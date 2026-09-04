La Resolución General 1164/2026 recorta más del 50% de la extensión normativa vigente y redefine las obligaciones de estas entidades

Esta desregulación moderniza el mercado de capitales argentino, promueve inversiones y agilidad, parte del "Big Bang" de la CNV.

La Resolución General 1164/2026 recorta más del 50% la normativa vigente, agilizando procedimientos y sin perder supervisión.

La CNV aprobó una reforma integral del régimen de calificadoras de riesgo, buscando simplificar procesos y reducir burocracia.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó una reforma integral del régimen aplicable a las calificadoras de riesgo, con el objetivo de simplificar procesos, reducir burocracia y adecuar la normativa a estándares internacionales.

La Resolución General 1164/2026 recorta más del 50% de la extensión normativa vigente y redefine las obligaciones de estas entidades.

¿Qué cambios introdujo la CNV para las calificadoras de riesgo?

La CNV dispuso la desregulación y simplificación integral del marco regulatorio de las calificadoras de riesgo, en línea con el proceso de modernización que la entidad impulsa desde 2024.

El presidente del organismo, Roberto E. Silva, destacó que se trata de una "reforma histórica" que elimina requerimientos innecesarios y agiliza los procedimientos, sin resignar transparencia ni supervisión.

La nueva normativa reduce el número de secciones de 48 a 27 y los artículos de 164 a 81, reorganizando el contenido en tres capítulos diferenciados para facilitar la consulta y la interpretación.

Entre las modificaciones más relevantes se encuentran las siguientes:

Fortalecimiento de la independencia del proceso de calificación, eliminando la obligación de notificar previamente las reuniones del consejo de calificación y la participación de la CNV en ellas.

Flexibilización de reglas de tercerización y convenios de calificación , otorgando mayor libertad para definir metodologías, escalas y categorías.

Simplificación de requisitos de divulgación y revisión , estableciendo un esquema de monitoreo permanente con actualización anual mínima.

Mayor flexibilidad para actividades complementarias, siempre que no generen conflictos de interés.

Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV)

La reforma forma parte de la Ley de Financiamiento Productivo N° 27.440 y en la derogación de normas previas como el Decreto N° 1023/2013, además de alinearse con los estándares internacionales de IOSCO.

El objetivo declarado es modernizar el mercado de capitales argentino, reducir cargas administrativas y mejorar la eficiencia regulatoria, en un contexto de creciente necesidad de atraer inversiones y fortalecer la transparencia financiera.

La CNV sostiene que esta simplificación permitirá a las calificadoras de riesgo operar con mayor agilidad y adaptarse mejor a las dinámicas del mercado, al tiempo que se mantiene un esquema de supervisión robusto.

Cómo avanza el 'Big Bang' regulatorio que impulsa la CNV

Durante el Marval Fast 2026, Fintech, Argentina, Strategy & Technology, un encuentro que reunió expertos nacionales e internacionales del ecosistema fintech y reguladores, Silva destacó el marco regulatorio de transformación profunda del mercado de capitales y brindó detalles de la innovación a nivel regional y global en materia de activos digitales, como la regulación del Proveedor de Servicios de Activos Virtuales y el Régimen de Tokenización.

También enfatizó que el proceso de modernización y simplificación, y el paquete de medidas denominado 'Big Bang', son una profunda reforma regulatoria y, en particular, resaltó la RG N° 1150, que amplió el Régimen de Tokenización para valores negociables con oferta pública automática.

El presidente de la CNV destacó que "estamos impulsando un antes y un después en la historia del mercado de capitales argentino. El Big Bang representa una transformación profunda que busca dejar atrás trabas y burocracia, simplificar las reglas y construir un mercado más ágil, dinámico y competitivo".

Y agregó que "nuestro objetivo es impulsar el crecimiento del mercado, siempre teniendo como eje la protección del inversor, promoviendo que más empresas puedan acceder al financiamiento, y que los CFO tengan la libertad de decidir cuándo salir al mercado".

Por último, subrayó que "además, con la innovadora normativa de tokenización, sumada a la regulación de PSAVs, hemos incorporado de manera novedosa la incorporación de nuevos instrumentos y ampliado las posibilidades de inversión. Sin dudas, estamos construyendo un mercado de capitales más grande, moderno y preparado para acompañar el crecimiento de la Argentina".