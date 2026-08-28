En una semana de fuerte actividad corporativa, Banco Galicia sale al mercado a captar fondos en dólares. Las condiciones y plazos de la ON

La emisión de ON, con vencimiento a 24 meses y mínimo de u$s1.200, busca financiamiento en el mercado de capitales.

Banco Galicia licitará el 28 de agosto de 2026 sus Obligaciones Negociables Clase XXXIV para captar divisas y ofrecer renta.

En una semana donde grandes compañías como CRESUD, Banco ICBC y EPEC -por citar algunos ejemplos- licitaron sus nuevas Obligaciones Negociables, este viernes 28 de agosto de 2026 llega el turno de Banco Galicia, una de las entidades más grandes del segmento de la banca privada local.

La firma sale al mercado de capitales con su Clase XXXIV, una colocación primaria orientada a captar divisas dentro del circuito formal y ofrecer rentabilidad en moneda dura.

Esta licitación se suma al dinamismo que muestra la renta fija corporativa en la plaza local, donde, las firmas líderes aprovechan la liquidez del mercado para estructurar pasivos y los ahorristas buscan alternativas conservadoras para dolarizar sus carteras.

Cuáles son las condiciones técnicas de la nueva ON Clase XXXIV de Banco Galicia

La emisión del título bancario se estructura bajo los siguientes parámetros informados por la entidad emisora:

Emisor: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.

Clase: Obligaciones Negociables Clase XXXIV

Fecha de licitación: Viernes 28 de agosto de 2026 (de 10:30 a 16:00 hs)

Moneda de integración y pago: Dólares

Plazo de vencimiento: 24 meses

Frecuencia de intereses: Pago de cupones de forma semestral

Amortización del capital: Al vencimiento (esquema bullet, con devolución del 100% del capital a los 24 meses)

Monto mínimo de suscripción: u$s1.200 y múltiplos de u$s1 por encima de ese monto

Fecha de liquidación: Lunes 31 de agosto de 2026

Para qué perfil de inversor se recomiendan y qué son las Obligaciones Negociables

Las Obligaciones Negociables (ON) son títulos de deuda privada emitidos por empresas e instituciones financieras que buscan financiamiento en el mercado de capitales.

Al adquirir estos instrumentos, el ahorrista se convierte en acreedor de la compañía emisora, adquiriendo el derecho a percibir el cobro de intereses y la devolución del capital invertido en los plazos y condiciones fijados en el prospecto de emisión.

En el mercado financiero local, los analistas de renta fija destacan que este tipo de activo resulta ideal para perfiles de riesgo conservadores o moderados.

La preferencia responde a que brindan un flujo previsible de cobro en moneda dura, reducen la exposición a la volatilidad cambiaria doméstica y ofrecen el respaldo del balance y la solvencia patrimonial de corporaciones líderes de primera línea (blue chips).