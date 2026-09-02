Banco Nación aparece entre las entidades más competitivas del ecosistema, aunque existen bancos de menor tamaño que ofrecen tasas todavía más elevadas

La inflación mensual del 2,1% presiona el ahorro, llevando a los inversores a comparar estos plazos con cuentas remuneradas o alternativas UVA.

Reba y Banco CMF lideran el mercado con una tasa del 24%, mientras que los bancos tradicionales como el Nación ofrecen rendimientos cercanos al 20%.

Las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina se ubican entre el 16% y 24% TNA en septiembre, variando según la política de cada entidad.

Las tasas de interés de los plazos fijos volvieron a cambiar en la Argentina con el inicio de septiembre y modificaron el rendimiento que pueden obtener los ahorristas que buscan colocar pesos a corto plazo.

Con las nuevas condiciones, Banco Nación (BNA) aparece entre las entidades más competitivas del sistema, aunque existen bancos de menor tamaño que ofrecen tasas todavía más elevadas.

Cambian las tasas de interés de los plazos fijos en septiembre 2026

El Banco Central relevó que las tasas de plazos fijos a 30 días se ubicaron entre 16% y 24% nominal anual, con un promedio de mercado cercano a 21%.

La eliminación de la tasa mínima en 2024 dejó en manos de cada entidad la definición de sus rendimientos, algo que explica la amplia dispersión entre bancos grandes y digitales.

Los bancos digitales y regionales lideraron el ranking: Reba y Banco CMF ofrecieron 24% TNA, seguidos por Crédito Regional y Banco Meridian con 23,5%, y un grupo integrado por Banco Bica, Banco del Sol, Mariva y Voii con 23%.

En contraste, los bancos de mayor volumen de depósitos se ubicaron bastante más abajo: Banco Nación 20%, Macro y BBVA 19,5%, Galicia y Credicoop 18,5%, ICBC 18,1%, Santander y Ciudad 17%, y Patagonia 16%.

Qué banco conviene para el plazo fijo en septiembre 2026. (Imagen creada con IA)

Cuánto rinde un plazo fijo de $2 millones según cada banco

El rendimiento mensual depende directamente de la tasa aplicada. Con una inversión de $2.000.000 a 30 días, los bancos pagan esta cantidad:

Reba / CMF (24%) : ganancia aproximada de $39.452 , total $2.039.452

Crédito Regional / Meridian (23,5%) : ganancia de $38.580 , total $2.038.580

Banco Bica, Del Sol, Mariva, Voii (23%) : ganancia de $37.808 , total $2.037.808

Banco Nación (20%) : ganancia de $32.877 , total $2.032.877

Macro / BBVA / Provincia (19,5%) : ganancia de $32.027 , total $2.032.027

Galicia / Credicoop / Hipotecario (18,5%) : ganancia de $30.370 , total $2.030.370

ICBC (18,1%) : ganancia de $29.670 , total $2.029.670

Santander / Ciudad (17%) : ganancia de $27.900 , total $2.027.900

Patagonia (16%): ganancia de $26.246, total $2.026.246

La inflación de julio se ubicó en 2,1% mensual, lo que implica que incluso las mejores tasas de plazo fijo apenas empatan o quedan por debajo del índice de precios.

Por eso, muchos ahorristas evalúan alternativas como los plazos fijos UVA, que ajustan por CER, o las cuentas remuneradas de billeteras digitales, que en algunos casos ofrecen rendimientos superiores al 20% con liquidez inmediata.