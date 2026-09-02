Con las tarifas de transporte en alza, bancos y billeteras lanzaron descuentos de hasta 100%. Estas son las promociones vigentes en septiembre

Estas promociones mitigan el impacto de los aumentos en tarifas del AMBA, permitiendo un ahorro significativo.

Santander, Cuenta DNI y Mercado Pago ofrecen beneficios con topes de hasta $16.000, pagando con QR o NFC.

Accedé a reintegros de hasta 100% en transporte público (colectivos y subtes) durante septiembre por bancos y billeteras.

Los usuarios del transporte público pueden acceder durante septiembre a reintegros de hasta 100% en colectivos y subtes mediante bancos, billeteras virtuales y tarjetas.

Los beneficios dependen del medio de pago, tienen distintos topes mensuales y requieren pagar con QR o tecnología NFC desde el celular.

Las promociones cobran relevancia luego de los nuevos aumentos en las tarifas del transporte.

Los descuentos de hasta 100% en transporte

Entre las opciones disponibles, algunas promociones permiten recuperar la totalidad del valor del viaje, aunque siempre están sujetas a un límite mensual.

Santander + MODO ofrecen 50% de reintegro en colectivos y subtes mediante QR, con un tope de $8.000 mensuales. Los clientes de Santander Sorpresa pueden llegar a 100%, con un máximo de $16.000 por mes, según las condiciones informadas para septiembre.

Cuenta DNI también permite acceder a un 100% de reintegro en colectivos, subtes y Premetro. Para obtenerlo hay que pagar mediante NFC con una tarjeta Visa Débito, con un tope de $10.000 por tarjeta.

los descuentos aplican en el AMBA

En el caso de Mercado Pago, la promoción informada para septiembre contempla reintegros de hasta 70% en colectivos y subtes mediante QR, con un tope mensual de $5.000.

Beneficios con 50% de descuento

Entre los beneficios más amplios aparece Galicia, que ofrece 50% de reintegro en colectivos al pagar mediante NFC con tarjetas Mastercard de crédito, con un máximo de $15.000 mensuales.

Ualá mantiene 50% de reintegro en colectivos con la tarjeta desde la billetera del celular. La promoción está disponible todos los días hasta el 30 de septiembre y tiene un tope de $15.000 por mes.

Prex también ofrece 50% de reintegro en colectivos con la tarjeta Mastercard desde el celular mediante NFC. El beneficio tiene un tope de $15.000 mensuales y está vigente hasta el 30 de septiembre.

A estas alternativas se suma Cocos, con 50% de reintegro en colectivos mediante su tarjeta prepaga Mastercard y pago NFC, con un tope de $15.000 por mes.

Por su parte, Ripio, ofrece 50% en colectivos y subtes, aunque el límite depende del nivel del usuario.

También existe un beneficio general asociado a Mastercard que permite obtener 50% de reintegro en colectivos adheridos mediante NFC con tarjetas de débito, crédito o prepaga, con un tope de $15.000 mensuales por tarjeta.

Otros beneficios para transporte y viajes a larga distancia

Para quienes utilizan Banco Macro, la promoción es de 20% de reintegro en colectivos y subtes, con un máximo de $10.000 por usuario al mes.

El pago debe realizarse mediante QR Transporte desde la app de MODO o la aplicación de Macro, utilizando dinero disponible en una cuenta del banco. La promoción está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por fuera del transporte público, el Banco Provincia lanzó desde el 1 de septiembre una promoción para la compra de pasajes de ómnibus de larga distancia.

Los clientes pueden financiar las compras en 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad, en empresas adheridas.

La promoción está vigente todos los días hasta el 31 de diciembre de 2026 y permite realizar el pago de forma física o mediante tarjetas digitalizadas en Cuenta DNI.

Con tarifas que volvieron a subir en septiembre, elegir el medio de pago puede generar una diferencia importante en el gasto mensual. Para aprovechar los beneficios, sin embargo, es clave revisar qué transporte está incluido, cómo debe realizarse el pago y cuál es el tope de reintegro antes de utilizar cada promoción.