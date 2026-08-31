La entidad ya alcanzó a 89.608 clientes con sus planes de refinanciación, que contemplan deudas de hasta $100 millones y plazos de 120 meses

BNA busca reordenar las finanzas de sus clientes y regularizar deudas mediante diversas alternativas de pago ágiles.

Ofrece consolidar hasta $100M en 120 meses con TNA desde 10% y refinanciar tarjetas de crédito hasta $10M digitalmente.

El Banco Nación refinanció desde comienzos de año 102.505 operaciones por un total de $476.300 millones, con el que alcanzó a 89.608 clientes con distintas alternativas para regularizar sus compromisos financieros.

La estrategia busca facilitar la regularización de deudas y ofrecer alternativas a clientes que enfrentan atrasos en sus pagos, en un contexto de mayor disponibilidad de crédito y normalización del sistema financiero.

La mayor parte de las operaciones estuvo vinculada con clientes que ya se encontraban en mora. En concreto, se realizaron 64.249 refinanciaciones por $322.600 millones.

A esto se sumaron 36.424 operaciones de refinanciación de tarjetas de crédito en premora, por $129.600 millones, y otras 1.832 operaciones por $24.100 millones. El monto promedio de las operaciones alcanzó los $4,6 millones

Entre las alternativas disponibles se encuentra la consolidación de deudas, que permite reunir compromisos del Banco Nación y otras entidades por hasta $100 millones, con plazos de hasta 120 meses y tasas del 12% o 14% TNA, según la situación de la deuda.

Para clientes con cuotas vencidas e impagas en el BNA existe una opción de unificación de deudas, que permite financiar hasta el 100% del monto consolidado, también hasta $100 millones y 120 meses, con una TNA del 10% y modalidad UVA.

El Banco Nación refinanció desde comienzos de año 102.505 operaciones por un total de $476.300 millones

El banco también contempla a quienes tienen obligaciones de consumo en situación irregular, con alternativas de hasta 120 meses y tasas del 12% o 14% TNA, de acuerdo con el perfil del cliente.

Refinanciación de tarjetas de crédito

Para los clientes que registren hasta 90 días de atraso en sus tarjetas, el Banco Nación ofrece la posibilidad de refinanciar saldos de hasta $10 millones, con un plazo máximo de 60 meses y una TNA del 35%.

Para quienes acumulan más de 90 días de atraso también existen alternativas de financiación, con plazos que pueden extenderse hasta los 96 meses.

Una de las principales características del esquema es que la refinanciación de saldos de tarjetas puede realizarse de manera 100% digital y autogestiva, sin necesidad de acudir personalmente a una sucursal.

Los clientes que necesiten asesoramiento pueden consultar las condiciones y requisitos a través de los canales oficiales del Banco Nación o acercarse a una sucursal.

Con estas alternativas, el Banco Nación busca facilitar el reordenamiento de las finanzas de sus clientes y ofrecer opciones de pago según el nivel de atraso y el tipo de deuda.