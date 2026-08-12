Los ciberdelincuentes aprovechan la urgencia por conseguir empleo para robar dinero, contraseñas y datos personales vía anuncios y perfiles falsos

Expertos recomiendan mantener las conversaciones dentro de la plataforma y desconfiar de ofertas con pagos previos o salarios desproporcionados.

Los ciberdelincuentes usan inteligencia artificial para crear perfiles falsos y captar víctimas, desviándolas a WhatsApp para robar dinero o datos.

LinkedIn alertó sobre un aumento de estafas laborales que afectan al 55% de los usuarios argentinos, quienes son blanco de falsas ofertas y perfiles.

LinkedIn, la principal red social de empleo a nivel global, alertó sobre el crecimiento de falsas ofertas laborales que en realidad son estafas.

El fenómeno ya afecta a más del 55% de los argentinos que utilizan la plataforma como principal canal de búsqueda de empleo.

Los ciberdelincuentes aprovechan la urgencia por conseguir trabajo para robar dinero, contraseñas y datos personales a través de anuncios fraudulentos y perfiles falsos.

Cómo identificar estafas laborales en LinkedIn que buscan robar dinero

En los últimos meses, las estafas laborales en LinkedIn se multiplicaron con modalidades cada vez más sofisticadas.

Los delincuentes crean perfiles de reclutadores con fotos generadas por inteligencia artificial, publican vacantes con sueldos desproporcionados y luego intentan sacar a los postulantes de la plataforma hacia canales como WhatsApp o Telegram.

Una vez allí, los estafadores exigen pagos por capacitaciones, exámenes médicos o equipos de trabajo, o bien capturan credenciales bancarias y corporativas mediante formularios externos.

LinkedIn alerta por el crecimiento de falsas ofertas laborales que en realidad son estafas

Estas campañas se apoyan en técnicas de ingeniería social, mediante las cuales los ciberdelincuentes construyen una identidad creíble y generan urgencia para reducir el tiempo de verificación.

En algunos casos, incluso instalan malware en las computadoras de los candidatos, lo que les permite acceder a información sensible de las empresas donde trabajan.

LinkedIn recomendó mantener las conversaciones dentro de la plataforma hasta confirmar la identidad del reclutador, verificar que los correos provengan de dominios corporativos y desconfiar de cualquier oferta que implique pagos iniciales o salarios fuera de mercado.

Además, aconsejó a todo usuario denunciar los perfiles sospechosos y cortar el contacto de inmediato en caso de detectar irregularidades.

Crece la preocupación por el uso de la IA en torno a la seguridad

Los ciberdelincuentes ya utilizan inteligencia artificial para perfeccionar ataques de ingeniería social, creando fraudes hiperpersonalizados con deepfakes, clonación de voz y phishing automatizado que resultan cada vez más difíciles de detectar.

En este contexto, CertiSur y la consultora D´Alessio IROL publicaron un informe que detalla la inserción de las herramientas de IA y el aprovechamiento que los ciberdelincuentes utilizan de la misma.

El 81% de los usuarios consultados asoció el despliegue de IA con los riesgos de fraude, mientras que el 40% muestra desconfianza sobre la privacidad de la información provista. Por consiguiente, el 87% de las personas solicita intervención del factor humano para la supervisión de las decisiones algorítmicas.

"La IA aceleró la transformación digital, pero también está modificando la forma en que operan los ciberdelincuentes. Hoy es posible generar ataques más sofisticados, personalizados y difíciles de detectar. Frente a ese escenario, la identidad digital y los mecanismos de validación cobran un rol estratégico para reducir los riesgos sin afectar la experiencia del usuario," destacó Armando Catarralá, CTO de CertiSur.

En el área de incidentes informáticos, los datos mostraron que el 43% de los usuarios resultó víctima de hackeos o fraudes en 2025 y principios de 2026. Específicamente, la modalidad con mayor número de reportes es la suplantación de identidad o phishing, vehiculizada a través de la aplicación WhatsApp (31%), servicios de correo electrónico (23%) y llamadas por teléfono (20%).

En respuesta a esta coyuntura, el 48% de la muestra adoptó medidas de seguridad y el 17% detuvo sus operaciones en determinadas plataformas web. Las herramientas de prevención con mayor nivel de utilización actual fueron:

El uso de contraseñas (91%)

La inhabilitación de archivos provenientes de correos desconocidos (76%)

La autenticación mediante SMS (59%)

"La confianza en canales digitales ya no depende únicamente de la tecnología, sino de la capacidad de validar identidades, proteger la información y ofrecer procesos simples que den certezas al usuario", destacó Néstor Markowicz, COO de CertiSur.