El dólar MEP y el dólar CCL experimentaron nuevos ajustes. El dólar tarjeta y el dólar mayorista, por su parte, prolongaron su rally bajista
31.08.2026 • 15:15hs • Economía
Economía
El dólar blue cierra agosto en $1.555 y los financieros concluyeron en baja
El dólar blue (o informal) no experimenta variaciones respecto al cierre de ayer y se consigue a $1.555,00 en el microcentro porteño.
El dólar oficial (o minorista) bajó $1,17 respecto al cierre del viernes pasado y finalizó la rueda bursátil de agosto cotizado a $1.531,51.
Por otro lado, el dólar cripto asciende 0,05% y se ofrece a $1.597,77.
"Fin de mes tranquilo y con muy poco volumen operado", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil. Y agrega: "Los futuros siguen planchados como la actividad".
El economista Gustavo Ber remarca que "el dólar mayorista extiende la mayor calma -ahora quebrando los $1.510- de las últimas ruedas luego de superar el 'fixing' de mediados de la semana pasada, lo cual viene incluso siendo acompañado por mayores compras del BCRA.
Y añade: "Tampoco la mayor liberación de pesos, que permitió aflojar las tasas más cortas, se está trasladando a la demanda por cobertura, lo cual resulta positivo a fin de que condiciones financieras algo menos restrictivas puedan ir contribuyendo al crédito y a la actividad, pero sin alterar el proceso de desinflación".
El dólar blue se consigue hoy a $1.555 en el microcentro porteño
El dólar blue opera sin cambios: qué pasó con los "otros" dólares
El dólar MEP perdió $5,21, a $1.534,46.
El dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió $8,37%, a $1.597,25.