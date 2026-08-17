Strategy, el mayor holder institucional de BTC, presentó su nuevo modelo, al que denominó "Pila de Finanzas Digitales", que tiene como foco el uso de USDT

Expertos advierten sobre las presiones financieras de Strategy y su modelo apalancado, que forzó la venta de BTC y afecta la credibilidad de Saylor.

El esquema separa BTC como reserva de valor de USDT para transacciones diarias, reconociendo la ineficiencia de Bitcoin como medio de pago.

Michael Saylor de Strategy lanzó su "Pila de Finanzas Digitales", asignando a Bitcoin el rol de capital y a USDT como moneda transaccional.

Michael Saylor, cofundador y presidente ejecutivo de Strategy, y Bitcoin (BTC) volvieron a ser noticia por su nuevo esquema que incorporó las stablecoins como parte de una arquitectura más amplia de finanzas digitales de la empresa.

El presidente de la compañía presentó el pasado 13 de agosto un modelo al que denominó "Pila de Finanzas Digitales", que se distingue por diferentes funciones para los activos digitales.

En la parte central de la propuesta de Saylor aparece Bitcoin, como "capital digital", mientras que USDT, la stablecoin emitida por Tether, es presentada como "moneda digital".

Con un cambio en su narrativa, la nueva propuesta de Strategy reconoció que una economía basada en activos digitales necesita instrumentos con funciones diferentes.

Bitcoin como reserva y USDT como herramienta de uso cotidiano

En el esquema de Saylor, Bitcoin posee el papel principal como activo destinado a la preservación de riqueza y la acumulación de capital, mientras que USDT, en cambio, ocupará un lugar asociado con la estabilidad, la liquidez y las transacciones.

Es por eso que, mientras el precio de Bitcoin puede experimentar fuertes variaciones, una stablecoin como USDT buscará mantener una cotización estable respecto del dólar, lo que le permite utilizarla para transferir valor y realizar pagos sin asumir directamente la volatilidad característica de BTC.

De esta manera, Saylor planteó una especie de división del trabajo entre ambos activos, ya que Bitcoin funcionaría como reserva de capital, mientras que las stablecoins y otros productos permitirían transformar ese capital en herramientas más adecuadas para las operaciones cotidianas.

Actualmente, el mayor holder de Bitcoin del mundo posee unos 840.447 BTC, más de u$s63.300 millones, según indicó su registro corporativo oficial actualizado al mes de agosto de 2026.

Agustín Crivelli, economista UBA y CONICET, manifestó que la razón de fondo es práctica de este cambio en la estrategia de Saylor, ya que Bitcoin tiene una limitación estructural que el ejecutivo nunca pudo resolver con retórica.

"Es un activo de reserva extraordinario, pero un medio de pago ineficiente, lento, volátil y costoso para transacciones cotidianas. El modelo reconoce explícitamente que no todos los instrumentos deben cumplir las mismas funciones", subrayó el economista.

Además, Crivelli añadió que, a medida que se avanza desde Bitcoin hacia instrumentos más orientados al uso diario, disminuyen la volatilidad y el potencial de rentabilidad, mientras aumentan la estabilidad y la utilidad transaccional.

Pero hay un contexto que Saylor no publicita, según explicó el economista, en referencia al marco teórico, que apareció exactamente cuando Strategy estaba siendo sometida a una prueba de estrés severa en su balance, habiendo ya roto su regla de "nunca vender" al liquidar 6.948 BTC por u$s432 millones para pagar dividendos y mantener liquidez.

Michael Saylor, fundador de Strategy, ahora apuesta por USDT en el seno de su empresa

"El USDT no es solo filosofía financiera, es también una respuesta pragmática a las obligaciones de caja que su modelo apalancado genera", hizo hincapié Crivelli.

Para entender la estrategia de Saylor, Iván Bole, abogado fintech y entendido en criptomonedas, manifestó que el modelo de Strategy es una jugada de ajedrez o de ruleta muy agresiva.

"Compran cantidades masivas de Bitcoin emitiendo deuda y acciones preferentes. Aunque les fue de manera impresionante en las épocas alcistas, su estrategia tiene puntos débiles que preocupan", aseveró el especialista.

Emitir bonos y acciones preferentes significa que sí o sí tienen que pagar intereses y dividendos en dólares billete, según expresó Saylor, por lo que si el mercado cripto se desinfla, corrige o entra en bear market, de algún lado tienen que sacar la liquidez.

Y añadió: "por eso la soga del flujo de caja aprieta demasiado para cubrir las deudas; podrían verse obligados a liquidar Bitcoin, lo que tiraría el mercado aún más abajo. El modelo funciona como un Bitcoin apalancado. Cuando el mercado cripto sube, la acción vuela; pero cuando el mercado se desangra, las acciones caen el doble de rápido".

¿Se bajó Strategy de Bitcoin?

En relación a esta idea de si Strategy dejó a BTC de lado o no, Crivelli sentenció que no se bajó, pero sí confirmó que su credibilidad quedó fisurada y que Saylor lo sabe.

La distinción que Saylor intentó instalar tras las ventas fue la siguiente, según explicó el economista: "Cuando digo 'nunca vendas tu Bitcoin', hablo como un ahorrador a otro. Yo nunca he vendido el mío, ni un solo satoshi. Strategy es una empresa pública, no mi wallet".

"Es una defensa técnicamente válida, pero políticamente débil; durante años Saylor construyó su marca personal y la de Strategy como una sola narrativa, y ahora intenta separarlas cuando la presión aprieta", agregó.

La pregunta relevante no es si Strategy vendió Bitcoin, fundamentó Crivelli, sino si vendió porque la tesis se rompió o porque necesitaba preservar la infraestructura que le permite comprar más en el futuro.

"Si vende una parte limitada para mantener la credibilidad de sus acciones preferentes y conservar abierto el canal de financiamiento, la lectura puede ser la contraria: vende poco hoy para poder comprar más mañana", concluyó Crivelli.