El primero será el martes 15 de septiembre y el segundo el martes 22.

El dictamen está previsto para el martes 29 de septiembre. Allí se definirá qué proyectos avanzan al recinto.

La oposición logró una victoria táctica importante. La comisión de Presupuesto quedó afuera del temario, lo que garantiza que ningún dictamen podrá derivar en gasto adicional para las arcas del Estado.

El bloque de La Libertad Avanza dio quórum para la sesión. PRO y UCR no acompañaron, en un contexto de fricciones con el oficialismo por el cambio de postura frente al reclamo opositor.

Emergencia crediticia y suspensión de embargos

Un grupo central de iniciativas declara la emergencia por endeudamiento. Los plazos van de 180 días a dos años, y durante ese período se suspenderían ejecuciones judiciales, remates y embargos sobre deudas de consumo.

El proyecto 1396-D-2026 suspende por 180 días los juicios de ejecución y medidas cautelares sobre deudas familiares.

La iniciativa 1892-D-2026 declara la emergencia específicamente en créditos hipotecarios UVA sobre vivienda única.

El expediente 0386-D-2026 crea el Régimen Esencial de Desendeudamiento (RED). Contempla un fondo específico para refinanciación.

El proyecto 0973-D-2026 establece emergencia por 360 días para deudas de tarjetas de crédito y créditos fintech.

La propuesta 3368-D-2026 combina emergencia por un año con un techo legal a las tasas bancarias.

El expediente 3445-D-2026 declara emergencia para créditos tomados desde 2024. Incluye la posibilidad de condonaciones en algunos casos.

El proyecto 4040-D-2026 impulsa el Régimen de Emergencia para el Desendeudamiento Social (REDES).

La iniciativa 3501-D-2026 apunta a servicios públicos: emergencia por 180 días para deudas de luz, gas y agua.

Topes a tasas de interés y comisiones bancarias

Otro bloque de proyectos ataca directamente el costo del crédito. Las propuestas buscan limitar tanto tasas como comisiones.

El expediente 0185-D-2025 establece un límite del 3% en comisiones a comercios por tarjetas de crédito. Para débito, el tope sería del 1,5%.

La iniciativa 0885-D-2026 propone que la tasa de tarjetas no supere en más de 25% la tasa TAMAR de plazos fijos mayoristas.

El proyecto 3170-D-2026 fija que la cuota de reestructuración no puede exceder el 40% del ingreso familiar.

El expediente 3638-D-2026 declara nulos los recargos indebidos. Obliga a las entidades a reintegrar intereses cobrados de más.

Reestructuración y segunda oportunidad para deudores

Varios proyectos crean mecanismos administrativos para renegociar deudas. El objetivo es evitar que los casos lleguen a la Justicia.

La iniciativa 0510-D-2026 impulsa un marco integral de crédito responsable. Incluye un régimen de segunda oportunidad y regula el modelo "comprá ahora, pagá después".

El proyecto 0804-D-2026 establece un plan de regularización para deudores reportados en la Central de Deudores del BCRA.

El expediente 5136-D-2025 condona intereses moratorios en tarjetas con más de 60 días de mora.

Las propuestas 1279-D-2026 y 1280-D-2026 crean la plataforma "DesendeudAR". También impulsan un programa de alivio administrado por ANSES.

La iniciativa 7121-D-2025 restituye los créditos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. Los fondos irían a desendeudamiento familiar.

Los proyectos 0529-D-2026 y 3756-D-2026 habilitan un concurso o trámite judicial ágil para personas físicas sobreendeudadas. Protegen especialmente la vivienda.

Protección al consumidor y regulación de cobranzas extrajudiciales

Otro eje apunta a los métodos de cobro. Las iniciativas buscan regular la relación entre deudores y entidades.

El expediente 4048-D-2025 prohíbe contactar al deudor o su entorno familiar fuera del horario de 8 a 20.

La propuesta 0061-D-2026 impide notificaciones que simulen reclamos judiciales en las gestiones de cobro extrajudicial.

El proyecto 4081-D-2026 incorpora al Código Penal sanciones para el hostigamiento a deudores.

La iniciativa 2097-D-2026 responsabiliza a bancos y plataformas por ciberestafas. Establece la nulidad del crédito no consentido.

El expediente 3934-D-2026 refuerza el rol de las asociaciones de consumidores. Les da mayor peso en la mediación extrajudicial.

Regulación de fintech y billeteras virtuales bajo la lupa

El crédito no bancario registra niveles de mora muy superiores a los del sistema tradicional. Un grupo de proyectos busca someter a fintechs y billeteras al control del Banco Central.

La iniciativa 1123-D-2026 regula a proveedores no financieros de crédito. Prohíbe préstamos a sola firma sin evaluación crediticia.

El proyecto 3449-D-2026 incorpora a billeteras virtuales y tarjetas digitales bajo la órbita del BCRA.

El expediente 3832-D-2026 exige transparencia en el scoring crediticio automatizado. Los usuarios tendrían derecho a conocer qué variables determinan su calificación.

La propuesta 3933-D-2026 impide la elusión regulatoria de plataformas digitales de crédito.