El Banco Central prepara una herramienta para que bancos y billeteras detecten cuentas vinculadas al juego ilegal mediante perfiles de riesgo

La medida busca impedir que cuentas bancarias financien apuestas no autorizadas, fortaleciendo el sistema de pagos.

El mecanismo facilita a bancos y billeteras virtuales identificar perfiles de riesgo y patrones transaccionales inusuales.

El BCRA implementa herramienta para que bancos y billeteras detecten cuentas vinculadas a juego ilegal con información gratuita.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) prepara una nueva herramienta para que bancos y billeteras virtuales puedan detectar cuentas relacionadas con el juego ilegal mediante información gratuita y perfiles de riesgo.

El mecanismo busca reforzar los controles sobre el sistema de pagos electrónicos, dificultar el canal hacia apuestas no autorizadas y evitar que cuentas bancarias o virtuales funcionen como intermediarias financieras.

¿Cómo funcionará el nuevo control del BCRA?

El BCRA pondrá información pública y gratuita a disposición de bancos y billeteras virtuales para identificar señales de riesgo asociadas con cuentas utilizadas para canalizar fondos hacia plataformas de apuestas ilegales.

La autoridad monetaria explicó que esta información permitirá anticipar posibles maniobras y mejorar la capacidad de las entidades para detectar relaciones entre cuentas y movimientos financieros vinculados con actividades de juego no autorizado.

El organismo precisó que "la información contribuirá a la detección temprana de cuentas que podrían ser utilizadas para canalizar fondos hacia cuentas vinculadas con actividades de juego ilegal".

Con esos datos, los operadores podrán fortalecer el análisis de las transacciones y reconocer comportamientos que se aparten de los patrones habituales, especialmente cuando existan movimientos relacionados con plataformas de apuestas no autorizadas.

El BCRA señaló que esta metodología permitirá "facilitar la identificación de patrones transaccionales inusuales" y agregó que la información tendrá un "tratamiento confidencial y responsable de la información".

La medida apunta a impedir que las cuentas bancarias o virtuales funcionen como intermediarias para financiar apuestas sin autorización, mediante controles transaccionales y cooperación entre los actores del sistema.

¿Qué harán los bancos y billeteras virtuales con los perfiles de riesgo?

La normativa establece que, a partir de información pública, los administradores deberán elaborar una evaluación individual para detectar posibles riesgos de fraude y facilitar controles sobre las operaciones realizadas.

El procedimiento indica que "los administradores elaborarán un perfil de riesgo de fraude de cada persona", que será transferido gratuitamente a bancos y proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago, conocidos como PSPCP.

Los bancos y billeteras deberán incorporar esa evaluación durante distintas etapas de la relación con sus usuarios, desde la apertura de cuentas hasta los controles posteriores exigidos por la regulación vigente.

En concreto, el perfil se aplicará "en el monitoreo transaccional, en las altas de clientes y en la revisión periódica", dentro de las "reglas sobre conozca a su cliente (KYC)" que deben cumplir las entidades.

El BCRA anticipó que la incorporación del mecanismo tendrá "una implementación gradual", para que los participantes puedan adaptar sus procesos y sumar los nuevos datos a sus herramientas existentes.

La entidad busca desarrollar "una herramienta que brinda una visión sistémica, complementando y enriqueciendo los modelos de análisis" que ya utilizan los distintos actores del sistema nacional de pagos.