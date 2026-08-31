El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevos ajustes. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron su rally bajista

La estabilidad permite al BCRA aumentar sus compras, apoyando el crédito sin alterar la desinflación.

Expertos señalan un fin de mes tranquilo con bajo volumen y mayor calma en el mercado del dólar mayorista.

El dólar blue opera sin cambios a $1.555,00 en el microcentro porteño al cierre de agosto.

El dólar blue (o informal) no experimenta variaciones respecto al cierre de ayer y se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.

El dólar oficial (o minorista) bajó $1,17 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la rueda bursátil de agosto cotizado a $1.531,51.

Por otro lado, el dólar cripto asciende 0,05% y se ofrece a $1.597,77.

"Fin de mes tranquilo y con muy poco volumen operado", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil. Y agrega: "Los futuros siguen planchados como la actividad".

El economista Gustavo Ber remarca que "el dólar mayorista extiende la mayor calma -ahora quebrando los $1.510- de las últimas ruedas luego de superar el 'fixing' de mediados de la semana pasada, lo cual viene incluso siendo acompañado por mayores compras del BCRA.

Y añade: "Tampoco la mayor liberación de pesos, que permitió aflojar las tasas más cortas, se está trasladando a la demanda por cobertura, lo cual resulta positivo a fin de que condiciones financieras algo menos restrictivas puedan ir contribuyendo al crédito y a la actividad, pero sin alterar el proceso de desinflación".