El ahorrista debe entender la diferencia entre ahorrar, dolarizar e invertir Las mejores opciones para no perder poder de compra

Para invertir $1 millón ante la inflación, la decisión debe considerar el horizonte y riesgo, no solo la tasa más alta.

Tener $1 millón ahorrado abre una pregunta concreta: ¿dónde conviene invertirlo para no perder poder adquisitivo? Entre las alternativas más simples aparecen el plazo fijo, las billeteras virtuales y el dólar. Pero antes de elegir hay que partir de una realidad: el dinero parado pierde valor. En julio, la inflación fue de 2,1% mensual y ya acumula un 19,3% en lo que va del año.

El plazo fijo tradicional ofrece hoy tasas cercanas a 20% TNA, equivalente a aproximadamente 1,6% mensual. Frente a una inflación de 2,1%, eso significa que, aun obteniendo intereses, el rendimiento puede quedar por debajo del aumento de los precios.

Su principal ventaja sigue siendo la previsibilidad: sabemos de antemano cuánto vamos a cobrar. La desventaja es que el dinero queda inmovilizado durante el período elegido.

Las billeteras virtuales tienen una lógica similar. Los fondos de corto plazo detrás de varias plataformas ofrecen rendimientos que hoy se ubican aproximadamente entre 18,4% y 20% TNA. La diferencia está en la liquidez: el dinero puede generar un rendimiento y seguir disponible para pagar, transferir o afrontar un imprevisto.

Para un fondo de emergencia o para pesos que podemos necesitar en cualquier momento, esa flexibilidad tiene un valor importante.

El dólar cumple otra función. Con un MEP cercano a $1.539, $1 millón permite comprar aproximadamente u$s650. Pero hay una distinción importante: dolarizar no necesariamente es invertir. Si esos dólares quedan inmovilizados, también pierden poder adquisitivo, porque Estados Unidos tiene inflación.

Además, Argentina atravesó períodos durante 2025 y 2026 en los que los precios locales aumentaron más rápido que el tipo de cambio, generando lo que habitualmente llamamos inflación en dólares.

Por eso, más que preguntarnos cuál de estas alternativas "gana", la decisión debería empezar por dos variables: el horizonte y el riesgo que estamos dispuestos a asumir. Para un perfil conservador, priorizaría liquidez, instrumentos de renta fija de corto plazo y una porción dolarizada.

Para un perfil moderado, se pueden sumar obligaciones negociables y fondos en dólares. Y, pensando en horizontes más largos, tiene sentido incorporar activos globales y renta variable diversificada.

El error es pensar que ahorrar, dolarizar e invertir son lo mismo. No lo son. Ahorrar genera el excedente. Dolarizar protege frente al riesgo cambiario. Invertir busca que ese capital conserve o aumente su poder adquisitivo. Y esa diferencia es, quizás, más importante que encontrar cuál es la tasa más alta del momento.

*Por Nicolás Parreira, economista y director de Grupo Sigma.