El inicio de septiembre consolida una marcada aceleración en la dolarización de carteras en la Argentina. Con un tipo de cambio mayorista que quebró la barrera psicológica de los $1.500 y se estabilizó en torno a los $1.530 por unidad tras la flexibilización oficial del techo cambiario, los ahorristas profundizaron su cobertura en moneda dura.

Un informe elaborado por Ignacio Morales, Chief Investment Officer (CIO) de Wise Capital, al que accedió iProUP, reveló que las personas físicas adquirieron un neto de u$s4.124 millones en julio, destinando u$s2.916 millones exclusivamente al atesoramiento personal.

Este volumen volcado a billetes representó un salto del 45% respecto de los u$s2.015 millones registrados el mes previo, con un total de 1,7 millones de individuos comprando divisas en el mercado oficial.

Sin embargo, resguardar los billetes bajo el colchón o en cajas de seguridad expone al capital a una pérdida silenciosa de poder adquisitivo frente a la inflación global y la firmeza de las tasas internacionales.

Frente a este desafío, los reportes mensuales de IOL invertironline y Wise Capital estructuraron estrategias para poner a trabajar los dólares mediante carteras adaptadas a perfiles conservadores y agresivos.

¿Cómo armar una cartera conservadora en dólares para generar renta recurrente?

El portafolio de Inversiones Más Estables de IOL invertironline está diseñado para ahorristas que buscan preservar su patrimonio, generar renta periódica en moneda dura y protegerse de la volatilidad cambiaria.

Las carteras que recomienda la City para el dólar 'colchón' (generado con IA)

Su asignación estratégica destina 60% a Renta Fija y 40% a Renta Variable, tras acumular una ganancia del 18,4% en dólares en doce meses.

En el bloque de renta fija, la mayor ponderación corresponde al fondo FCI IOL Dólar Ahorro Plus (IOLDOLD, 30%), colocado en Letras del Tesoro de EE.UU., plazos fijos regionales y deuda corporativa energética, con un retorno acumulado del 3,76% en el año (5,79% anualizado).

Se complementa con el BONAR 2027 (AO27, 10%), título soberano ley local con cupón del 6% TNA en dólares y pago mensual de renta, el FCI IOL Cash Management (IOLCAMA, 10%) para liquidez transaccional en pesos con tasa estimada del 30% TNA, y una asignación del 10% en deuda corporativa de Vaca Muerta dividida en partes iguales entre la ON Tecpetrol 2034 (TTCDO, 5%) y la ON YPF 2031 (YMCXO, 5%).

Por su parte, el tramo de renta variable se apoya en activos de Wall Street con flujos predecibles:

Consumo masivo y mercado norteamericano: Pondera un 10% en el ETF Consumo Básico (XLP) , integrado por multinacionales defensivas como Procter & Gamble, Walmart, Costco y Coca-Cola , junto a un 10% en el ETF S&P 500 Tradicional (SPY) para replicar a las 500 compañías líderes de la economía estadounidense.

Pondera un en el , integrado por multinacionales defensivas como , junto a un 10% en el para replicar a las 500 compañías líderes de la economía estadounidense. Diversificación defensiva global: Incorpora un 5% en el ETF Europa Large Cap (IEUR) por el ciclo de bajas de tasas del BCE; 5% en Berkshire Hathaway (BRKB) por su sólida posición de liquidez; 5% en el ETF Utilities (XLU) traccionado por la electrificación de centros de datos; y 5% en el ETF S&P 500 Equal Weight (RSP) para neutralizar la concentración en tecnológicas.

¿Qué activos elegir en un portafolio agresivo para maximizar la apreciación de capital?

Para los inversores orientados a capturar mayores rendimientos asumiendo volatilidad de mercado, el portafolio de Mayor Potencial elaborado por IOL invierte su estructura asignando un 60% a renta variable y un 40% a renta fija, luego de haber rendido un 31,4% en moneda dura en el último año.

El bloque de renta fija combina instrumentos para capturar compresión de tasas y cobertura frente a precios:

Curva soberana y doble indexación en pesos: Asigna un 10% al BONAR 2035 (AL35) con una TIR del 10,3% para capitalizar una baja del riesgo país, un 10% al BONAR 2027 (AO27) y un 10% al BONAR 2029 (AO29) por sus cupones en dólares del 6% mensual, y un 10% al Bono Dual TXMD9 que paga el máximo entre inflación (CER) y tasa mayorista (TAMAR + 9,5% anual).

En renta variable, el portafolio despliega una estrategia diversificada entre gigantes tecnológicos, energía local y fondos cotizados. La infraestructura de Inteligencia Artificial y semiconductores concentra un 20% del total mediante:

Alphabet (GOOGL, 5%) tras acelerar 82% en la nube

tras acelerar 82% en la nube Taiwan Semiconductor (TSM, 5%) con el 68% del mercado global de manufactura de chips

con el 68% del mercado global de manufactura de chips Nvidia (NVDA, 5%) a un ratio forward de 24x y recompra de acciones por u$s80.000 millones

a un ratio forward de 24x y recompra de acciones por u$s80.000 millones Micron Technology (MU, 5%) cotizando a 6,1x P/E forward con un crecimiento proyectado del 111% en beneficios

El resto de la cartera se completa con acciones de alto crecimiento y fondos sectoriales: incluye un 5% en Nubank (NU) por su expansión en México y Colombia, 5% en Vista Energy (VIST) con producción récord (+32% i.a.) a 3,4x EV/EBITDA, 5% en Banco Macro (BMA) con ROE del 10%, un 10% en el defensivo ETF XLP, y un 5% en cada uno de los fondos cotizados IBB (Biotecnología), XLU (Servicios Públicos) e IEUR (Europa).

¿Cuáles son las tensiones macroeconómicas y cambiarias que condicionan a los mercados?

Las decisiones de inversión se toman en un escenario en el que convergen factores domésticos e internacionales de alta volatilidad.

El Banco Central sumó u$s82 millones en la última rueda de agosto y acumula compras por u$s14.049 millones en 2026 (con reservas brutas en u$s49.791 millones), aunque la velocidad de absorción de divisas se ralentizó, obligando al Gobierno a convalidar un tipo de cambio más flexible arriba de $1.500 para no asfixiar la liquidez vía tasas.

En el frente externo, las declaraciones de Kevin Warsh en Jackson Hole ratificaron que la inflación núcleo del PCE (3,3% i.a.) sigue elevada, elevando por encima del 60% la probabilidad de una suba de tasas en septiembre.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años escaló al 4,72% y los de 30 años al 5,3%, impulsando al Riesgo País argentino hasta los 512 puntos básicos.

Al respecto, Bautista Aboy, Portfolio Manager de Mills Capital, advirtió en declaraciones a las que accedió iProUP que el mensaje que dejó Jackson Hole fue más hawkish de lo que esperaba el mercado.

"Warsh fue claro en que la inflación todavía no muestra una convergencia suficientemente rápida hacia el objetivo del 2%. El mercado tomó nota: la tasa a dos años subió 12 puntos básicos el viernes, hasta 4,35%, y la probabilidad de una suba de 25 puntos básicos en septiembre pasó del 35% previo a Jackson Hole a cerca del 70% actualmente", resalta.

El especialista añade que de cara a septiembre, el próximo dato de empleo de EE.UU. será clave. Remarca que, para los mercados emergentes y la Argentina, la evolución de la parte larga de la curva estadounidense seguirá siendo determinante por su impacto en el costo de financiamiento y la valuación de activos de mayor beta.

A esto se suma el shock geopolítico en el Estrecho de Ormuz tras el vencimiento sin acuerdo del Memorando de Islamabad y los ataques militares en la isla de Larak: el tránsito marítimo colapsó al 17% de su media habitual, empujando al barril de Brent a u$s91,20 (+5,9%) y al WTI a u$s86,50, reactivando los temores inflacionarios globales.

En este marco de reacomodamiento cambiario y tensiones financieras externas, la conducta del ahorrista argentino enfrenta una transformación de fondo. La tradicional dolarización como mecanismo de resguardo exclusivo ya no garantiza por sí sola la preservación del patrimonio si el billete queda inmovilizado y expuesto a la inflación global.

Frente a este dilema, la diversificación estratégica en instrumentos regulados –combinando renta fija corporativa, flujo de cupones y posiciones selectivas en renta variables– consolida como el camino necesario para que las divisas mantengan su poder adquisitivo y rindan al ritmo del mercado internacional.

Toda inversión en instrumentos del mercado de capitales conlleva riesgos derivados de la volatilidad de precios, fluctuaciones del tipo de cambio y condiciones macroeconómicas locales e internacionales. Se recomienda a los ahorristas analizar los prospectos de emisión y reglamentos de cada activo, evaluar exhaustivamente si el nivel de riesgo resulta compatible con su perfil patrimonial y consultar con un Asesor Financiero Matriculado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) antes de tomar decisiones de inversión.