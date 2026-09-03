El nuevo estatus financiero de la Ciudad permite acceder a mercados globales, mejorar condiciones de deuda y avanzar con proyectos estratégicos

Esta máxima calificación, celebrada por Jorge Macri, facilita financiamiento para obras de infraestructura y gestión de deuda porteña.

La mejora a raAAA refleja finanzas superavitarias, alta liquidez y el 85% de ingresos propios, claves para la autonomía de CABA.

Standard & Poor's elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires a raAAA, el máximo nivel en la escala nacional.

La Ciudad de Buenos Aires consiguió una de las mejores noticias financieras que puede recibir un gobierno: Standard & Poor's elevó su calificación crediticia desde raAA+ hasta raAAA, el máximo nivel dentro de la escala nacional argentina.

La mejora no significa simplemente que la Ciudad tenga una buena situación económica. En términos prácticos, representa una señal para bancos e inversores: S&P considera que Buenos Aires tiene una capacidad extremadamente fuerte para cumplir con sus compromisos financieros dentro del mercado argentino.

La decisión, confirmada esta semana, dejó a la administración porteña con la máxima nota disponible en la escala nacional y con perspectiva estable.

Pero la pregunta más importante para los vecinos y para el mercado es otra: ¿para qué sirve realmente tener una calificación AAA?

Qué significa que S&P le haya dado AAA a la Ciudad de Buenos Aires

Una calificación crediticia funciona, en términos simples, como una evaluación sobre la capacidad de pago de quien toma deuda.

Cuanto mejor es esa evaluación, mayor confianza puede generar entre los inversores.

En el caso de la Ciudad, pasar de raAA+ a raAAA significa alcanzar el escalón más alto de la escala nacional de S&P National Ratings.

La calificadora destacó varios factores detrás de su decisión:

Resultados fiscales superavitarios sostenidos

Una administración financiera prudente

Acumulación de reservas de liquidez

Reducción del endeudamiento

Capacidad para mantener inversiones en infraestructura

Menor dependencia de transferencias nacionales

S&P también remarcó la capacidad de la Ciudad para atravesar períodos de volatilidad económica y absorber reducciones en los recursos provenientes de otros niveles del Estado.

Dicho de otra manera, Buenos Aires logró convencer a una de las principales agencias de riesgo del mundo de que sus cuentas tienen capacidad para resistir incluso cuando la economía argentina se complica.

La gran ventaja: Buenos Aires recauda buena parte de su propio dinero

Uno de los factores que diferencia a la Ciudad de otros distritos argentinos es su capacidad para generar recursos propios.

Según el análisis de S&P, alrededor del 85% de sus ingresos proviene de recursos generados por la propia Ciudad.

Ese dato es especialmente relevante en Argentina.

Las provincias y municipios suelen depender en distinta medida de transferencias nacionales. Cuando esos fondos se reducen o llegan tarde, las cuentas públicas pueden sufrir rápidamente.

Buenos Aires tiene una mayor autonomía financiera.

Eso no significa que sea inmune a los problemas económicos nacionales, pero sí que cuenta con una fuente de ingresos propia considerablemente más importante que otros gobiernos subnacionales.

"La AAA es como tener el mejor historial financiero dentro de un barrio complicado: seguís viviendo en el mismo barrio, pero cuando necesitás crédito, todos saben que probablemente vas a pagar".

Tener mejor calificación puede ayudar a conseguir financiamiento más barato

La nota de una calificadora no llena automáticamente las arcas públicas.

Su importancia aparece cuando llega el momento de buscar financiamiento.

Un inversor que compra deuda quiere saber algo fundamental: ¿qué posibilidades hay de que me devuelvan el dinero?

Una mejor evaluación crediticia puede ampliar el universo de potenciales compradores de bonos y mejorar las condiciones para acceder al mercado.

Por eso, una calificación AAA puede convertirse en una herramienta importante para financiar obras de infraestructura o administrar vencimientos de deuda.

La Ciudad ya volvió en los últimos meses al mercado internacional.

Según la información citada por S&P, Buenos Aires realizó dos operaciones internacionales por un total de u$s1.100 millones: una emisión de u$s600 millones en noviembre de 2025 y otra por u$s500 millones en mayo de 2026.

Los recursos estuvieron vinculados principalmente con la estrategia de administración y refinanciación de pasivos financieros.

Las cuentas porteñas: superávit, inversión y más obras

S&P proyectó que la Ciudad mantendrá un resultado operativo positivo durante los próximos años.

La estimación de la agencia apunta a un balance operativo promedio equivalente al 19,7% de los ingresos corrientes durante el período 2026-2028.

Sin embargo, hay un dato interesante.

Después de contabilizar las inversiones en infraestructura, las cuentas podrían mostrar un pequeño déficit.

La razón no sería necesariamente un deterioro de las finanzas, sino una mayor ejecución de gastos de capital.

S&P proyectó un déficit promedio después de inversión de alrededor del 0,3% de los ingresos totales.

La Ciudad espera destinar una proporción mayor de sus recursos a obras, con proyectos vinculados al transporte y la infraestructura urbana.

Entre ellos aparecen iniciativas relacionadas con el sistema de subterráneos y obras viales.

"Una buena calificación financiera no significa guardar toda la plata debajo del colchón: también consiste en demostrar que podés invertir sin prender fuego las cuentas".

Cuánta deuda tiene Buenos Aires y por qué S&P no ve un problema

Otro de los puntos que respaldó la mejora fue el nivel de endeudamiento.

Incluso considerando las emisiones recientes, S&P espera que la deuda porteña se mantenga por debajo del 25% de los ingresos operativos durante los próximos dos años.

Además, el servicio de la deuda debería ubicarse por debajo del 5% de los ingresos operativos, según las proyecciones de la agencia.

La Ciudad también cuenta con un importante colchón de liquidez.

De acuerdo con la evaluación mencionada por la calificadora, sus recursos líquidos tendrían capacidad para cubrir los pagos de deuda previstos para los próximos 24 meses.

Ese es uno de los motivos por los cuales el distrito porteño consiguió la máxima calificación local.

¿La nota AAA significa que Buenos Aires no tiene riesgos?

No. Y este es probablemente el punto más importante para entender la noticia.

La calificación raAAA pertenece a la escala nacional argentina. Es decir, representa la máxima evaluación relativa dentro del país.

No significa que la Ciudad tenga exactamente el mismo nivel de riesgo que una economía desarrollada con calificación AAA internacional.

Argentina continúa siendo el contexto económico en el que funciona la Ciudad.

Por eso, la nota debe interpretarse correctamente. Buenos Aires es considerada una de las jurisdicciones con mayor fortaleza crediticia dentro del sistema argentino, pero sigue expuesta a las condiciones macroeconómicas del país. Esa diferencia es clave.

Jorge Macri celebró la decisión de S&P

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó la mejora como un reconocimiento al manejo de las cuentas públicas y al cumplimiento de las obligaciones financieras.

Por su parte, Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, sostuvo que mantener una reputación sólida en el mercado puede facilitar el acceso al financiamiento y transformarse en una mayor capacidad para invertir en infraestructura.

La decisión de S&P tiene tres consecuencias centrales:

Máxima confianza relativa dentro de Argentina: la Ciudad alcanzó el nivel más alto de la escala nacional

la Ciudad alcanzó el nivel más alto de la escala nacional Mejor posición frente a inversores: una buena nota puede facilitar el acceso a financiamiento y ampliar las alternativas para emitir deuda

una buena nota puede facilitar el acceso a financiamiento y ampliar las alternativas para emitir deuda Más margen para obras: una estructura financiera sólida permite planificar inversiones sin depender exclusivamente de recursos de corto plazo

La verdadera prueba ahora será sostener esa reputación. Porque conseguir la máxima nota es una señal de fortaleza. Mantenerla, especialmente en Argentina, es bastante más difícil.