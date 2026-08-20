Miles de personas podrían reclamar la devolución de dinero tras una denuncia que cuestiona intereses aplicados por la plataforma financiera

La acusación se basa en tasas de interés del 1375% anual, "evidentemente desproporcionadas" según el Código Penal.

El dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda Gabriel Solano presentó el 19 de agosto de 2026 una ampliación de la denuncia penal que había radicado la semana anterior contra Marcos Galperin por presunto delito de usura.

La novedad de esta presentación es el pedido de una medida cautelar. "Hemos solicitado a la Justicia que de manera inmediata le ordene a Mercado Pago que cese con el cobro de los préstamos otorgados hasta tanto se sustancie nuestra denuncia por usura", explicó Solano.

El fundamento de la urgencia es aritmético y es el planteo más disruptivo de toda la presentación: si los intereses se recalcularan a una tasa razonable, según el denunciante, "muchas personas ya concluyeron el pago de sus préstamos e incluso más, que Mercado Libre le debe devolver dinero. Así, los deudores pasarían a ser acreedores y los acreedores deudores".

La causa tramita en el Juzgado Criminal y Correccional N° 53, a cargo del juez Francisco Carlos Aponte, y la investigación quedó en manos de la Fiscalía N° 60 de Cecilia Incardona.

Qué dice el Código Penal sobre usura y por qué aplica acá

El artículo 175 bis del Código Penal argentino, dentro del capítulo de delitos contra la propiedad, define como usura la conducta de quien "aprovechándose de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación".

La pena prevista es de uno a tres años de prisión más multa. La norma establece además penas agravadas de hasta seis años cuando el prestamista o comisionista sea "usurario profesional o habitual".

El punto jurídicamente central de la denuncia es la calificación de "evidentemente desproporcionadas". Ahí es donde el denunciante concentra su argumentación comparativa.

Cómo se compara el 1375% con el resto del mercado

Solano construyó su planteo sobre cuatro comparaciones que apuntan a demostrar la desproporción:

Frente a la inflación: la tasa denunciada es más de 40 veces superior al índice anual , que ronda el 32%

la tasa denunciada es más de , que ronda el 32% Frente al costo de fondeo: la propia Mercado Pago ofrece un rendimiento del 18% anual a quienes dejan saldo en la billetera. El spread entre lo que paga y lo que cobra es el eje del reclamo

la propia Mercado Pago ofrece un rendimiento del a quienes dejan saldo en la billetera. El spread entre lo que paga y lo que cobra es el eje del reclamo Frente al sistema bancario: las tasas de referencia del Banco Nación quedan muy por debajo de ese nivel

las tasas de referencia del Banco Nación quedan muy por debajo de ese nivel Frente a la propia empresa en otros mercados: según la denuncia, la tasa argentina supera en 21 veces la que la misma compañía ofrece en países de la región como Brasil

"La total desproporción de la tasa que cobra Mercado Pago salta a la vista con cualquier comparación que se realice", sostuvo Solano en la presentación.

A quiénes alcanza este tipo de crédito y qué viene ahora

El perfil del tomador es lo que le da densidad social al caso. Los créditos inmediatos de la billetera se otorgan sobre la base de un scoring propio y llegan mayoritariamente a personas que no acceden al crédito en el sistema bancario formal.

Es el mismo universo que quedó fuera del circuito tradicional tras el fuerte deterioro de la mora bancaria de los últimos dos años, y que recurre al crédito digital para cubrir gastos corrientes.

En paralelo a la vía judicial, el denunciante anticipó que participará de la movilización a Plaza de Mayo convocada por la CGT junto a familias afectadas por el endeudamiento, y que el viernes se movilizará con familias de La Matanza al depósito de Mercado Libre de Villa Celina.

La resolución del pedido cautelar quedará ahora en manos del juzgado interviniente. Al cierre de esta nota, Mercado Pago no había emitido comentarios públicos sobre la ampliación de la denuncia.