El vicepresidente del Banco Central explicó que la mora crediticia se estabilizó y detalló qué deberían hacer los bancos para revertir la tendencia

El BCRA exige a los bancos absorber las pérdidas y descartó asistencia estatal, promoviendo acuerdos privados y refinanciaciones récord.

La mora de las familias trepó al 12,94%, casi triplicando la del año anterior, afectando a 6 millones de personas con atrasos.

La morosidad crediticia en Argentina alcanzó su pico y se estabilizó en 7,7%, anticipando una posible baja, según el vicepresidente del BCRA.

La morosidad crediticia en Argentina "está llegando o ya ha llegado a su pico", aseguró el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning.

El funcionario explicó que el indicador se mantuvo estable en torno al 7,7% durante los últimos tres meses, tras 19 subas mensuales consecutivas, y anticipó que a partir de ahora debería comenzar a ceder.

Werning realizó las declaraciones este jueves durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que se desarrolla en Puerto Iguazú, Misiones.

Además de referirse a la mora, el funcionario destacó que los préstamos al sector privado crecen desde mayo, con mayor dinamismo en las operaciones en dólares y en el financiamiento a empresas.

La brecha entre la mora de las familias y las empresas

La diferencia entre hogares y compañías explica buena parte del problema, según el propio vicepresidente del BCRA. Mientras que las empresas afrontan hoy un costo financiero equivalente a un quinto del que tenían durante el pico de incertidumbre electoral de octubre de 2025, las familias apenas lograron una reducción de "un cuarto" respecto de ese máximo.

"Las tasas de interés son altas y esas tasas de interés altas inducen a la mora porque son impagables en términos reales para muchos", afirmó Werning.

Según datos oficiales del Informe sobre Bancos del BCRA, la irregularidad crediticia entre los hogares alcanzó 12,8% en mayo, casi el triple que un año atrás, cuando se ubicaba en 4,5%.

Qué le pide el Banco Central a los bancos para frenar la mora

Frente a este escenario, Werning planteó que las entidades financieras deberían absorber las pérdidas con sus propios recursos en lugar de trasladarlas a los deudores mediante tasas más altas.

"En la medida que haya bancos que quieran compensar el costo de la mora, no con capital sino cobrándole mucho más a las familias, la probabilidad de generar un círculo virtuoso de repago de crédito es muy baja", advirtió.

El funcionario descartó además cualquier tipo de asistencia estatal o "propuestas populistas" para atender el problema, al considerar que "atentan contra el acceso al crédito".

En su lugar, propuso que las soluciones surjan de acuerdos entre privados: "Es una solución entre privados, entre los bancos y los deudores. El crecimiento muy fuerte de las refinanciaciones están en ese camino. La clave es a qué costo", remarcó.

Así evolucionó la morosidad en los hogares de Argentina

El diagnóstico de Werning llega en un contexto de deterioro sostenido. Estimaciones privadas de la consultora 1816, que anticipan el próximo Informe de Bancos que el BCRA publicará en septiembre, ubicaron la mora total del sector privado en 7,73% durante julio, frente al 7,63% de junio.

Entre las familias, el indicador habría llegado a 12,94%, con casi 6 millones de personas con atrasos de más de 90 días.

En paralelo, las refinanciaciones de deudas tocaron un récord de $2,6 billones en julio, según ese mismo relevamiento, lo que coincide con el llamado que hizo Werning a los bancos para extender plazos y bajar tasas.

El deterioro golpea especialmente a los préstamos personales y a las tarjetas de crédito, las líneas con mayor peso dentro del saldo irregular de los hogares.

El vicepresidente del BCRA aprovechó además su exposición para volver a respaldar la reforma de la Carta Orgánica del organismo, impulsada por el oficialismo, y cuestionó la idea de que un poco más de inflación no sea grave, al sostener que "no impulsa el crecimiento, no eleva la productividad y tampoco protege a sectores vulnerables".